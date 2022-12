La machine de répression iranienne face aux protestations après la mort de Mahsa Amini

La mort de Mahsa Amini aux mains de la « police des mœurs » iranienne le 16 septembre 2022 a déclenché de grandes manifestations en Iran. La police des mœurs a arrêté Amini pour avoir porté son hijab de manière inappropriée, et après l’avoir prétendument battue, elle est tombée dans le coma et est décédée. Les protestations ont commencé par demander des comptes. Ils exigent maintenant un changement de régime.

En théorie, les Iraniens ont une branche démocratique qu’ils peuvent utiliser pour lutter pour le changement sous le régime. Mais tout cela fait en fait partie de la même structure de pouvoir contrôlée par le chef suprême autocratique de l’Iran. Les Iraniens sont obligés d’exprimer leurs objections dans la rue parce que le système qui protège la police des mœurs, le chef suprême et l’ensemble de la structure du pouvoir en Iran a été conçu pour combattre la dissidence.

Lors de la révolution de 1979, l’armée iranienne a déclaré la neutralité. Cela a conduit à la chute du shah, mais a également amené le chef suprême à décider qu’il avait besoin d’une toute nouvelle armée loyale pour se protéger et protéger son idéologie. C’est cet autre bras du système électrique iranien qui est également dans les rues, réprimant les manifestants, espérant maintenir en place la structure existante – le même système contre lequel de nombreux Iraniens se battent depuis 40 ans. Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus.

Cette vidéo simplifie la structure du pouvoir iranien pour se concentrer sur les éléments pertinents à notre histoire et aux manifestations en cours. Il y a beaucoup plus à apprendre – pour explorer la structure complète du pouvoir de l’Iran et de toutes ses branches, nous recommandons ce guide de l’Institut américain pour la paix.