La lutte pour le décompte des élections menace la certification de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Les deux républicains qui contrôlent le conseil élu dans un comté rural de l’Arizona ont poursuivi leur propre directeur des élections pour la forcer à procéder à un décompte manuel considérablement élargi des bulletins de vote lors des élections du 8 novembre, une impasse qui pourrait affecter la certification des résultats.

Ils veulent que la directrice des élections du comté de Cochise, Lisa Marra, remette les quelque 12 000 bulletins de vote déposés le jour du scrutin au secrétaire du comté, un républicain élu. L’avocat du comté a averti les avocats privés représentant les deux membres du conseil d’administration du GOP que le fait de voter sans autorisation pourrait exposer leurs clients à des accusations de crime.

Lors d’une réunion bruyante du conseil d’administration mardi, plusieurs membres du public ont réprimandé les deux républicains du conseil de trois membres pour avoir poursuivi le décompte des mains. L’un d’eux a qualifié un membre du conseil d’administration de « démagogue » qui « fait une imposture dégoûtante » du processus démocratique.

La pression pour compter les bulletins de vote à la main dans le comté à forte densité républicaine, qui borde le Mexique dans le coin sud-est de l’État et abrite l’emblématique ville de Tombstone dans le vieil ouest, est motivée par des allégations infondées de fraude généralisée et de théories du complot sur les machines à voter au cours des dernières années. élection présidentielle poussée par l’ancien président Donald Trump et ses alliés. Il n’y a eu aucune preuve de fraude ou de manipulation généralisée des machines à voter en 2020 ou lors des élections de mi-mandat de cette année.

Néanmoins, les théories du complot se sont largement répandues et ont conduit à des réunions publiques animées dans des comtés principalement ruraux de l’Ouest au milieu d’appels à abandonner les machines à voter en faveur des bulletins de vote papier et des décomptes manuels complets. Les controverses ont presque retardé la certification des résultats primaires plus tôt cette année dans un comté du Nouveau-Mexique et ont alimenté une bataille juridique en cours sur un décompte complet dans un comté du Nevada.

Les républicains de l’Arizona ont perdu les principales courses lors des élections de cette année, notamment pour le Sénat américain, le gouverneur et le secrétaire d’État. L’évolution de l’Arizona vers un champ de bataille politique a provoqué la colère de nombreux conservateurs dans un État traditionnellement résolument républicain. Dans le comté de Cochise, les candidats républicains à ces postes ont remporté de larges marges.

Le procès des républicains, déposé lundi soir, intervient une semaine après qu’un juge a empêché le conseil de compter à la main tous les bulletins de vote lors du vote anticipé, mais leur a également donné de l’espace pour poursuivre un décompte plus large. Le juge a déclaré que la loi de l’État permettait au comté d’étendre le petit nombre de mains utilisé pour l’audit officiel qui est conçu pour confirmer l’exactitude des machines de comptage des votes, si cela est fait au hasard.

Après la décision, Peggy Judd, membre du conseil d’administration républicain, a proposé une extension du décompte des mains jusqu’à 99% des bulletins de vote le jour du scrutin, bien que cette proposition ait maintenant été légèrement réduite. Le procès intenté par les avocats de Judd et de l’autre membre du conseil d’administration du GOP, Tom Crosby, a déclaré qu’ils espéraient compter à la main quatre courses sur tous les bulletins de vote de 16 des 17 centres de vote du comté.

Leur procès contre le directeur des élections du comté indique qu’elle a refusé leur ordre de faire elle-même le décompte élargi ou de remettre les bulletins de vote au secrétaire républicain du comté, David Stevens, afin qu’il puisse faire le décompte. Elle sollicite une ordonnance l’obligeant à remettre les bulletins de vote.

Augmenter les enjeux, le procès soutient que les membres du conseil d’administration républicain ont conclu que le décompte des mains élargi est “nécessaire pour garantir l’exhaustivité et l’exactitude avant de certifier l’élection”. Les résultats certifiés du comté doivent être reçus par le secrétaire d’État au plus tard le 28 novembre.

Cela signifie que le temps est court pour obtenir une décision de justice, retirer environ 12 000 bulletins de vote du jour du scrutin de la possession du directeur et rassembler les plus de 200 bénévoles que Stevens a déclaré être prêts à faire le décompte manuel. 32 000 autres bulletins de vote ont été déposés tôt.

Si le comté manque la date limite de certification, le bureau du secrétaire d’État ou un candidat pourrait aller au tribunal et demander à un juge de forcer le conseil à certifier les résultats. La date limite est dans la loi de l’État, et les règles électorales basées sur cette loi stipulent que les responsables du comté doivent certifier et ne peuvent pas modifier les résultats.

Le procès indique également que le procureur du comté, Brian McIntyre, “a clairement indiqué qu’il poursuivra toute tentative du conseil et de l’enregistreur d’exercer leur pouvoir légitime de prendre la garde des bulletins de vote pour effectuer eux-mêmes un décompte élargi”.

McIntyre a déclaré à plusieurs reprises au conseil d’administration ces dernières semaines que leurs efforts seraient illégaux, tout comme la secrétaire d’État Katie Hobbs, la plus haute responsable des élections de l’État et gouverneure élue démocrate. Le procureur général républicain Mark Brnovich a cependant émis un avis informel soutenant le conseil.

Un avocat de Marra a déclaré mardi que son client n’avait pas été officiellement signifié mais qu’elle commençait tout juste à examiner le procès. Une réponse officielle viendrait probablement dans les prochains jours.

Marra a effectué samedi l’audit de comptage manuel requis, comme l’ont fait d’autres comtés de l’État. Ces audits choisissent un échantillon du jour du scrutin et des bulletins de vote anticipés. Des équipes bipartites de bénévoles fournies par les présidents des partis démocrate et républicain du comté comptent quatre courses – cinq au cours d’une année d’élection présidentielle.

La certification de Marra au bureau de Hobbs indique que deux lots de bulletins de vote anticipés et deux lots de bulletins de vote le jour du scrutin provenant de deux centres de vote ont été comptés, totalisant 2 202 bulletins de vote. Les résultats du comptage manuel correspondaient exactement au comptage de la machine.

Bob Christie, l’Associated Press