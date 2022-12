La « machine à voyager dans le temps » de MyHeritage renvoie votre visage dans le temps

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi vous ressembleriez en tant que chevalier médiéval ? Une mariée du 18ème siècle ? Un clapet des années 1920 ? Non? Eh bien, après avoir vérifié cela Machine à remonter le temps IA fonctionnalité, vous pourriez être tenté de reconsidérer – du moins je l’étais.

La fonctionnalité provient d’une société de généalogie Mon héritage. Il a introduit d’autres fonctionnalités intrigantes comme Nostalgie profondequi anime des images de personnes pour donner l’impression qu’elles bougent et Histoire en direct, qui va encore plus loin et anime le visage et la bouche d’une personne pour donner l’impression qu’elle raconte l’histoire de sa vie. Désormais, grâce à la nouvelle fonctionnalité AI Time Machine, vous pouvez télécharger des photos de vous-même, puis voir à quoi l’IA pense que vous ressemblerez à travers différentes périodes historiques.

Si vous voulez l’essayer, vous pouvez vous rendre sur Site Web MyHeritage (la fonctionnalité n’est pas encore disponible sur l’application). Depuis la page d’accueil, survolez “Photos” dans la barre de menu supérieure, puis sélectionnez “AI Time Machine”. Téléchargez 10 à 25 photos (MyHeritage recommande de télécharger un mélange d’images du corps entier, de gros plans, de photos du haut du corps et de profils latéraux). La société propose un essai gratuit dans certains États américains, mais sinon, vous devrez payer 10 $ pour utiliser la fonctionnalité.

J’ai essayé et j’ai été surpris – et légèrement déconcerté – par les résultats, mais c’était sans aucun doute amusant. Je me demandais ce que ça finirait par faire avec mon hijab, et le résultat était, eh bien, intéressant. Sur certaines images, l’IA incorpore mon hijab dans un ensemble de pirate, et sur d’autres, elle semble avoir décidé que j’avais les cheveux longs, blonds et ondulés. Avec un pirate, l’IA m’a imaginée comme une épouse de l’Empire ottoman (une autre façon de travailler avec le hijab, je suppose), une infirmière de la Seconde Guerre mondiale, une femme des années 50 et une pionnière américaine. Voici quelques-uns des exemples les plus intrigants.

Mon héritage



Mon héritage



Mon héritage



Mon héritage



Mon héritage



Bien sûr, l’IA n’est pas parfaite, alors voici deux exemples un peu troublants :

Mon héritage



Mon héritage



MyHeritage facilite le téléchargement et le partage de ces créations sur les réseaux sociaux, si vous vous sentez obligé de le faire. Sinon, vous pouvez l’ajouter à la liste des choses que vous ne saviez pas que l’IA pouvait – ou devrait – faire.