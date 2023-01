La mafia la plus recherchée, Matteo Messina Denaro ‘The Boss of Bosses’ qui a dirigé le clan qui a inspiré The Godfather arrêté

L’un des gangsters les plus redoutés d’Italie, et chef du clan mafieux qui a inspiré Le Parrain, a été arrêté lors d’un raid audacieux.

Matteo Messina Denaro, qui dirigeait le célèbre groupe sicilien “Cosa Nostra”, a été arrêté par les flics après 30 ans en tant que donateur mafieux le plus recherché d’Italie.

Le patron de la mafia sicilienne Matteo Messina Denaro a été arrêté après 30 ans Crédit : police italienne via AP

Denaro était à la tête du célèbre clan Cosa Nostra de la mafia 1 crédit

Selon la police, l’homme de 60 ans, connu sous le nom de “Le patron des patrons”, a été emmené lors d’une visite dans une clinique médicale privée de Palerme, la plus grande ville de Sicile.

Il serait à l’origine des meurtres de deux procureurs anti-mafia, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992.

Denaro risque également une peine d’emprisonnement à perpétuité pour son rôle dans les attentats à la bombe qui ont tué dix personnes à Florence, Milan et Rome l’année suivante.

En raison de ses crimes sauvages, on pense que Denaro s’est donné le surnom de “The Devil”.

En septembre dernier, la police italienne des carabiniers a affirmé que le don mafieux était toujours aux commandes et donnait des ordres depuis son bastion régional dans la ville de Trapani, dans l’ouest de la Sicile.

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a remercié la police pour la capture du gangster le plus recherché du pays.

Le dirigeant récemment élu a écrit sur Twitter: “Mes remerciements les plus chaleureux, ainsi que ceux de l’ensemble du gouvernement, vont aux forces de police, et en particulier aux Ros dei Carabinieri, au Parquet national anti-mafia et au Palermo Public Bureau du procureur pour la capture du plus important représentant du crime mafieux.”

Elle a ajouté : « La prévention et la lutte contre le crime mafieux, comme en témoigne le fait que la première mesure de l’exécutif concernait le régime pénitentiaire sévère pour les mafieux, continueront d’être une priorité absolue de ce gouvernement.

La dernière observation confirmée de Denaro remonte à août 1993, lorsqu’il a été aperçu avec deux amis en vacances à Forte dei Marmi, dans la région italienne du nord de la Toscane.

Né en 1963 à Castelvetrano, en Sicile, Denaro a un jour écrit dans une lettre que son plus grand regret était de ne pas avoir terminé ses études.

Dans une lettre écrite par le don redouté et découverte plus tard par la police en 2015, il a déclaré: “Ma plus grande colère vient du fait que j’étais un bon élève, seulement que j’étais distrait par autre chose.”

Son père, Francesco, Don Ciccio, était le patron de la mafia de Castelvetrano et avait une alliance étroite avec les Corleones de Toto Riina, le clan mafieux le plus dominant des années 80 et 90.

Cosa Nostra, qui signifie “Notre chose” en italien, est le nom traditionnel utilisé par la mafia pour se désigner.

Le film classique de 1972 “Le Parrain” et ses suites ultérieures étaient largement basés sur les actions de la mafia sicilienne, bien que les mots “mafia” et “Cosa Nostra” n’y apparaissent jamais.