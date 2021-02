La magie de CGI ramène le poète John Keats à la vie 200 ans après sa mort

Il y a deux siècles, le 23 février 1821, l’un des poètes anglais les plus appréciés, John Keats, mourut de la tuberculose à l’âge de 25 ans à Rome.

Pour marquer le bicentenaire de sa mort, le poète romantique est pratiquement «ramené à la vie» par une équipe de scientifiques de l’Institut d’archéologie numérique (IDA) d’Oxford, rejoints par une équipe de linguistes, conservateurs et physiciens.

Ensemble, non seulement ils ont « ressuscité » l’apparence de Keats grâce à l’imagerie générée par ordinateur (CGI), mais aussi sa voix, sa diction et ses vêtements ont été méticuleusement recréés.

Roger Michel, le fondateur et directeur exécutif de l’IDA, pense que la meilleure façon d’honorer Keats à cette occasion était de lui rendre sa poésie, dans sa voix authentique.

« Quiconque a déjà entendu Bach Suites françaises sur le piano sait qu’il était destiné à être joué au clavecin. Et quiconque assiste à la lecture virtuelle ce soir comprendra que pour apprécier Keats, il faut l’entendre lire comme il était destiné à être lu – comme Keats l’a entendu dans son esprit alors qu’il écrivait la poésie « , a déclaré Michel à Euronews.

Le CGI Keats a été commandé par la Keats-Shelley Memorial Association pour les célébrations du bicentenaire à partir d’aujourd’hui.

Les célébrations comprennent une lecture de poésie par la tombe du poète anglais dans la matinée, suivie d’une visite virtuelle de la maison Keats-Shelley dirigée par la rock star et philanthrope Bob Geldof, et se terminera par un récital virtuel de l’un des Keats ‘ œuvres les plus célèbres, Étoile brillante, écrit à l’origine pour la fiancée Fanny Brawne, se déroulant ce soir depuis la pièce même où il est mort.

Keats remis sous les projecteurs

Pas salué à son époque comme un grand poète, et bien qu’il y ait eu au début des champions notables de son travail, y compris Percy Bysshe Shelley, John Keats est apparu comme une figure éternellement fragile et tragique, qui était destinée à mourir jeune.

Pilori pour sa voix, Keats a été appelé un «poète Cockney», un terme de dénigrement à l’époque. Mais les scientifiques de l’IDA espèrent changer les choses.

« La réalité est que nous ramenons une partie de cet accent original et authentique de Cockney pour montrer comment cette poésie peut vraiment chanter lorsqu’elle est lue de la manière dont elle est censée être lue », a ajouté Roger Michel.

Le plus connu pour son Grandes Odes de 1819, Keats était un écrivain prolifique de poésie et de lettres, écrivant la plupart de ses poèmes en l’espace d’un peu plus d’un an.

« Keats était absolument convaincu de son talent et pensait qu’un jour il » sera parmi les poètes anglais « . Sa vie est un modèle de la vertu de patience et des mérites du travail acharné, dont je pense que nous pouvons tous nous inspirer. en cette période de crise mondiale », a déclaré Giuseppe Albano, conservateur de la maison Keats-Shelley.

Vivant lui-même à une époque de pandémie, Keats est mort de la tuberculose, une maladie qui lui avait déjà volé son frère Tom un an plus tôt et sa mère une décennie auparavant.

« Je pense que les gens regardent la tradition romantique qui a toujours été liée à un sentiment de mort et d’appréhension. Et cela fait partie de l’attrait, une partie de l’image. Nous vivons certainement à une époque où, tragiquement, la mort est beaucoup avec nous. Et donc, je pense qu’il est tout à fait naturel de revenir sur des temps qui ont des caractéristiques historiques similaires », a déclaré Michel.

Comment l’Europe a-t-elle influencé le travail de Keats?

Keats a été très affecté par l’art et l’architecture de l’Italie et ces influences sont tirées à travers ses œuvres.

Le motif de la ruine architecturale, si central dans l’idiome romantique, vient directement de l’exposition des poètes au paysage du continent européen plus large.

Le sonnet politique le plus féroce des deux Keats,Sonnet. Sur la paix ‘, et son plus beau sonnet pastoral, ‘Happy is England’ concernent l’Europe.

Le premier a été écrit après la bataille de Waterloo et imagine une nouvelle Europe post-napoléonienne, et le second rivalise avec la simplicité idyllique de la vie rurale anglaise avec l’attrait mytho-poétique de l’Italie, sublimé dans la conscience du poète.

Le poète romantique s’était également rendu à Rome dans l’espoir que le climat méditerranéen plus doux soulagerait les souffrances causées par sa tuberculose.

« Cela ne cesse de m’étonner beaucoup d’amour qu’il inspire aux lecteurs du monde entier, comme en témoigne le suivi véritablement mondial du musée Keats-Shelley House sur les réseaux sociaux, et Keats est particulièrement aimé en Asie du Sud et en Extrême-Orient, « A déclaré Albano à Euronews.