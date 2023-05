La lutte pour les filtres à air dans les écoles m’a montré pourquoi l’Alberta a besoin d’un bureau de santé publique non filtré

Cette chronique est l’opinion de Paul Lu, professeur d’université à Edmonton. Pour plus d’informations sur la série d’opinions de CBC sur les élections albertaines de 2023, visitez le Ma priorité page d’accueil.

Pour les problèmes qui nécessitent une expertise approfondie, nous avons besoin d’avoir des voix indépendantes qui peuvent parler librement. Les vérificateurs généraux, par exemple, jouissent d’une grande liberté pour enquêter et faire rapport sur les opérations et les dépenses du gouvernement.

Récemment, la pandémie de COVID-19 et la crise des opioïdes ont montré la nécessité d’un agent de santé publique totalement indépendant dont les recommandations sont transparentes et fournies sans ingérence politique.

À l’automne 2021, j’ai appris cela de première main lorsque j’ai rejoint d’autres parents pour plaider en faveur de filtres à particules à haute efficacité (HEPA) dans les salles de classe des écoles d’Edmonton.

En tant que parents, nous craignions que nos enfants passent des heures dans une salle de classe, déjeunant sans masque. Nous voulions plusieurs couches de protection contre le COVID-19, la grippe et la pollution de l’air, comme la fumée des feux de forêt. Comme des milliers de familles albertaines, nous avions déjà des filtres HEPA dans nos maisons.

En tant que professeur, j’ai un accès privilégié à l’opinion sans fard des experts de mon université et j’ai l’habitude de les solliciter pour des recherches interdisciplinaires. Par conséquent, il était naturel de rechercher des experts en filtration de l’air en ingénierie et des experts en COVID-19 en médecine.

Tous les experts avec qui j’ai parlé n’étaient pas d’accord avec le rapport coût-avantage des filtres HEPA, ni complètement d’accord les uns avec les autres. Certains experts craignaient, à ma grande surprise, que les filtres HEPA n’augmentent les taux d’infection. Ensuite, j’ai contacté l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) et j’ai demandé un énoncé clair du cas pour Filtres HEPA .

En fin de compte, grâce au plaidoyer de nombreux parents, l’Edmonton Public School Board (EPSB) a alloué 6 millions de dollars à installer des purificateurs d’air dans ses 213 écoles. Maintenant, un an après avoir déployé les filtres, il y a preuves croissantes des nombreux avantages d’une meilleure qualité de l’air intérieur pour les étudiants.

Toujours, certains conseils scolaires de l’Alberta continuer à résister à l’installation de filtres HEPA même donnés.

Naviguer dans un monde compliqué

Lorsqu’il existe différents points de vue et des preuves complexes, la capacité d’entendre directement et pleinement les experts est primordiale.

Les politiciens et les administrateurs prennent toujours les décisions, mais engageons les bonnes personnes et donnons-leur l’indépendance nécessaire pour informer le public. Il y a un débat plus large sur ce que nous attendons de nos experts en santé publique, mais partons du principe que ces experts doivent être transparents dans leurs recommandations et leur raisonnement.

En ce qui concerne les filtres HEPA, il n’y a pas eu de déclaration publique claire du bureau du médecin hygiéniste en chef (CMOH) de l’Alberta sur la question de savoir si la filtration de l’air pouvait être effectuée correctement et efficacement. En revanche, l’Agence fédérale de la santé publique du Canada filtre à air incluscitant ASHRAE, dans son recommandations publiques et infographies.

Il était facile pour certains chefs d’établissement de retarder l’action en l’absence de directives claires de la part des responsables de niveau supérieur. L’absence d’une position claire du bureau du CMOH a rendu difficile pour notre groupe de parents de défendre les filtres HEPA. Ce vide d’expertise était un obstacle.

Par conséquent, il doit y avoir un bureau remanié de l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP) en Alberta avec son indépendance enchâssée dans la loi. je ne suis pas un spécialiste de la détails de la Loi sur le vérificateur général mais j’espère que le public votant pourra convenir que nous avons besoin d’un CPHO qui est au moins aussi indépendant que le vérificateur général.

L’objectif d’un CPHO indépendant n’est pas de soutenir un point de vue en particulier.

Partout au Canada et dans le monde, les médecins en chef et les responsables de la santé publique ont adopté des approches très différentes. L’introduction et la suppression des limites sur les rassemblements publics, par exemple, ont varié d’une province à l’autre au début de la pandémie. J’ai soutenu certaines de ces approches, et j’ai été consterné par d’autres décisions.

Les politiciens disent souvent qu’ils suivent les conseils des responsables de la santé publique, mais il est important que le public voie les recommandations réelles directement et en temps opportun.

Lorsqu’un vérificateur général trouve des exemples de gaspillage au sein du gouvernement, les voisins peuvent être en désaccord sur la façon de tenir le gouvernement responsable, mais il ne devrait pas être possible pour le gouvernement de revendiquer le « privilège du Cabinet » sur ce rapport.

Que les discussions réelles du cabinet soient privées, mais que les recommandations de l’ACSP soient publiques. Les demandes d’accès à l’information et les poursuites judiciaires sont trop lentes dans une situation d’urgence qui évolue rapidement.

Les futures pandémies et épidémies nécessiteront une CPHO forte. Nos élus doivent avoir accès à cette expertise, mais le public doit également voir les recommandations sans fard sans ingérence du gouvernement.

Ma priorité

Quelle est la chose qui compte le plus pour vous en ce qui concerne les élections provinciales et pourquoi?

