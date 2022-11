La Macédoine du Nord et l’Albanie renforcent leurs relations dans le cadre d’une volonté commune d’adhérer à l’UE

SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) – Les Premiers ministres de Macédoine du Nord et d’Albanie ont convenu lundi de renforcer leur coopération, alors que les deux voisins des Balkans s’efforcent de réaliser leurs ambitions de rejoindre un jour l’Union européenne.

Lors d’une réunion à Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord, Dimitar Kovachevski et le Premier ministre albanais en visite Edi Rama se sont engagés à coopérer sur leurs candidatures à l’UE et sur la résolution de la crise énergétique déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine.

Au cours de la visite de Rama, les deux pays ont signé des accords de coopération sur des projets énergétiques et d’infrastructures.

“La Macédoine du Nord et l’Albanie sont un véritable exemple de la façon dont les relations de bon voisinage sont construites”, a déclaré Kovachevski. “Cette coopération est d’une grande importance, en particulier pendant la crise économique et énergétique mondiale, avec de sérieux défis pour fournir de l’électricité et de la nourriture.”

Les deux voisins ont entamé des négociations d’adhésion avec l’UE en juillet, dans un processus qui devrait prendre des années.

La candidature de la Macédoine du Nord a été freinée par des différends avec ses voisins membres de l’UE, la Grèce et la Bulgarie, qui ont le pouvoir de bloquer l’expansion de l’UE car elle nécessite l’approbation unanime de tous les États membres. Après qu’un désaccord vieux de plusieurs décennies avec la Grèce a finalement été réglé, un nouveau avec la Bulgarie a émergé.

Pour résoudre ce dernier différend, Skopje s’est efforcé de modifier sa constitution pour y inclure une référence à une minorité ethnique bulgare en Macédoine du Nord. Mais on ne sait pas si le gouvernement de Kovachevski sera en mesure d’obtenir suffisamment de législateurs au Parlement pour approuver l’amendement.

The Associated Press