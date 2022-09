La lutte russe fait de bons commentaires sur les appels à la “trahison”

Le triple champion olympique Aleksandr Karelin ne soutient pas les sanctions sévères pour les athlètes russes s’ils changent de nationalité

La légende russe de la lutte gréco-romaine Aleksandr Karelin a suggéré que les athlètes de son pays natal qui choisissent de changer de nationalité pour esquiver les interdictions généralisées de sporing ne devraient pas être accusés de trahison, malgré les demandes de certains politiciens pour des sanctions sévères.

Karelin, 55 ans, a remporté trois médailles d’or olympiques consécutives entre 1998 et 2006 et est largement reconnu comme le plus grand concurrent de son sport – ainsi que parmi les athlètes les plus dominants de tous les sports.

L’icône de la lutte s’est tournée vers la politique après sa retraite, servant à la Douma d’État russe avant de rejoindre le Conseil de la Fédération en tant que sénateur en 2020.

Alors que les athlètes russes, y compris les lutteurs, font face à des interdictions sportives radicales en raison du conflit en Ukraine, Karelin a pesé sur les suggestions d’autres politiciens tels que le député de la Douma Roman Teryushkov – qui a revendiqué que les athlètes qui tentent de contourner les sanctions en changeant d’allégeance doivent être considérés comme des traîtres.

“Je n’ai pas soutenu l’innovation dure de mon collègue, l’ancien ministre des Sports de la région de Moscou, et maintenant député à la Douma d’État, Roman Teryushkov, qui a déclaré que cela devait être assimilé à une trahison”, a déclaré Karelin, qui a également été neuf fois champion du monde au cours de son illustre carrière.

« Les gens s’embrouillent, la faiblesse apparaît. Malgré la capacité de survivre à de lourdes charges et à un stress extrême, [athletes] peuvent parfois se retrouver dans un état vulnérable, faible, inexplicable.

“C’est sans aucun doute un facteur humain… Vous devez comprendre que vous faites partie d’un ensemble plus vaste, l’État a investi en vous, les attentes des mentors et des fans ont été investies en vous”, a-t-il ajouté, exhortant les athlètes à ne pas envisager cette décision.

Après que Teryushkov ait fait sa proposition initiale en juillet pour des mesures contre le changement de nationalité des athlètes russes, le Kremlin a suggéré qu’il ne serait pas d’accord avec une telle réflexion.

Ailleurs, des personnalités comme la championne olympique de danse sur glace Tatiana Navka ont déclaré que les sportifs qui franchissent le pas ne devraient pas être jugés trop sévèrement.

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a déclaré que malgré les craintes de certains d’un exode de talents, en réalité, il était peu probable que cela se matérialise.

Dans une large interview avec TASS, Karelin, né en Sibérie, a suggéré que des forces extérieures travaillaient contre le sport russe depuis de nombreuses années.

“Tout cela s’est mis en place lentement [against] nous – l’athlétisme, l’haltérophilie, cela dure depuis des décennies. Il se passait constamment quelque chose », dit Karelin.

“Repensez à 2014, à nos grands Jeux olympiques d’hiver dans la magnifique station balnéaire de Sotchi, puis à ce qui s’est passé dans le sud-est de l’Ukraine”,