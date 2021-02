Le président Joe Biden a attiré les éloges des faucons et les accusations d’hypocrisie de la part des critiques après avoir autorisé une frappe aérienne de représailles sur la Syrie, affirmant qu’en bombardant l’infrastructure de la «milice soutenue par l’Iran», il désintègre la tension.

L’administration Biden, qui a publiquement déclaré son intention de revenir à l’accord nucléaire iranien de 2015 et de s’éloigner de l’approche belliciste de son prédécesseur, a été critiquée pour avoir apparemment suivi les traces de Donald Trump jeudi avec une frappe aérienne sur la Syrie.

La machine de guerre est de retour. Biden vient de frapper la Syrie avec une frappe de missile. – Carmine Sabia (@CarmineSabia) 26 février 2021

Le Pentagone a déclaré que l’attaque avait été lancée à 18 heures, heure de l’Est sur l’ordre de Biden, et avait entraîné la destruction de «Installations multiples» censé être dirigé par des milices soutenues par l’Iran dans l’est de la Syrie. Le Pentagone a lancé l’assaut comme un «Frappe de précision défensive», disant qu’il s’agissait de représailles aux attaques à la roquette contre les États-Unis et les troupes de la coalition en Irak.

Cependant, il semble que tout le monde n’ait pas acheté ce récit. Les commentateurs en ligne n’ont pas tardé à rappeler à Biden et à ses collaborateurs les déclarations précédentes dénonçant ces incursions comme des escalades dangereuses qui empiètent sur la souveraineté de la Syrie.

Des détectives en ligne ont déterré un tweet de l’actuel porte-parole de Biden, Jen Psaki, dénonçant la frappe de missiles de l’administration Trump sur la Syrie en avril 2017 comme illégale.

«Quelle est également l’autorité légale pour les grèves? Assad est un dictateur brutal. Mais la Syrie est un pays souverain », Psaki a tweeté à l’époque.

Bonne question, Jen! https://t.co/JuV703DaFk – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 26 février 2021

En janvier de l’année dernière, Biden a également réprimandé la décision de Trump d’assassiner le général iranien Qassem Soleimani, l’appelant «Un mouvement extrêmement escalade dans une région déjà dangereuse.»

Alors que nous attendons des détails sur l’attaque contre les milices soutenues par l’Iran en Syrie, voici ce que Biden a dit l’année dernière à propos de l’attaque contre Soleimani en Irak. "Mouvement extrêmement progressif." https://t.co/QSlpdlouWT – Chuck Ross (@ChuckRossDC) 26 février 2021

Il y a eu rapports non confirmés de victimes résultant de la grève de jeudi.

Quelques observateurs pointu ironie dans l’affirmation du Pentagone selon laquelle le raid de bombardement visait en quelque sorte à «Désamorcer la situation générale en Syrie orientale et en Irak.»

Déclaration du Pentagone sur les frappes aériennes de ce soir contre des groupes soutenus par l’Iran en Syrie. (toutes les meilleures grèves «désescalader le conflit). pic.twitter.com/oXCv0Ycy4P – Olivier Knox (@OKnox) 26 février 2021

Pour certains, la frappe aérienne a versé de l’eau froide sur les attentes que l’administration Biden était sur le point de rejoindre l’accord nucléaire historique dans un proche avenir, bien que l’éminente « Never Trumper » Jennifer Rubin ait suggéré que l’attaque est compatible avec l’intérêt déclaré de l’administration Biden pour le JCPOA.

Je suis sûr qu’ils redémarreront cet accord avec l’Iran d’un jour à l’autre https://t.co/zll5OnGpbS – Rob (@robrousseau) 26 février 2021

C’est bon de voir que Biden traite avec l’Iran à ce sujet, ne le laissant pas glisser dans l’espoir de ramener l’Iran à la table. https://t.co/PDmUi676qI – Jennifer ‘pro-réalité’ Rubin (@JRubinBlogger) 26 février 2021

Suzanne Kianpour de la BBC aussi loué le raid de bombardement, faisant valoir qu’il fait partie de la tactique de négociation brutale de l’administration Biden.

Cette décision a également été saluée par Mark Dubowitz, le chef de la Fondation pour la défense des démocraties (FDD), décrit comme un groupe de réflexion néo-conservateur faucon créé après le 11 septembre pour faire pression pour le « guerre contre la terreur. »

«Merci à l’administration Biden d’avoir répondu. Fermer les yeux sur l’agression régionale et offrir une aide économique ne fera qu’encourager un comportement plus destructeur de la part du régime iranien et de ses mandataires ». il a écrit.

Alors que Washington a affirmé que les frappes étaient en représailles aux récentes attaques contre le personnel américain et de la coalition en Irak, il n’a pas précisé laquelle. Téhéran, pour sa part, a nié toute implication dans la récente attaque à la roquette près d’une base militaire américaine à Erbil au Kurdistan irakien qui a tué un entrepreneur civil non américain et en a fait neuf autres blessés, dont un militaire américain, le 15 février.

L’attaque a été revendiquée par un groupe chiite se faisant appeler Saraya Awliya al-Dam à l’époque.

