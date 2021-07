La «machine la plus compliquée» de la guerre froide technologique qui est hors de portée de la Chine

La machine complexe est largement reconnue comme nécessaire pour fabriquer les puces les plus avancées, une capacité aux implications géopolitiques. L’administration Trump réussi à faire pression sur le gouvernement néerlandais pour bloquer les expéditions d’une telle machine vers la Chine en 2019, et l’administration Biden n’a montré aucun signe de renversement de cette position.

La machine est fabriquée par ASML Holding, basée à Veldhoven. Son système utilise un type de lumière différent pour définir des circuits ultra-petits sur les puces, offrant plus de performances dans les petites tranches de silicium. L’outil, qui a pris des décennies à se développer et a été introduit pour la fabrication à grand volume en 2017, coûte plus de 150 millions de dollars. L’expédier aux clients nécessite 40 conteneurs d’expédition, 20 camions et trois Boeing 747.

SAN FRANCISCO – Le président Biden et de nombreux législateurs à Washington s’inquiètent ces jours-ci des puces informatiques et des ambitions de la Chine avec la technologie fondamentale.

Les fabricants ne peuvent pas produire de puces de pointe sans le système, et « il n’est fabriqué que par la société néerlandaise ASML », a déclaré Will Hunt, analyste de recherche au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l’Université de Georgetown, qui a conclu que la Chine ne peut pas construire son propre équipement similaire en une décennie. « Du point de vue de la Chine, c’est une chose frustrante. »

La machine d’ASML s’est effectivement transformée en un point d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement des puces, qui agissent comme le cerveau des ordinateurs et autres appareils numériques. Le développement et la production de l’outil sur trois continents – en utilisant l’expertise et des pièces du Japon, des États-Unis et de l’Allemagne – rappellent également à quel point cette chaîne d’approvisionnement est mondiale, fournissant une vérification de la réalité pour tout pays qui souhaite faire un bond en avant dans les semi-conducteurs en lui-même.

Cela inclut non seulement la Chine, mais aussi les États-Unis, où le Congrès débat d’un projet de dépenser plus de 50 milliards de dollars pour réduire la dépendance vis-à-vis des fabricants de puces étrangers. De nombreuses branches du gouvernement fédéral, en particulier le Pentagone, se sont inquiétées de la dépendance des États-Unis vis-à-vis du principal fabricant de puces de Taïwan et de la proximité de l’île avec la Chine.

UNE étude ce printemps, le Boston Consulting Group et la Semiconductor Industry Association ont estimé que la création d’une chaîne d’approvisionnement en puces autosuffisante coûterait au moins 1 000 milliards de dollars et augmenterait fortement les prix des puces et des produits fabriqués avec elles.