La mafia bollywoodienne existe-t-elle vraiment ? Les réalisateurs de Ram Setu, Bhool Bhulaiyaa 2 et d’autres révèlent la vérité

Chaque fois qu’un film de Bollywood est sur le point de sortir sur les écrans, il y a des tendances d’acteurs/films Boycott Bollywood et Boycott qui envahissent les médias sociaux. Mais ce n’est pas tout, une fois que le film marche bien et que les chiffres du box-office sortent, nous voyons Bollywood Mafia faire l’actualité. Fait intéressant, alors que la tendance Boycott Bollywood est motivée par les fans, les gens qui parlent de la «mafia» à l’intérieur de l’industrie cinématographique sont issus de la fraternité elle-même. Alors qui mieux que certains des cinéastes les plus célèbres pour révéler la vraie facette de l’histoire ?

Les réalisateurs Anees Bazmee (Bhool Bhulaiyaa 2), Vikas Bahl (Queen, Goodbye), Abhishek Sharma (Ram Setu), Mahavir Jain (Unnchai) étaient au panel Culture d’entreprise dans l’industrie cinématographique au 53e IIFI en cours, Goa, où ils ont partagé leurs pensées.

Le panel a discuté de la façon dont les entreprises augmentent leurs enjeux sur les appels créatifs et de la façon dont la corporatisation de l’industrie cinématographique a un impact sur la façon dont les films sont réalisés. Les administrateurs ont pesé le pour et le contre et il y avait un consensus sur le fait que l’industrie manquait peut-être d’unité et de confusion quant à savoir s’il s’agissait même d’une «industrie».

BollywoodLife a demandé au panel estimé: “Est-ce que la mafia de Bollywood existe et est-ce la raison du manque d’unité ou la raison pour laquelle elle cesse d’être une” industrie “.

Anees Bazmee, qui travaille dans l’industrie depuis quelques décennies et a vu la pré-corporatisation et les changements postérieurs, a déclaré: «L’industrie cinématographique est un lieu de cœur et d’émotions. Il y a eu des moments où les producteurs nous donnaient des chèques et ils restaient dans nos tiroirs. Et personne ne s’en souciait, mais ils ont continué à travailler ensemble à nouveau. Renoncer à une telle somme d’argent n’arrive qu’ici, car il y a de l’émotion en jeu.

Le réalisateur qui nous a donné l’un des plus gros blockbusters avec Kartik Aaryan à l’époque post-pandémique a en outre déclaré: «Il n’y a pas de mafia. Mais oui, il y a toutes sortes de gens partout et certaines personnes ont crié sur les toits, mais ce n’est pas comme ça que cet endroit fonctionne ‘

Les autres administrateurs étaient d’accord. Komal Nahta, critique de cinéma senior et analyste commercial qui animait la session, a déclaré: «Il y a toute une controverse qui se crée surtout après la mort de Sushant Singh Rajput, faisant de l’industrie un lieu de travail très dangereux. Mais filmein dil se banti hai, dimaag se paisa aata hai. La mafia n’existe pas et c’est triste de voir des gens de l’industrie dire de tels mensonges et diffamer leur propre fraternité ».

Les cinéphiles se souviendront rapidement des «initiés de l’industrie», des noms et des visages éminents, qui ont été à l’origine de la dénonciation de la mafia de Bollywood. Nous nous demandons ce qu’ils auront à dire à ce sujet maintenant.