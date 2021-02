La Macédoine du Nord délivre un mandat d’arrêt international contre un ancien chef de la police secrète

La Macédoine du Nord a émis un mandat d’arrêt international lundi soir contre l’ancien chef de la police secrète du pays qui a disparu avant le verdict attendu du tribunal sur son implication présumée dans un énorme scandale d’écoute électronique.

La police a fouillé dimanche plusieurs endroits de la capitale Skopje à la recherche de Sasho Mijalkov qui, avec 11 anciens responsables du gouvernement et de la police, est jugé pour le scandale de 2016 qui a renversé le parti conservateur VMRO-DPMNE du pays après une décennie au gouvernement.

Mijalkov, cousin germain de l’ancien Premier ministre conservateur Nikola Gruevski, est accusé d’avoir orchestré des écoutes téléphoniques sur plus de 20 000 personnes, y compris des politiciens, des juges et des journalistes entre 2006 et 2016.

Le tribunal pénal de Skopje avait ordonné l’assignation à résidence de Mijalkov par mesure de précaution, avant le verdict du tribunal qui doit être annoncé vendredi. Cependant, il a disparu de l’adresse qu’il avait prononcée dimanche.

La disparition soudaine de Mijalkov rappelle étroitement celle de son cousin, Gruevski, qui a fui le pays en 2018 pour éviter de purger une peine de deux ans de prison pour implication dans un scandale de corruption et a obtenu l’asile politique en Hongrie.

La disparition de l’ancien chef de la police secrète a déclenché un autre conflit politique dans le pays, le VMRO-DPMNE exigeant la démission du gouvernement de gauche.

Le Premier ministre Zoran Zaev s’est dit «déçu» de la disparition de MIjalov, a exigé une enquête approfondie et a exprimé l’espoir que les autorités le retrouveront.