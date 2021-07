La « magie » de Francisco Trincao peut aider les loups alors qu’il retrouve Pedro Neto | Actualités footballistiques

Le transfert de Francisco Trincao de Barcelone aux Wolves le réunit avec de nombreux visages familiers compte tenu du contingent portugais à Molineux. Mais la chance de renouer avec Pedro Neto sera spéciale. Le couple se connaît depuis qu’ils sont enfants.

Tous deux sont originaires de Viana do Castelo, une petite ville du nord du Portugal. Trincao a rejoint l’équipe locale à l’âge de cinq ans et Neto est arrivé quelques années plus tard. Ils ont progressé jusqu’à Braga, représentant même leur pays ensemble. Maintenant, ils jouent à nouveau pour le même club.

Les fans des Wolves sont ravis de leur nouvelle signature de Barcelone – un prêt avec option d’achat. On s’attend à ce que Trincao puisse avoir un impact similaire sur son vieil ami, même si tout le monde devra attendre de les voir du même côté en raison de la blessure au genou de Neto.

Mais si les deux ont une histoire commune, ce sont des joueurs très différents avec des personnalités très différentes. Alors que Neto a la réputation d’être un individu énergique, Trincao est plus circonspect, sage au-delà des années. « Sa maturité n’était pas normale », confie un ancien entraîneur.

Cela se reflète également dans leurs styles de jeu. Jose Carvalho Araujo est un ancien entraîneur de l’académie de Braga qui a travaillé avec les deux pendant de nombreuses années et voit des différences significatives.

« Ce sont deux joueurs incroyables, je n’en doute pas, mais les Wolves recrutent un autre type de joueur », a-t-il déclaré. Sports aériens. « Pedro Neto est un joueur pour les transitions, très direct. Trincao est plus un joueur qui veut avoir le ballon.

« Il n’est pas si rapide ou intense mais je pense qu’il a un peu plus de magie. »

Araujo a identifié cette magie très tôt.

Trincao et Neto n’ont pas trop joué ensemble à Braga – « peut-être deux ou trois fois » – car Neto avait un an de moins, mais il était normal qu’ils s’entraînent ensemble. Trincao avait enduré quelques mois malheureux à Porto en tant que jeune garçon en 2009, mais il s’est épanoui à Braga.

« C’était un gamin incroyable, très maigre. Physiquement, il était très pauvre mais avec le ballon, il était magique, faisait des tours, tellement habile. » Araujo était l’entraîneur de l’équipe U13 et l’a rapidement fait évoluer. « Je me souviens de son premier match, il a marqué deux buts. Il a très bien fait tout de suite. »

La difficulté avec Trincao était de continuer à le tester. À 12 ans, il jouait contre des garçons de 15 ans. En fait, ce groupe de Braga était si bon qu’ils ont inscrit son équipe U16 dans le championnat national U17 – battant l’équipe U17 du club ainsi que bien d’autres.

« C’était trop facile pour Trincao avec les enfants de son âge parce qu’il a commencé à jouer avec eux, pas pour gagner le match mais pour le plaisir. C’était très important de continuer à le défier. Quand nous l’avons mis dans une situation plus élevée, il est devenu plus concentré et engagé. »

Les tests ne sont pas beaucoup plus importants que Barcelone et après une saison décisive à Braga, ils ont été persuadés d’engager beaucoup d’argent pour le faire venir l’été dernier. À première vue, c’était un rêve pour Trincao mais les circonstances étaient loin d’être idéales.

« C’était le premier défi qu’il avait en dehors de sa zone de confort et je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour rejoindre Barcelone en tant que jeune joueur. C’était une étape de transition pour le club avec tous les problèmes qu’ils ont eu avec Lionel Messi et le conseil. »

Trincao a été impliqué tout au long de la saison, faisant 28 apparitions en Liga, dont un spectaculaire vainqueur tardif contre le Real Betis en février. Mais il n’a pas été en mesure de créer un rythme avec toutes ces opportunités, sauf une poignée, venant en remplacement.

Araujo s’attend à ce que les loups soient un meilleur endroit pour lui.

« Je ne connais pas Ronald Koeman mais il ne semblait pas être un gars qui développerait de jeunes talents. Bruno Lage l’a fait à Benfica. Il a emmené plusieurs jeunes enfants et y a fait un travail incroyable. C’est le gars qui développe les jeunes talents et je pense que cela aidera beaucoup.

« Connaissant Bruno Lage, il sait comment motiver les jeunes joueurs et leur donner les outils pour s’améliorer. Trincao sera plus mature pour son expérience à Barcelone et il connaîtra également certains des joueurs des Wolves. C’est plus un environnement familial pour lui. »

Lage a été embauché en raison de sa capacité à travailler avec les jeunes, mais aussi en raison de sa réputation de favoriser un jeu de possession – quelque chose vers lequel les Wolves ont tenté de faire la transition sous Nuno Espirito Santo la saison dernière, mais ont eu du mal à le faire.

La signature de Trincao semble indiquer l’engagement du club envers ce changement de style. Après tout, s’il ne joue qu’en contre-attaque, il est peu probable qu’il s’épanouisse. Contrairement à Neto, dont les parents étaient des stars du sport, il n’est pas un athlète naturel. Cela a demandé du travail.

« À Braga, ils ont fait un programme d’entraînement supplémentaire avec lui pour développer son physique. Maintenant, c’est un athlète. Vous le regardez et il est très grand avec le bon profil. Il n’est toujours pas aussi intense mais il est capable de l’être. assez rapide car il a de grandes jambes avec une grande foulée.

« Il ne sera jamais le gars qui peut exploser, comme, bang, et il est à travers l’opposition. C’est plus Pedro Neto. Trincao est le gars qui peut jouer entre les lignes, qui est très intelligent et vif, peut voir les passes, bonne finesse avec ses mouvements.

« Sur les ailes, Bruno Lage voudra de la vitesse et de la force comme Pedro Neto mais il voudra aussi que quelqu’un comme Trincao vienne à l’intérieur de l’aile droite pour faire le jeu et marquer des buts parce que c’est là qu’il peut vraiment faire la différence, je pense . »

C’est une perspective intrigante, les deux garçons de Viana do Castelo, jouant ensemble en Premier League, leurs compétences se complétant sur chaque flanc. C’est un voyage que même Araujo n’aurait peut-être pas prévu, même s’ils se sont toujours démarqués.

« Il y a des milliers d’enfants avec un talent incroyable », dit-il. « Aligner le talent avec le bon état d’esprit, l’engagement que vous devez avoir pour atteindre les plus hauts niveaux du jeu professionnel, c’est difficile et il n’y en a pas beaucoup. Trincao est l’un de ces enfants.

« C’est un gars très humble, un travailleur très acharné mais aussi avec une énorme confiance en lui. Oui, il a une capacité et une capacité incroyables à jouer le jeu, des compétences incroyables et des buts fabuleux. Mais la différence avec les meilleurs jeunes joueurs réside dans cela mentalité.

« Lui et Pedro Neto sont très similaires à cet égard. Différents styles de jeu, bien sûr. Mais avec le même état d’esprit, la même motivation. Ils n’étaient pas les mêmes que les autres, c’était ce que vous pouviez voir quand vous étiez enfants. Ils avait un état d’esprit que les autres n’avaient pas.

« Ces gars étaient différents. »