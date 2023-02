La Macédoine du Nord honore un héros également revendiqué par la Bulgarie

SKOPJE, Macédoine du Nord – La Macédoine du Nord a marqué samedi l’anniversaire d’un révolutionnaire du XIXe siècle dans un contexte de sécurité renforcée dans la capitale de Skopje en raison des craintes d’affrontements entre des groupes nationalistes opposés de Macédoine du Nord et de Bulgarie.

La police a bloqué les rues, installé des clôtures métalliques et effectué des contrôles approfondis dans la zone autour de l’église orthodoxe du XVIe siècle “Sveti Spas” au centre-ville de Skopje, où Delchev est enterré.

Des hélicoptères et des drones ont bourdonné au-dessus de nos têtes et des inspections ont été effectuées aux points de passage frontaliers entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Les tensions ont augmenté alors que des centaines de Bulgares ont été contraints d’attendre quelques heures au poste frontière de Deve Bair, du côté macédonien. Les responsables des frontières ont imputé le retard à un plantage du système informatique.