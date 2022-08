La magie de la chapelure de pizza

J’ai conduit à Andy’s Orchard à Morgan Hill, en Californie, l’autre jour pour cueillir des pêches, des prunes, des abricots et des nectarines. Certains étaient prêts à manger juste à côté de l’arbre, dégoulinants et réchauffés par le soleil, et le reste j’ai ramené à la maison. Je n’arrête pas de trouver des excuses pour traverser la cuisine maintenant, pour me pencher et humer leur parfum comme une sorte de fluage. J’adore les fruits à noyau, d’accord ?

Je garde quelques-uns des morceaux les plus fermes pour plus tard dans la semaine pour faire le nouveau crumble végétalien aux pêches d’Ali Slagle, avec sa belle garniture texturée à base de farine, de noix et d’avoine. L’huile de coco ou le beurre végétalien, selon votre préférence, les lie.

Et quand la saison des fruits à noyau rejoint la saison des tomates, j’aime faire la salade de tomates et de pêches d’Alexa Weibel, simplement arrosée d’huile d’olive, de vinaigre de xérès, de moutarde et de jus de citron, sur un lit de fromage de chèvre fouetté. Par une chaude journée, c’est un repas complet, surtout si vous ajoutez un tas de feuilles de salade croustillantes et habillées sur le dessus et que vous avez le tout avec du pain grossièrement déchiré frit dans de l’huile d’olive.