Pour aider les agriculteurs à braver les conditions météorologiques froides pour protester contre les nouvelles lois agricoles du gouvernement indien, une énorme machine de fabrication de roti a été installée sur le site d’agitation aux frontières de Delhi.

Des milliers d’agriculteurs ont manifesté depuis la fin du mois dernier sur les réformes adoptées en septembre qui ont assoupli les règles concernant la vente, la tarification et le stockage des produits agricoles qui avaient protégé les agriculteurs d’un marché libre sans entraves pendant des décennies. Ils ont installé un camp aux frontières de Singhu et Tikri et ont apporté avec eux des rations qui peuvent durer des mois.

Maintenant, selon un rapport par NDTV, une énorme machine de fabrication de chapati a également été installée dans le camp pour produire plus de 1500 à 2000 rotis en une heure. Cela permet naturellement aux agriculteurs de produire plus facilement de la nourriture pour des milliers de personnes au camp.

Ces machines à roti sont généralement utilisées dans les Gurudwaras, y compris le célèbre Temple d’Or d’Amritsar, pour cuisiner chaque jour du langar pour des milliers de personnes.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre comment fonctionne la machine. Les boules de pâte sont placées à l’intérieur de la machine, qui l’aplatit ensuite en chapatis ronds qu’il suffit de cuire. Les rotis sont ensuite cuits au feu pendant que quelqu’un contrôle la machine. Enfin, la machine produit des rotis chauds, parfaitement cuits et prêts à être consommés.

Des milliers d’agriculteurs protestataires de l’Haryana, du Pendjab, de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan se sont rassemblés à cinq frontières différentes depuis le 26 novembre, y compris la frontière Chilla et Singhu de Delhi pendant près de deux semaines, exigeant l’abrogation de trois lois agricoles adoptées par le Centre en septembre. Les agriculteurs qui protestent ont un ensemble de cinq revendications principales, y compris la mise en œuvre du MSP.

La principale objection à la loi sur le commerce des produits agricoles et le commerce (promotion et facilitation) est qu’elle est favorable aux entreprises. Il permet aux agriculteurs de vendre en dehors de l’APMC (comité du marché des produits agricoles). Mais il abolit le système de mandi qui fonctionne dans le cadre du système APMC, ce qui signifie que les agriculteurs devraient désormais vendre aux entreprises, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’achat de récoltes au MSP.

En plus de cela, les agriculteurs craignent de perdre leurs terres et de devenir des «esclaves» des entreprises en ce qui concerne l’Accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur la loi de 2020 sur l’assurance des prix et les services agricoles.

La Fondation Khalsa Aid a également aidé les agriculteurs en organisant des rafraîchissements, notamment du thé et des collations. Le fondateur de la fondation, Amarpreet Singh, a également déclaré à NDTV qu’ils avaient aidé à développer 20 toilettes mobiles sur le site de protestation pour les femmes qui protestaient contre les lois.