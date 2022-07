La lutte tranquille pour conserver les admissions héritées

La Cour suprême devrait entendre cet automne des arguments sur les politiques d’admission soucieuses de la race à Harvard et à l’Université de Caroline du Nord. Si le tribunal met fin ou annule la pratique largement utilisée consistant à prendre en compte la race dans la sélection des étudiants, comme de nombreux experts s’y attendent, la décision pourrait entraîner un réexamen des candidats hérités. Favoriser explicitement les enfants d’anciens élèves – dont certains seraient des candidats compétitifs quels que soient leurs avantages socio-économiques – deviendrait plus difficile à défendre si les préférences raciales n’étaient plus autorisées.

“Si la Cour suprême interdit l’action positive, les préférences héritées ne seront pas longues pour ce monde”, a déclaré Justin Driver, professeur à la Yale Law School. M. Driver, un expert de la Cour suprême et de l’éducation, soutient les admissions soucieuses de la race et a qualifié les préférences héritées “un peu comme encourager Elon Musk à acheter le billet de loterie gagnant”.

Le système de l’Université de Californie, l’Université de Géorgie et Texas A&M ont tous mis fin aux préférences héritées lorsqu’ils ont été poussés par des poursuites et des initiatives de vote à cesser d’utiliser l’action positive, selon une analyse de la Century Foundation.