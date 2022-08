La mâchoire de l’attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang blessée lors d’un vol à domicile

L’attaquant barcelonais Pierre-Emerick Aubameyang a déclaré mercredi que sa mâchoire avait été blessée lors d’un violent vol à main armée à son domicile mais qu’il s’attend à se rétablir “en un rien de temps”.

“Dimanche soir, des lâches violents sont entrés par effraction dans notre maison et ont menacé ma famille et mes enfants, juste pour voler des trucs”, a tweeté Aubameyang.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

“Ils m’ont blessé à la mâchoire mais je vais récupérer en un rien de temps, et Dieu merci, personne d’autre n’a été blessé physiquement”, a ajouté le joueur de 33 ans.

“Le sentiment que nous ne sommes plus en sécurité dans notre propre maison est difficile à comprendre et à décrire, mais en tant que famille, nous surmonterons cela et resterons plus forts que jamais.”

Au moins quatre hommes ont fait irruption dans la maison d’Aubameyang à Castelldefels, près de Barcelone. Ils sont entrés par le jardin et ont menacé le joueur et sa femme avec des fusils et des barres de fer, et l’ont frappé, ont rapporté lundi les médias espagnols.

Les voleurs ont pris la fuite en voiture après avoir forcé l’ancien international gabonais à ouvrir un coffre-fort et à s’enfuir avec les bijoux qui se trouvaient à l’intérieur, selon les informations.

L’incident survient alors qu’Aubameyang est lié à un retour en Premier League après l’intérêt de Chelsea.

Il a rejoint Barcelone en février en provenance d’Arsenal après s’être brouillé avec le manager des Gunners Mikel Arteta en raison de manquements disciplinaires.

Plusieurs footballeurs de haut niveau en Espagne ont été victimes de cambriolages, bien que la plupart de ces cambriolages se produisent pendant que les stars jouent.

Plus tôt ce mois-ci, la police a récupéré la montre de l’attaquant barcelonais Robert Lewandowski, qui a été volée alors que le joueur signait des autographes avant une séance d’entraînement.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici