Kevin Durant a marqué 15 points dimanche lors de ses débuts non officiels des Brooklyn Nets, 552 jours depuis sa dernière apparition sur un court lorsqu’il s’est déchiré le tendon d’Achille.

Durant, sans doute le meilleur joueur de la NBA au moment de sa blessure, a passé son temps libre en rééducation à regarder Giannis Antetokounmpo de Milwaukee remporter deux prix de joueur les plus précieux et LeBron James remporter son quatrième championnat NBA.

Les Nets sont la nouvelle équipe de Durant, et bientôt New York sera sa ville. Mais avant que Durant ne puisse rejoindre la conversation sur qui est le meilleur, il doit montrer qu’il peut conduire les Nets au sommet de l’échelle de la NBA.

Dimanche, Durant a joué la première mi-temps alors que les Nets battaient les Wizards de Washington 119-114 lors de leur premier match de pré-saison au Barclays Center Arena.

« C’est vraiment bien de revenir dans le courant des choses et cela me donne définitivement confiance », a déclaré Durant. « C’est donc une bonne étape, et j’essaye de m’appuyer dessus. »

C’était le premier match de Durant depuis qu’il avait déchiré son Achille alors qu’il jouait pour les Golden State Warriors lors de la finale de la NBA 2019. Après l’opération, il a signé un contrat de quatre ans avec Brooklyn.

Les Nets ont fait les séries la saison dernière avec Durant et Kyrie Irving, puis ils ont embauché le Canadien Steve Nash comme entraîneur-chef.

Durant sait quel est son rôle attendu avec les Nets. Il a fait partie d’équipes de championnat, il a guidé des clubs à travers de longues séries éliminatoires et des matchs à sept, donc ses compétences en leadership sont essentielles.

Sa blessure ne devrait pas être un obstacle majeur, car Durant compte sur ses excellentes compétences de tir plutôt que sur sa rapidité pour atteindre le panier.

Le nouvel entraîneur Nash prévoit d’aller avec un line-up plus petit et même de partager le temps de Durant entre le centre et le meneur, ce qui donnera aux défenses adverses beaucoup de maux de tête.

Partant aux côtés d’Irving dimanche, Durant a marqué ses 15 points sur cinq tirs sur 12 tout en récoltant trois passes décisives en 24 minutes.

« C’est un bon premier pas », a déclaré Durant. « Je veux jouer à un niveau élite à la fin de la saison – les éliminatoires c’est là que je veux jouer mon meilleur basket-ball. Je travaille dans ce sens. Chaque jour continue de travailler, mec, et de m’y habituer. »

Irving a égalé le joueur de deuxième année des Wizards, Rui Hachimura, pour un record de 18 points.

Le meilleur moment de Hachimura dans le match de dimanche est survenu lorsque la vedette japonaise de 6 pieds 8 pouces a plongé sur Durant au début du concours.