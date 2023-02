La Macédoine du Nord honore un héros également revendiqué par la Bulgarie

SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) – La Macédoine du Nord a marqué samedi l’anniversaire d’un révolutionnaire du XIXe siècle dans un contexte de sécurité renforcée dans la capitale de Skopje en raison des craintes d’affrontements entre des groupes nationalistes opposés de Macédoine du Nord et de Bulgarie.

Les deux pays ont des revendications sur le personnage historique, Gotse Delchev, qui s’est opposé à la domination ottomane dans les Balkans qui s’est terminée au début du XXe siècle. La commémoration marque 151 ans depuis la naissance.

Les autorités de la Macédoine du Nord affirment que la commémoration présente un “risque élevé pour la sécurité”.

La police a bloqué les rues, installé des clôtures métalliques et effectué des contrôles approfondis dans la zone autour de l’église orthodoxe du XVIe siècle “Sveti Spas” au centre-ville de Skopje, où Delchev est enterré.

Des hélicoptères et des drones ont bourdonné au-dessus de nos têtes et des inspections ont été effectuées aux points de passage frontaliers entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Les tensions ont augmenté alors que des centaines de Bulgares ont été contraints d’attendre quelques heures au poste frontière de Deve Bair, du côté macédonien. Les responsables des frontières ont imputé le retard à un plantage du système informatique.

La police a indiqué dans un communiqué que trois Bulgares ont été arrêtés pour “trouble à l’ordre public”.

Le ministre bulgare de l’Intérieur, Ivan Demerdzhiev, qui dirigeait la délégation officielle, a qualifié de draconiennes les mesures adoptées par la police macédonienne.

“Il n’y a aucune raison pour les provocations. Nous devons aller de l’avant… une Europe unie a besoin de stabilité », a déclaré Demerdzhiev. « Nous ne sommes pas venus ici pour provoquer, mais pour montrer du respect. Nous sommes voisins et le bon voisinage doit continuer.

La Macédoine du Nord et la Bulgarie sont en désaccord sur des questions telles que les personnages historiques, les minorités ethniques, la langue et l’identité nationale. La Bulgarie avait retardé la candidature de son voisin à l’adhésion à l’Union européenne, mais a abandonné son opposition aux pourparlers d’adhésion l’année dernière après avoir reçu un engagement sur les droits des minorités.

Konstantin Testorides, The Associated Press