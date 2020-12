Les groupes mafieux tenteront probablement de perturber la distribution du vaccin COVID-19, organisation internationale de police Interpol a averti mercredi.

Dans un déclaration, le groupe a averti ses 194 pays membres d’être en état d’alerte face aux réseaux du crime organisé qui tentaient d’infiltrer les chaînes d’approvisionnement pour mettre la main sur le vaccin. Ils ont également mis en garde contre la vente de vaccins contre le coronavirus frauduleux.

« Les réseaux criminels cibleront également des membres du public sans méfiance via de faux sites Web et de faux remèdes, ce qui pourrait poser un risque important pour leur santé, voire leur vie », a déclaré le secrétaire général d’Interpol, Jürgen Stock.

« Il est essentiel que les forces de l’ordre soient aussi préparées que possible à ce qui sera une attaque de tous les types d’activités criminelles liées au vaccin COVID-19, c’est pourquoi Interpol a émis cet avertissement mondial. »

Cet avertissement intervient alors que les autorités sanitaires aux États-Unis et ailleurs examinent minutieusement plusieurs vaccins qui ont été développés. Le Royaume-Uni est devenu mercredi le premier pays occidental à autoriser officiellement un vaccin, donnant le feu vert au vaccin Pfizer et BioNTech, dont les essais se sont révélés sûrs et efficaces à 95% pour bloquer le COVID-19.

Le mois dernier, Interpol a émis un avertissement sur le risque de de véritables vaccins COVID-19 faisant l’objet d’un trafic, conseillant aux forces de l’ordre du monde entier de commencer à se préparer immédiatement pour prévenir de tels crimes.

«Une forte demande combinée à une offre limitée fera des vaccins COVID-19 l’équivalent de l’or liquide pour les réseaux du crime organisé dès qu’il sera disponible», a déclaré Stock.

Il existe également un risque que de faux tests COVID-19 soient vendus, a ajouté l’organisation, car le besoin de tests augmentera probablement à mesure que les voyages internationaux commenceront à reprendre.

Interpol a déjà mis le public en garde contre médicaments contrefaits et d’autres articles médicaux, dont ils ont noté qu’ils étaient devenus particulièrement préoccupants pendant la pandémie.

Mercredi, le groupe a déclaré qu’une analyse qu’il avait menée a montré que «sur 3 000 sites Web associés à des pharmacies en ligne soupçonnés de vendre des médicaments et des dispositifs médicaux illicites, environ 1 700 contenaient des cybermenaces, en particulier des logiciels malveillants de phishing et de spam».

Dans l’avertissement de mercredi, ils ont également noté que la pandémie avait déjà « déclenché un comportement criminel opportuniste et prédateur sans précédent ».

Il y a eu un augmentation de la cybercriminalité, A déclaré Interpol en août, les entreprises et les gouvernements étant les principales cibles. Le transfert généralisé des opérations commerciales des bureaux vers les services en ligne a entraîné une forte augmentation du phishing, des logiciels malveillants, des escroqueries en ligne et de la désinformation.

Tout au long de la pandémie, il y a eu de nombreux cas d’opportunistes profitant du moment pour commettre des fraudes et gruger les prix des masques.

Dans plusieurs cas, des personnes ont été arrêtées pour avoir tenté de vendre des millions de dollars vaut de masques qu’ils ne possédaient pas réellement.

En mars, au moment où le COVID-19 commençait sa propagation aux États-Unis, les forces de l’ordre de tout le pays ont émis des avertissements sur des escrocs frappant à la porte des gens prétendant être des fonctionnaires du CDC et offrir de tester les gens pour de l’argent.