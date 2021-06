La lutte pour un flux doux distille la division politique d’Israël

KIBBUTZ NIR DAVID, Israël – Une chaîne fantaisiste de radeaux gonflables attachés ensemble par une corde fragile flottait le long de l’Asi, un ruisseau doux qui s’étend sur un mile à travers une plaine ensoleillée du nord d’Israël.

Les bateaux étaient remplis d’habitants de la région, de leurs enfants et d’excursionnistes venus de plus loin, mais ce n’était pas un pique-nique, même si c’était des vacances. Le but de cette armada désarmée n’était rien de moins que de reconquérir la petite rivière.

« C’est une prise de contrôle stratégique ! le chef de l’équipe hétéroclite, Nati Vaknin, a crié à travers un mégaphone alors qu’il marchait devant le groupe.

La destination de la flottille était un paradis interdit : une exquise étendue aigue-marine du ruisseau qui traverse, et qui a été effectivement monopolisée par, le kibboutz Nir David, une ferme communale fondée par les premiers pionniers sionistes, les Juifs ashkénazes d’Europe qui ont historiquement formé le noyau de l’élite israélienne.