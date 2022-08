La lutte pour le pouvoir en Irak s’intensifie alors que les manifestants bloquent le Parlement

BAGDAD – Les dirigeants politiques irakiens ont passé les 10 derniers mois à lutter sans succès pour former un gouvernement, leur pays s’enfonçant de plus en plus dans la paralysie politique face à la sécheresse croissante, à la corruption paralysante et à l’effondrement des infrastructures.

Puis en juin, ces pourparlers ont implosé. Et maintenant, il y a une ruée vers le pouvoir alors que les principales factions politiques irakiennes se disputent le dessus.

Le puissant religieux musulman chiite Muqtada al-Sadr, qui dirige le plus grand bloc au Parlement, a quitté les négociations avec frustration, puis a exhorté ses partisans à descendre dans la rue pour obtenir ce qu’ils voulaient. Répondant à son appel, ils ont installé un campement de tentes qui a bloqué l’accès au Parlement pendant plus de deux semaines pour empêcher tout gouvernement d’être élu.