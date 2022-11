La Macédoine du Nord va gracier les contrevenants aux mesures pandémiques

SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) – La Macédoine du Nord prévoit de gracier plus de 1 200 personnes qui encourent des peines de prison parce qu’elles n’ont pas payé les amendes pour avoir enfreint les restrictions pendant la pandémie de COVID-19.

Le ministre de la Justice, Nikola Tupancheski, a déclaré que le tribunal pénal de la capitale, Skopje, avait proposé l’amnistie, notant qu’il n’y avait pas assez de place dans les prisons pour ces personnes.

«Les personnes qui ont enfreint les mesures COVID-19 ont généralement été condamnées à une amende, comme le stipule notre code pénal. Nous parlons de plus de 1 200 personnes pour qui, si elles ne paient pas l’amende, dans peu de temps la peine sera transformée en peine de prison », a déclaré Tupancheski.

Il a déclaré que la proposition d’amnistie du tribunal pénal avait été transmise au parlement de la Macédoine du Nord.

La Macédoine du Nord avait imposé des restrictions de mouvement et d’autres restrictions pour empêcher la propagation du coronavirus depuis que le premier cas de COVID-19 avait été enregistré en février 2020. Les mesures comprenaient des amendes allant jusqu’à 2 000 euros (2 072 $) pour ceux qui violaient le couvre-feu ou les protocoles pour un trois semaines obligatoires d’isolement et de port de masques. La plupart des restrictions ont été abolies en mai de cette année, mais les gens doivent toujours porter des masques dans les hôpitaux, les pharmacies et les transports publics.

Les tribunaux du pays ont infligé des amendes à plus de 6 000 personnes.

L’amnistie ne s’appliquera pas aux sociétés ou autres entités juridiques reconnues coupables d’avoir violé les restrictions liées à la pandémie.

Konstantin Testorides, The Associated Press