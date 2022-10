La lutte pour les électeurs noirs s’intensifie dans une course serrée au Sénat en Pennsylvanie

PHILADELPHIE (AP) – Alors que Sheila Armstrong devenait émue en racontant comment son frère et son neveu avaient été tués à Philadelphie, le Dr Mehmet Oz – assis à côté d’elle dans une église noire, leurs chaises disposées un peu comme son ancien plateau de télévision de jour – placé une main réconfortante sur son épaule.

Plus tard, il l’a serrée dans ses bras et a dit: “Comment faites-vous face?”

Deux jours plus tard, sur une scène à 4 miles de là, le rival démocrate d’Oz pour le siège du Sénat américain de Pennsylvanie, John Fetterman, se tenait aux côtés de Lee et Dennis Horton et a parlé de ses efforts en tant que lieutenant-gouverneur pour libérer les deux hommes noirs des peines à perpétuité.

“Près de 30 ans de prison, condamnés à mourir en prison en tant qu’hommes innocents, et je me suis battu pour qu’ils sortent à leurs familles”, a déclaré Fetterman à la foule.

Les électeurs noirs sont au centre d’une bataille de plus en plus compétitive dans une course qui pourrait faire basculer le contrôle du Sénat, alors que les démocrates tentent de canaliser l’indignation face à la décision d’avortement de la Cour suprême et que les républicains exploitent le manuel national pour se concentrer sur la criminalité dans les villes.

Ce sont peut-être les partisans les plus fidèles du Parti démocrate. Environ 9 électeurs noirs sur 10 à l’échelle nationale ont opté pour Joe Biden en 2020, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 110 000 électeurs à l’échelle nationale. En Pennsylvanie, le soutien était similaire, à 94 %.

Il n’y a aucune preuve d’une défection massive imminente de républicains comme Oz. Mais s’il peut retirer ne serait-ce qu’une petite part – ou qu’une masse critique d’électeurs noirs choisissent de ne pas voter – cela pourrait s’avérer important dans une course que les sondages montrent aussi proche.

À Philadelphie, où les électeurs noirs constituent le plus grand bloc du plus grand bastion démocrate de l’État swing, certains militants remettent en question la portée des démocrates et s’inquiètent de la participation.

Charles Ellison, producteur exécutif et animateur de Reality Check, une émission quotidienne d’affaires publiques sur l’éminente radio WURD sur le thème des Noirs de Philadelphie, a déclaré que les démocrates n’avaient pas de message unifié adapté à la communauté noire et n’avaient pas entrepris d’investissement à long terme dans l’électeur noir. sensibilisation.

“Il n’y a tout simplement pas cette prise de conscience que la Pennsylvanie est un champ de bataille national et que Philadelphie en est la pierre angulaire”, a déclaré Ellison. “Et la seule façon d’obtenir Philadelphie et la seule façon d’obtenir la Pennsylvanie est par une participation électorale maximale des Noirs.”

Fetterman pourrait bénéficier de la course du gouverneur de cette année.

Dans ce document, la campagne du démocrate Josh Shapiro a déclaré qu’elle investissait 3 millions de dollars dans la sensibilisation des électeurs noirs tandis que son adversaire, le républicain Doug Mastriano, a attiré les critiques des membres de son propre parti pour se concentrer presque exclusivement sur sa base de droite.

Shapiro effectue également des visites régulières dans les églises et les entreprises noires, a déployé une plate-forme pour élargir les voies d’accès à l’emploi et créer de la richesse dans les communautés noires, et a approuvé un homme noir, Austin Davis, pour le poste de lieutenant-gouverneur.

Dans la course au Sénat, des millions de dollars d’annonces d’attaque républicaines ont été diffusées à la télévision à Philadelphie avant que Fetterman – qui a passé une grande partie de l’été hors de la campagne électorale à se remettre d’un accident vasculaire cérébral – y ait organisé son premier événement politique public fin septembre.

Pour Oz, le crime est une priorité. Il a organisé deux assemblées publiques sur le thème de la sécurité publique dans les communautés noires, suggérant que les démocrates n’ont pas réussi à les protéger de la violence et de la drogue.

Les républicains pointent fréquemment du doigt la violence armée à Philadelphie et ont cherché à saper l’une des voies d’appel de Fetterman aux électeurs noirs : ses efforts en tant que lieutenant-gouverneur pour libérer les personnes trop incarcérées, réhabilitées ou innocentes. Les républicains l’ont présenté comme libérant de dangereux criminels pour qu’ils errent dans les rues.

Fetterman et les démocrates appellent cela un mensonge et une campagne de peur qui sous-estime le soutien des électeurs noirs à donner une seconde chance. Et ils disent que les électeurs noirs savent qu’ils peuvent faire confiance à Fetterman pour soutenir les choses qui leur tiennent à cœur, comme la législation sur le droit de vote au Congrès.

De plus, Oz est le candidat approuvé par l’ancien président Donald Trump.

“Je pense que la plupart des Noirs diraient qu’il a été l’un des pires présidents pour les Noirs de notre vivant”, a déclaré Sharif Street, président du Parti démocrate de l’État et premier Noir à occuper ce poste. “Je ne pense pas qu’une publicité télévisée puisse remplacer ce que les gens savent déjà être vrai.”

Lors du rassemblement de Fetterman dans un centre de loisirs du nord-est de Philadelphie, au moins une demi-douzaine de partisans noirs ont présenté Fetterman.

L’un des orateurs, le révérend Mark Tyler, a déclaré que Fetterman soutient les choses qui intéressent les électeurs noirs, comme créer des emplois dans «la grande ville la plus pauvre d’Amérique», mettre fin au racisme environnemental et soutenir un financement plus important pour les écoles de la ville. Fetterman soutient également la réforme de la justice pénale et la fin de la violence armée, a déclaré Tyler.

“Il l’a fait en tant que maire de Braddock et comprend ce que c’est que de s’asseoir et de se tenir debout avec des familles noires en deuil après un incident aussi tragique”, a déclaré Tyler.

Alors que Fetterman se tenait sur scène avec les Hortons – des frères dont la peine à perpétuité a été commuée après près de 30 ans de prison et qui travaillent maintenant pour la campagne de Fetterman – il a visé les attaques d’Oz pour son travail visant à libérer les hommes. La campagne d’Oz a qualifié les Hortons de “meurtriers condamnés” et Fetterman de “candidat le plus pro-meurtrier au Sénat de tout le pays”.

Les Horton ont été reconnus coupables de meurtre au deuxième degré lors d’une fusillade mortelle lors d’un vol dans un bar de Philadelphie – des crimes qu’ils ont soutenus ne pas avoir commis. Malgré l’opposition du frère de la victime, le gouverneur Tom Wolf a libéré les hommes fin 2020, notant qu’ils avaient purgé 27 ans après avoir refusé des accords de plaidoyer pendant 5 à 10 ans.

“Qu’est-ce que cela dit sur le caractère d’une personne si elle se battra pour s’assurer que des hommes innocents mourront en prison par rapport à un homme qui se battra pour s’assurer qu’elle pourra retourner avec sa famille?” Fetterman a demandé à la foule. “C’est le choix.”

Des groupes alliés à Oz ont également diffusé des publicités télévisées faisant revivre un incident de 2013 au cours duquel Fetterman – en tant que maire de Braddock – a saisi son fusil de chasse et poursuivi un homme noir faisant du jogging qu’il soupçonnait d’avoir été impliqué dans des coups de feu à proximité. Personne n’a été inculpé dans l’incident et Fetterman a déclaré qu’il ne connaissait pas la race de l’homme avant de l’affronter.

Les mairies d’Oz prennent un ton plus doux, où le chirurgien cardiaque devenu animateur de talk-show dit qu’il est là pour écouter et trouver des solutions aux problèmes que les démocrates ont laissés s’envenimer.

“La meilleure chose qu’un médecin fasse, c’est d’écouter. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous n’entendez pas. J’ai donc passé une carrière à tenir compte de cela et à essayer de comprendre ce que les gens essaient de dire, car alors vous pouvez vraiment obtenir les réponses », a déclaré Oz. Il a également vanté son travail pour collecter des fonds pour des bourses d’études pour les étudiants en médecine noirs.

Love Williams, un démocrate enregistré de 25 ans qui est venu à l’événement d’Oz à l’invitation d’un ami, a déclaré qu’il n’était pas sûr de voter cet automne après avoir eu l’impression que Biden avait sous-délivré pour les Noirs.

Interrogé par Williams sur ce qu’il ferait pour aider sa communauté, Oz a déclaré qu’il ferait pression pour obtenir plus d’argent des contribuables pour les écoles privées et pour ouvrir des stations d’exportation de gaz naturel liquéfié dans la ville afin d’apporter de la richesse à la communauté.

Williams a déclaré par la suite qu’il n’était pas vendu à Oz – ni aux idées d’Oz non plus.

L’événement, a-t-il dit, s’est présenté comme “juste un arrêt politique pour un politicien”.

Mike Catalini et Marc Levy, Associated Press