La lutte pour le nouveau fonds climatique harcèle Biden à l’approche du sommet de l’ONU

Ces nations affirment que les pays riches comme les États-Unis exercent depuis longtemps trop de contrôle sur la Banque mondiale au détriment de ceux qui reçoivent de l’aide. Ils notent que même les États-Unis reconnaissent tacitement le problème en poussant la banque à se concentrer davantage sur les questions climatiques.

« C’est juste une question de logique », a déclaré Michai Robertson, négociateur financier en chef pour un bloc d’États insulaires qui risque de recevoir une grande partie de l’argent des pertes et des dommages. « Pourquoi y a-t-il cette pression pour revenir sur cette institution que nous devons réformer et qui a été créée dans les années 40 par des puissances essentiellement coloniales à l’époque ? »

La lutte autour du nouveau fonds est l’une des principales questions cette semaine pour les négociateurs réunis pour une dernière réunion technique avant les négociations de l’ONU sur le climat.

Les États-Unis sont depuis longtemps au centre d’un conflit concernant le fonds pour pertes et dommages. Il a émis plus de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète que n’importe quel autre pays depuis le milieu du XIXe siècle. Mais il n’a soutenu la création du fonds qu’après avoir obtenu la promesse que le texte le créant n’assimilerait pas l’indemnisation à la responsabilité légale. Et jusqu’à présent, il n’a pas promis d’argent pour ce fonds.

Les États-Unis ont des raisons pratiques de placer ce fonds auprès de la Banque mondiale, selon des personnes qui ont suivi la banque. C’est le principal actionnaire de la banque et elle s’efforce depuis des décennies de prêter de l’argent aux pays en développement. Et certains vétérans des négociations internationales sur le climat affirment que la création d’un nouveau fonds prendrait des années, et que le placer au sein de la Banque mondiale ou d’une autre institution serait un moyen beaucoup plus rapide de fournir de l’argent aux pays dans le besoin.

« Historiquement, cela a servi de point d’ancrage utile car c’est une institution de confiance où il peut y avoir des services de fiduciaire », a déclaré un responsable du Département d’État impliqué dans le financement climatique qui n’est pas autorisé à s’exprimer publiquement en pratique. « Mais vous savez, il y a aussi d’autres points de vue. Il faudra donc que cela se règle au fil du temps.

Les discussions sur le fonds pour pertes et dommages ont lieu au moment même où les États-Unis et d’autres pays s’efforcent de remodeler la Banque mondiale pour lutter contre le changement climatique en finançant des projets d’énergie propre et en aidant les pays à s’adapter à un monde plus chaud, un cas présenté en dernier lieu par les responsables américains. semaine avant l’assemblée annuelle de la banque à Marrakech, au Maroc. De tels changements contribueraient à débloquer des milliards supplémentaires de prêts chaque année et à attirer également davantage de financements privés.

Un membre des forces de sécurité monte la garde devant un centre de congrès accueillant les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le 9 octobre à Marrakech, au Maroc. Les discussions sur le fonds pour les pertes et dommages ont lieu au moment même où les États-Unis et d’autres pays s’efforcent de remodeler la Banque mondiale pour lutter contre le changement climatique. | Mosa’ab Elshamy/AP

Mais certains sont sceptiques quant à la volonté des États-Unis d’établir le fonds au sein d’une institution qui, selon de nombreux pays, est dominée par Washington.

Les États-Unis s’appuient sur la Banque mondiale pour atteindre leurs objectifs de financement climatique parce qu’il s’agit d’un « outil politique américain », a déclaré un haut responsable de la Banque mondiale, qui a requis l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler avec les médias. Et, a ajouté la personne, la banque est « la seule avec laquelle vous pouvez jouer… sans nouvel argent ».

La Banque mondiale pourrait également être mal adaptée à l’objectif du fonds pour pertes et dommages, dans la mesure où elle utilise des prêts et des transactions génératrices de revenus dans son travail actuel. En revanche, les pays vulnérables recherchent des subventions pour financer leurs projets d’adaptation au changement climatique et de gestion des pertes et dommages.

Comment et où créer le fonds pour pertes et dommages n’est que l’une des nombreuses questions épineuses auxquelles il est confronté. L’un des plus grands combats concerne les appels à la Chine – de loin le plus grand pollueur actuel de gaz à effet de serre – de contribuer au fonds, une question qui divise les États-Unis et un bloc de pays en développement qui négocient de concert avec la Chine lors des négociations sur le climat. Il est peu probable que ce différend soit résolu avant que les nations ne se réunissent à Dubaï, à partir du 30 novembre.

La résistance des pays en développement aux efforts américains repose sur le scepticisme quant à la capacité de Washington de tenir ses promesses longtemps retardées de fournir des fonds bon marché et sans conditions pour aider les pays les plus pauvres à faire face au changement climatique.

Cette crainte pourrait être justifiée dans la mesure où les États-Unis risquent encore une fois d’échouer. Les républicains de la Chambre des représentants s’opposent fermement au financement de la demande du président Joe Biden de 11 milliards de dollars de financement international pour le climat.

« [The U.S. has] une énorme responsabilité – c’est la même vieille chose, le même truc », a déclaré Robertson.

Les États-Unis ont refusé de fournir davantage de financement pour un Fonds vert pour le climat distinct, qui vise à aider les pays à s’adapter au changement climatique, lors d’une réunion des pays donateurs au début du mois. Biden a annoncé en avril qu’il injecterait 1 milliard de dollars dans le fonds vert, ce qui porterait la contribution totale des États-Unis à 2 milliards de dollars, mais toujours en deçà de l’engagement de 3 milliards de dollars pris par le président Barack Obama en 2014.

Le responsable du Département d’État a déclaré qu’une autre contribution allait arriver, mais a refusé de fournir des détails.

Certains responsables du monde en développement estiment que les États-Unis font pression en faveur de réformes de la Banque mondiale pour remplacer leurs difficultés historiques à fournir des fonds.

« Cela ne fait aucun doute, tant dans la perception que dans la réalité », a déclaré Iskander Erzini Vernoit, directeur du groupe de réflexion marocain Imal Initiative for Climate & Development. «Ils ne le disent pas seulement à huis clos, mais aussi publiquement. Des gens comme Kerry diront : eh bien, les fonds publics sont limités, il faut donc examiner toutes ces autres mesures.»

La longue résistance des États-Unis à la création d’un fonds pour les pertes et dommages contribue à cette préoccupation. Erzini Vernoit a déclaré que les États-Unis « ne peuvent pas être considérés comme un bâtisseur de ponts » dans les négociations. Et il s’est demandé si les pays extérieurs au système de la Banque mondiale pourraient accéder à cet argent si le fonds était hébergé au sein de cette institution.

De nombreuses économies émergentes se plaignent que la structure de gouvernance de la Banque mondiale donne trop de pouvoir aux donateurs plutôt qu’aux pays qu’elle est censée soutenir, a déclaré Luisa Abbott Galvao, chargée de campagne politique internationale auprès du groupe environnemental des Amis de la Terre.

« Ce sont les pays en développement, les pays à faible revenu du Sud qui sont les plus durement touchés par le changement climatique et qui devraient avoir le plus grand mot à dire sur la manière dont ce soutien est accordé », a-t-elle déclaré. « Et pourtant, les États-Unis, qui sont le contributeur historique le plus important et le plus ancien, mènent la danse en tant que plus grand actionnaire. »

Mais Anne Christianson, directrice de la politique climatique internationale au sein du groupe de réflexion Center for American Progress, a déclaré que les États-Unis avaient consacré beaucoup d’heures diplomatiques aux négociations sur les pertes et les dommages, même s’il y avait encore « un peu de lumière du jour » entre leur position. et celui des pays en développement.

L’administration Biden a donné quelques indications sur ce qu’elle souhaite attribuer au financement des pertes et des dommages. Il s’agit notamment de régimes d’assurance pour couvrir les dommages climatiques ainsi que de systèmes d’alerte précoce pour aider les nations à se préparer aux tempêtes, sécheresses et autres événements destructeurs alimentés par le climat.

Le responsable du Département d’État a déclaré que l’administration Biden avait considérablement augmenté son financement climatique, y compris les subventions. En 2021, le financement international pour le climat approuvé sous le précédent Congrès et sous l’ancien président Donald Trump s’élevait à 1 milliard de dollars. L’année suivante, sous Biden, ce montant s’élevait à près de 6 milliards de dollars, dont 2,25 milliards de dollars sous forme de subventions.

Biden a également demandé 2,25 milliards de dollars supplémentaires pour la Banque mondiale, mais cela a été abandonné lors des négociations budgétaires lorsque les législateurs sont parvenus à un projet de loi de financement gouvernemental provisoire le mois dernier.

L’accent mis sur la Banque mondiale et d’autres institutions financières établies témoigne du fait que les États-Unis et leurs alliés doivent faire davantage pour attirer des financements privés afin de contribuer à la transition vers une énergie propre, car les dépenses publiques ne peuvent à elles seules financer les milliards de dollars d’investissement nécessaires. pour le changement climatique, a déclaré le responsable du Département d’État.

« Est-ce une façon d’éviter d’une manière ou d’une autre notre financement par subventions ? Pas du tout, je pense que ces critiques ne sont tout simplement pas fondées sur des faits », a déclaré le responsable.

Les États-Unis peuvent avoir « le plus grand impact » en réformant les institutions financières internationales comme la Banque mondiale, compte tenu de leur influence en tant que principal actionnaire et des flux de capitaux importants qu’ils peuvent libérer, a déclaré Christianson du CAP.

Mais se concentrer uniquement sur la Banque mondiale ne permettrait pas d’orienter suffisamment d’argent vers les types de projets d’adaptation et de résilience climatique que le secteur privé a longtemps évité, a déclaré Charles Kenny, chercheur principal au groupe de réflexion Center for Global Development. De tels projets ne génèrent généralement pas le type de rendements et de flux de revenus dont les investisseurs ont besoin pour s’implanter dans des pays où l’environnement commercial est moins prévisible.

De plus, les États-Unis ont jusqu’à présent résisté à une augmentation générale du capital de la Banque mondiale. La pression s’accentue sur les États-Unis : le Royaume-Uni a approuvé une augmentation, l’Allemagne a lancé le mois dernier une nouvelle enveloppe de financement de 305 millions d’euros et une nouvelle Banque mondiale et un nouveau Fonds monétaire international. un rapport de la semaine dernière prévoyait 2,4 billions de dollars de besoins annuels dans les pays en développement lutter contre le changement climatique, les pandémies et autres conflits mondiaux jusqu’en 2030.

Kenny craignait que refuser d’injecter davantage de liquidités dans la banque ne ferait que détourner les fonds d’autres besoins, tels que l’éradication de la pauvreté, en faveur du climat. Il a suggéré que les États-Unis et leurs alliés ont mis l’accent sur les changements apportés par la Banque mondiale pour détourner l’attention de leur bilan en matière d’adaptation et de financement climatique, qui comprend notamment la date limite de 2020, longtemps manquée, pour mobiliser 100 milliards de dollars de financement.

« Une des raisons est de dissimuler le fait qu’il ne se passe pas grand-chose », a déclaré Kenny. « Les dirigeants des pays à revenu faible et intermédiaire le savent. Ils n’ont pas été trompés. Ils savent ce qui se passe et il y a beaucoup de colère à ce sujet. »