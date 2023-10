La machine de propagande du Kremlin utilisera probablement le conflit en Israël pour saper le soutien de l’Occident à l’Ukraine : ISW

Les propagandistes russes capitalisent sur le conflit israélien, selon l’Institut pour l’étude de la guerre.

L’ISW affirme que les discours du Kremlin ciblent désormais le « public occidental » pour saper l’aide à l’Ukraine.

Ces « opérations d’information » visent à réduire le soutien occidental à la guerre en Ukraine, selon l’ISW.

L’Institut pour l’étude de la guerre affirme que la machine de propagande russe utilisera probablement le conflit en Israël pour éroder le soutien de l’Occident à l’Ukraine.

« Le Kremlin exploite déjà et continuera probablement à exploiter les attaques du Hamas en Israël pour faire avancer plusieurs opérations d’information destinées à réduire le soutien et l’attention des États-Unis et de l’Occident à l’Ukraine », a-t-il ajouté. a écrit le groupe de réflexion basé à Washington Samedi.

L’ISW a écrit dans son rapport qu’après les attaques du Hamas samedi, le Kremlin a amplifié les campagnes d’information accusant l’Occident d’ignorer les conflits du Moyen-Orient pour soutenir l’Ukraine. Ces campagnes ont également fait passer le message selon lequel l’attention mondiale – en particulier les ressources occidentales – se déplacerait de l’Ukraine vers le Moyen-Orient.

L’institut a cité des exemples comme Sergueï Mardan, animateur de télévision russe déclarant dans son Chaîne de télégramme que l’Occident « va oublier l’Ukraine pendant un moment et s’occuper une fois de plus d’éteindre le feu éternel au Moyen-Orient ».

Entre-temps, Dmitri Medvedevl’ancien président russe et vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, également posté des messages similaires sur X – anciennement Twitter – samedi. Medvedev a affirmé qu’« au lieu de travailler activement au règlement palestino-israélien », les États-Unis et leurs alliés tentent une fois de plus « d’inciter aux conflits sur toute la planète ».

« Ces récits du Kremlin ciblent le public occidental pour creuser un fossé dans le soutien militaire à l’Ukraine, cherchent à démoraliser la société ukrainienne en prétendant que l’Ukraine perdra le soutien international et visent à rassurer le public russe sur le fait que la société internationale ignorera l’effort de guerre de l’Ukraine », a écrit le journal. ISW.

L’Ukraine a en effet été laissée à l’écart mesure de financement provisoire adopté par le Congrès le 30 septembre, ce qui a permis d’éviter une fermeture du gouvernement américain jusqu’à la mi-novembre. La suspension temporaire de l’aide à l’Ukraine intervient une semaine après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rendu visite aux législateurs américains au Capitoledemandant davantage d’aide américaine.

La guerre de Poutine en Ukraine approche à grands pas du cap des 600 jours. Le dirigeant russe a affirmé vendredi que l’assistance financière et militaire de l’Occident à l’Ukraine serait interrompue et que le pays serait en mesure de « vivre seulement une semaine. »

