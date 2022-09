La lutteuse crie de l’Alberta The Matriarch trouve la paix à l’intérieur du ring

Sage Morin cherche à inspirer plus de lutteurs autochtones

Le lutteur de la nation crie de Saddle Lake, Sage Morin, mieux connu sous le nom de The Matriarch dans le monde de la Monster Pro Wrestling basé à Edmonton, veut inspirer plus de lutteurs autochtones et espère qu’un jour il y aura un événement entièrement autochtone. Mais la façon dont elle est entrée dans le monde de la lutte amateur est une histoire de chagrin, de soutien et d’amour.