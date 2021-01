CARACAS, Venezuela (AP) – Le conflit politique au Venezuela a fait une autre victime: le soulagement de la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement socialiste de Nicolás Maduro et l’opposition soutenue par les États-Unis s’accusent mutuellement de jouer à la politique avec des propositions de financement des vaccins fournis par les Nations Unies – empêchant jusqu’à présent toute option d’aller de l’avant.

Le gouvernement à court de liquidités, exclu des banques occidentales par les sanctions américaines, a proposé de vendre une partie des 2 milliards de dollars de lingots d’or vénézuéliens gelés dans les coffres de la Banque d’Angleterre. Les avocats de la banque centrale du Venezuela mettent en garde contre une «catastrophe humanitaire et des pertes potentiellement importantes en vies humaines» si les fonds britanniques ne sont pas libérés.

Mais l’opposition dirigée par Juan Guaidó s’oppose à ce plan – une position qui étouffe tout mouvement jusqu’à ce que la Cour suprême britannique décide de l’épineuse question de savoir qui est le président légitime du Venezuela, avec la surveillance de ses actifs.

L’opposition affirme que Maduro ne peut pas faire confiance à la distribution équitable du vaccin et soutient que le véritable objectif du gouvernement est de créer un précédent lui permettant d’accéder aux lingots gelés par les tribunaux britanniques – soit un tiers des réserves de devises étrangères du pays.

L’opposition a plutôt proposé d’exploiter des fonds sous embargo similaires auxquels elle a accès aux États-Unis et de déployer des moniteurs pour s’assurer que la distribution du vaccin n’est pas utilisée comme couverture pour le favoritisme politique – une victoire potentielle pour la faction de Guaidó puisque Maduro l’a effectivement exclue. du pouvoir à l’intérieur des frontières du Venezuela.

La posture acrimonieuse a déjà conduit le Venezuela à manquer la date limite de décembre pour verser un acompte de 18 millions de dollars sur les vaccins à l’ONU Le bras de fer à enjeux élevés signifie que les Vénézuéliens continueront probablement à souffrir des effets du virus alors même que les déploiements de vaccins commencent ailleurs en L’Amérique latine, avec la seule aide possible venant du vaccin Spoutnik V fourni par l’allié fidèle de Maduro, la Russie.

Il souligne également les défis de la nouvelle administration Biden pour combler les divisions qui ont exacerbé une crise humanitaire accablant les voisins du pays, qui ont absorbé plus de 5 millions de migrants vénézuéliens ces dernières années.

«Il ne suffit pas d’attribuer le blâme», a déclaré Francisco Rodriguez, un économiste vénézuélien derrière Oil for Venezuela, un groupe basé aux États-Unis qui préconise une plus grande assistance aux plus vulnérables. «Pour résoudre réellement les problèmes, les deux parties doivent montrer leur volonté de coopérer afin que le peuple vénézuélien ne subisse pas de dommages collatéraux dans ce conflit politique.»

La lutte contre les vaccins a été révélée dans le cadre d’une bataille judiciaire entre Maduro et Guaidó pour le contrôle de l’or à la Banque d’Angleterre. La Cour suprême du Royaume-Uni a accepté en décembre d’entendre l’affaire, qui dépend de la personne que la Grande-Bretagne reconnaît comme le chef légitime du Venezuela: le seul gouvernement du Premier ministre Boris Johnson dit qu’il soutient – Guaidó – ou Maduro, avec qui il entretient des relations diplomatiques tendues.

En septembre, le ministre de la Santé de Maduro a accepté d’acheter 11 millions de doses de vaccins lors du premier cycle du programme soutenu par l’ONU, connu sous le nom de COVAX, qui vise à acheter et à distribuer des vaccins dans plus de 100 pays. Selon les termes, il était tenu de verser un acompte de plus de 18 millions de dollars d’ici le 15 décembre et de fournir des garanties financières pour 101 millions de dollars supplémentaires.

« Malheureusement, en raison de l’impact des sanctions du gouvernement américain, il n’a pas été possible pour le Venezuela de respecter l’une ou l’autre de ces obligations », ont déclaré les avocats de la banque centrale de Maduro, Zaiwalla & Co., basée à Londres, dans une lettre envoyée le 23 décembre. au conseil de Guaidó dans lequel ils ont proposé que l’or soit utilisé pour payer les vaccins.

Six jours plus tard, les avocats de Guaidó ont rejeté le plan, arguant qu’il existe d’autres mécanismes de paiement, y compris des fonds qui ont été saisis par l’administration Trump et qui ont déjà été utilisés pour fournir des primes en espèces aux agents de santé sous-payés en première ligne de la crise médicale qui fait rage.

Alors que le gouvernement de Maduro affirme que les banques occidentales refusent de traiter les paiements du Venezuela, les avocats de Guaidó ont déclaré que l’aide humanitaire n’était pas entravée par les sanctions américaines et que le département du Trésor exonère spécifiquement toute assistance liée au COVID. Le gouvernement américain a déjà fourni 1 milliard de dollars pour atténuer les effets de la crise nationale, à la fois au Venezuela et dans la région, dont 47 millions de dollars pour soutenir l’eau et l’assainissement, la gestion des cas et la surveillance des maladies en réponse à la pandémie du COVID-19.

«Très clairement, Maduro essaie de mettre son nez sous la tente pour pouvoir attraper l’or», a déclaré Vanessa Neumann, qui était l’envoyée de Guaido à Londres jusqu’en novembre. «Il s’agit de créer un précédent juridique. Mais utiliser la culpabilité internationale à propos du COVID et de la souffrance du peuple vénézuélien est une manière déplorable de s’y prendre.

Une copie des lettres a été fournie à l’AP par un cabinet de relations publiques représentant les avocats de la banque centrale de Maduro.

Miguel Pizarro, coordinateur de l’aide humanitaire pour Guaidó, a déclaré que la surveillance de la distribution des vaccins par l’Église catholique romaine et des groupes de la société civile était essentielle après que le gouvernement de Maduro a rompu un accord conclu en juin dernier avec l’Organisation panaméricaine de la santé, ou PAHO, pour lutter conjointement contre le virus. avec l’opposition.

L’accord, salué à l’époque comme un rare répit de la politique nationale du vainqueur, appelait à la livraison d’équipements de protection et de kits de test d’antigènes COVID à l’aide de fonds offshore contrôlés par Guaidó, selon Pizarro.

Mais à l’arrivée des fournitures en octobre, le gouvernement a pris le contrôle des tests et on ne sait pas s’ils ont jamais été distribués aux 27 hôpitaux sélectionnés pour les recevoir, selon Pizarro. L’OPS, le bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé dans les Amériques, a déclaré cette semaine que seuls 3 000 des 340 000 tests envoyés au pays ont été utilisés.

«Nous ne savons pas ce qui est arrivé aux tests», a déclaré Pizarro. « Mais il est clair que Maduro ne peut pas être pris au mot. »

Le gouvernement vénézuélien a signalé 1122 décès dus à 121691 cas de coronavirus, l’un des taux d’infection les plus bas de la région, un signe que le virus n’a pas frappé aussi fort que prévu dans un pays avec un système de santé effondré et où les hôpitaux manquent de fournitures de base comme eau courante et seringues. Les groupes médicaux opposés au gouvernement placent le nombre de morts quatre fois plus élevé, mais toujours bien en deçà du taux de pays comme la Colombie voisine, qui a enregistré près de 50 000 décès.

Mais le Venezuela risque de prendre du retard sur le monde en ce qui concerne la vaccination des agents de santé et des populations les plus vulnérables. Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l’OPS, a déclaré cette semaine que la date limite pour rejoindre le programme COVAX était passée et que la capacité du Venezuela à acquérir le vaccin via le fonds renouvelable du groupe basé à Washington était également bloquée jusqu’à ce qu’il rembourse une dette de 11 millions de dollars.

Le marchandage n’intéresse guère les Vénézuéliens ordinaires, qui se soulageront d’où qu’ils viennent. Pour l’instant, c’est probablement la Russie, à partir de laquelle Maduro a annoncé qu’il allait acquérir 10 millions de doses.

Peter Contrera, 40 ans, a déclaré qu’il ne savait toujours pas s’il faisait confiance à la science derrière le vaccin de fabrication russe, qui n’a pas été approuvé par l’Organisation mondiale de la santé ou d’autres agences de réglementation strictes. Il doute également qu’il atteigne un jour des gens ordinaires comme lui quand il arrivera.

«On suppose qu’une cargaison arrive au Venezuela», a déclaré Contrera, qui achète et vend des produits alimentaires et des pièces automobiles pour subvenir aux besoins de sa famille. «Je ne comprends pas si c’est pour le gouvernement ou pour le peuple.»

Contrera, qui ne s’aligne pas sur l’un ou l’autre côté de la politique polarisée du Venezuela, était assis sur un banc devant un hôpital public dans un quartier pauvre de Caracas à flanc de colline, attendant de livrer des draps propres et de la nourriture à son père de 73 ans. , qui a été hospitalisée il y a une semaine pour une pneumonie liée au COVID.

«À l’heure actuelle, je ne sais rien de ses effets», a-t-il déclaré à propos du vaccin. «Quelqu’un doit me l’expliquer.»

Goodman a rapporté de Miami.