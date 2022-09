La lutte professionnelle n’est pas fausse, c’est ‘kayfabe’ – un mélange de fiction et de réalité que nous employons tous

Idées53:59Garder Kayfabe: la philosophie de la lutte professionnelle

En avril 2019, un match de lutte dans le New Jersey est devenu incontrôlable. Quelques minutes plus tard, un lutteur a tenté de projeter son adversaire – son propre frère ! – d’un balcon. Alors que l’arbitre tentait d’intervenir, ils ont tous les deux renversé la rampe. Les deux rivaux sont tombés dans la foule en dessous, envoyant les spectateurs se disperser et tomber en arrière en tas.

La chose étrange était que les deux lutteurs étaient invisibles. Seul l’arbitre pouvait les voir, ont dit les fans, en portant une paire de lunettes de soleil spéciale.

Malgré l’invisibilité des lutteurs, les fans ont encouragé le gentil et nargué le méchant tout au long du match. Après la chute désastreuse des lutteurs, la foule a éclaté en un chant spontané : “C’est de la lutte ! C’est de la lutte !”

Bien sûr, aucun lutteur n’existait réellement, sauf dans l’esprit des spectateurs.

Et c’est ce genre de suspension de l’incrédulité qui rend la lutte professionnelle si pertinente pour les philosophes d’aujourd’hui.

« Visage » contre « talon »

Mis à part l’élément supplémentaire d’invisibilité, le match dans le New Jersey n’était pas si différent d’un match de catch indépendant typique. Le public a jeté son soutien derrière un bon gars, ou, dans le jargon de la lutte, un “visage”, et consciencieusement hué le méchant, également connu sous le nom de “talon”.

Mais les fans de catch ont tendance à se hérisser à l’idée que le catch est “faux”. Selon Douglas Edwards, auteur du Philosophie Smackdownles fans de catch voient la réalité du catch différemment des étrangers.

“Le mot” faux “est un mauvais mot à utiliser ici car il implique quelque chose comme une contrefaçon ou une tentative d’induire en erreur”, a-t-il déclaré.

“Et je ne pense pas que ce soit la lutte. Je pense qu’il y a des couches de réalité dans la lutte qui en font un phénomène vraiment fascinant.”

Le philosophe et fan de lutte Doug Edwards examine le spectacle culturel de la lutte professionnelle d’un point de vue philosophique dans son livre, Philosophy Smackdown. (Presse politique)

Garder kayfabe

Dans Philosophie Smackdown, Edwards examine ce que la lutte peut nous apprendre sur la réalité, l’identité et l’éthique. Il dit qu’un mot que les initiés de la lutte utilisent pour décrire les parties fictives de la lutte est “kayfabe”.

Les origines du mot, qui rime avec “dire bébé”, sont un peu troubles. Les initiés de la lutte ont quelques théories : qu’il est adapté de Pig Latin pour “être faux” ; qu’il porte le nom d’un lutteur légendaire qui n’a jamais parlé nommé “Kay Fabian” ; ou que c’était un mot de code que les lutteurs criaient lorsqu’un étranger venait dans les coulisses, pour se prévenir mutuellement de rester dans le personnage.

Kayfabe était pris si au sérieux dans le passé que les lutteurs professionnels restaient souvent dans leur personnage chaque fois qu’ils étaient en public.

“Si vous étiez un ‘talon’ ou un méchant et que vous alliez au bar après le spectacle, vous deviez encore jouer ce personnage. Vous deviez être méchant avec les fans qui venaient vers vous. Si vous étiez un ‘babyface’ ou un bon gars, alors il fallait être vraiment gentil, signer des autographes et faire ce genre de choses”, a-t-il déclaré.

Même si un méchant et un gentil étaient les meilleurs amis, ils ne pourraient pas agir comme ça.

Le lutteur professionnel André le Géant lance le prétendant poids lourd Chuck Wepner ‘The Bayonne Bleeder’ hors du ring au Shea Stadium de New York, le 26 juin 1976. André le Géant était un babyface bien-aimé dans la lutte professionnelle tout au long des années 1970 et au début des années 1980. (The Associated Press)

“Vous ne pouviez pas être vus en train de socialiser en dehors des émissions, pour garder le kayfabe, pour garder l’apparence que tout cela était réel”, a déclaré Edwards.

“À la fin des années 80 et au début des années 90, l’idée de kayfabe a commencé à glisser.”

Alors que les lutteurs professionnels ne “gardent plus le kayfabe” tout le temps, le kayfabe est toujours bien vivant dans la lutte, couvrant tout, des personnages que les lutteurs jouent aux rivalités entre eux.

L’allégorie de l’anneau

Le livre d’Edwards est né de son amour commun pour la lutte professionnelle et la philosophie.

“Je pense que l’une des choses qui m’a le plus fasciné dans la philosophie était une chose similaire à ce qui m’intéressait dans la lutte : la différence entre l’apparence et la réalité – cette perception des choses pourrait ne pas correspondre exactement à la réalité des choses.”

Un peu de philosophie d’entrée de gamme vient de Platon, en La république, écrit vers 375 av. C’est ce qu’on appelle l’allégorie de la grotte, et est souvent utilisé comme métaphore de la différence entre l’apparence et la réalité.

Dans l’allégorie de Platon, les prisonniers sont enfermés dans une grotte, regardant des ombres chinoises sur un mur qu’ils pensent réelles. Le spectacle est vraiment une construction créée par des personnes puissantes derrière un mur – alors que la vraie nature du monde se trouve à l’extérieur de la grotte. (delcarmat/Shutterstock)

Platon décrit la majeure partie de l’humanité comme des prisonniers enfermés dans une grotte, regardant des ombres chinoises sur un mur. Les prisonniers pensent que ce qu’ils voient est réel, malgré le fait qu’il s’agit d’une construction de personnes puissantes derrière un mur. Si un prisonnier devait s’évader, non seulement il verrait que ce qu’il pensait être la réalité était une construction, mais il pourrait voir la vraie nature du monde.

Edwards dit que la joie de regarder la lutte est que c’est comme une mini-version de l’allégorie de Platon. Un fan de catch apprécie à la fois la performance, la construction de la réalité et la vraie nature de l’industrie du catch.

“Vous obtenez la réalité telle qu’elle vous est présentée, qui est un véritable concours. Et puis derrière cela se trouvent deux personnes qui travaillent ensemble pour donner l’apparence d’un concours. Et même derrière cela, vous avez une troisième couche de réalité où – ce ne sont pas eux qui décident en fin de compte comment le match va se terminer ou même pourquoi ils sont dans ce ring en premier lieu », a-t-il déclaré.

“Il y a d’autres personnes qui écrivent les scénarios qui dictent pourquoi ces lutteurs luttent et qui va gagner et pourquoi. Vous obtenez donc plusieurs couches de réalité lorsque vous regardez la lutte, ce qui en fait une chose vraiment fascinante.”

Kayfabe est partout

Un malentendu sur le “kayfabe” est la raison pour laquelle les étrangers à la lutte ont souvent considéré les fans de lutte comme peu sophistiqués, a déclaré CarrieLynn Reinhard, professeur de communication à l’Université dominicaine de l’Illinois et présidente de la Pro Wrestling Studies Association récemment créée.

“Il y a toujours cette perception que les fans de lutte professionnelle sont de classe inférieure, moins éduqués, plus susceptibles d’embrasser le racisme, le chauvinisme, le sexisme et la transphobie, l’homophobie, etc.”, a-t-elle déclaré.

“[That] L’idée est souvent due au kayfabe et au sentiment que les fans de lutte professionnelle doivent être dupés pour croire ce qu’ils voient.”

‘Hawk’ des lignes de vêtements Road Warriors ‘Public Enemy’ lors de l’événement Superstars Of Wrestling, qui s’est tenu au Superdome de Sydney, Australie, le 30 juillet 2000. (Getty Images/Scott Barbour/ALLSPORT)

Reinhard a déclaré que tout le monde a des éléments de kayfabe dans sa propre vie.

“Je pense que kayfabe s’applique à chaque fois que vous voyez des gens travailler sur leur performance et comment ils veulent se présenter aux autres”, a-t-elle déclaré.

“Et de cette façon, nous jouons. Ce n’est peut-être pas authentique ou authentique par rapport à ce que nous considérons comme notre vrai moi, notre moi central. Mais nous le faisons comme un lutteur.”

Invités dans cet épisode :

Justin Morissette est un diffuseur sportif et écrivain de Vancouver, annonceur play-by-play pour Nation Extreme Wrestling.

Douglas Edwards est professeur agrégé de philosophie à l’Université d’Utica et auteur du livre Philosophie Smackdown.

CarrieLynn Reinhard est professeur d’arts et de sciences de la communication à l’Université dominicaine et président de la Pro Wrestling Studies Association.

Adam Ryder est un lutteur professionnel, luttant sous le nom de “The Haida Heartthrob”.

Adam (The Haida Hearthrob) Ryder, de Vancouver, affirme que l’un des meilleurs aspects de la lutte est la joie de jouer avec le public. “Nous vivons d’histoires dans la lutte.” (Soumis par Adam Ryder)

*Cet épisode a été produit par Matthew Lazin-Ryder.