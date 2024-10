La lutte pour le contrôle du Sénat se joue jusqu’au bout alors que les dépenses battent des records

HARRISBURG, Pennsylvanie — Des milliards de dollars de publicité pleuvent sur les électeurs de la Rust Belt, des Montagnes Rocheuses et du sud-ouest américain alors que les deux principaux partis politiques présentent les candidats de leurs adversaires comme extrémistes dans une lutte pour le contrôle du Sénat américain.

Rien que pour trois courses – Ohio, Pennsylvanie et Montana – plus d’un milliard de dollars devraient être dépensés d’ici le 5 novembre.

La course en Ohio pourrait battre le record de dépenses pour les courses au Sénat. La course en Montana sera considérée comme la course au Sénat la plus coûteuse jamais réalisée par vote. Et, en fin de match, les démocrates envoient des millions de dollars supplémentaires au Texas, un bastion du Parti républicain où le parti a de nouveaux espoirs de faire tomber le sénateur conservateur, fidèle à ses deux mandats. Ted Cruzun bouleversement qui pourrait les aider à protéger leur majorité.

Les Républicains doivent remporter deux sièges pour obtenir une majorité infaillible, et l’un d’entre eux… Virginie occidentale – est presque dans le sac pour le GOP.

D’autres races sont plus volatiles et moins prévisibles.

Pour les démocrates, les calculs brutaux du cycle électoral de cette année les obligent à défendre huit sièges dans des États difficiles. Les pertes des titulaires établis pourraient équivaloir à un événement de niveau extinction pour les démocrates qui représentent de manière fiable les États républicains.

L’élection mettra également à l’épreuve la force des deux partis en matière de vote négatif. Wisconsin, Michigan et Pennsylvanieles principaux États du champ de bataille présidentiel, connus sous le nom de Mur Bleu pour leur historique de vote démocrate relativement fiable. Des victoires républicaines dans ce pays modifieraient considérablement les règles du jeu au Sénat.

Au total, les données de la société de suivi des publicités politiques AdImpact prévoient que plus de 2,5 milliards de dollars seront dépensés en publicité lors des courses au Sénat au cours de ce cycle de campagne de deux ans, soit un peu plus que le total de 2022.

Cela comprend un demi-milliard de dollars rien qu’en Ohio, 340 millions de dollars supplémentaires en Pennsylvanie et 280 millions de dollars au Montana, soit une population de 1,1 million d’habitants, soit moins d’un dixième de la population de l’Ohio ou de la Pennsylvanie. La course au Sénat la plus chère de tous les temps a été celle des Démocrates John Ossoff la victoire dans un Concours de Géorgie qui a fait l’objet d’un second tour en 2021 et a décidé du contrôle du Sénat, selon les données de l’organisation de suivi du financement des campagnes Secrets ouverts.

En général, les stratèges de campagne disent que le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump Sondage avant les candidats de son parti au Sénat dans les États du champ de bataille du Sénat, tandis que les candidats démocrates de ces États sondent avant leur candidat à la présidentielle, Kamala Harris.

Cela signifie qu’il existe une tranche d’électeurs qui pourraient voter pour Trump mais pas soutenir les républicains dans les courses au Sénat – ou qui pourraient partager leurs billets avec les candidats démocrates au Sénat.

De telles scissions ont été rares. Dans le Maine, en 2020, les électeurs ont soutenu le démocrate Joe Biden à la présidence et sénateur républicain réélu. Susan Collinspar exemple.

Les stratèges républicains ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les principaux super PAC du parti dépensent jusqu’au jour des élections dans sept États où les démocrates défendent des sièges au Sénat : le Michigan, le Montana, l’Ohio, la Pennsylvanie et le Wisconsin, où les sondages montrent des élections compétitives, mais aussi Nevada et Arizonaoù les républicains sont encouragés par de bons chiffres de vote anticipé.

Les Républicains sont plus confiants quant à la possibilité de renverser le siège dans le Montana rouge foncé, où les Républicains Tim Sheehy défie le sénateur démocrate pour son troisième mandat. Jon Testeur. Ils sont également optimistes quant à la fiabilité de l’Ohio rouge, où les Républicains Bernie Moreno défie le sénateur démocrate pour son troisième mandat. Sherrod Brun.

Torunn Sinclair, porte-parole de deux super PAC alignés sur les Républicains, a déclaré que l’un d’entre eux – American Crossroads – retirait 2,8 millions de dollars du Montana, tandis que les deux injectaient plusieurs millions supplémentaires en Pennsylvanie.

Là, républicain David McCormick tente de faire tomber le sénateur démocrate à trois mandats. Bob Casey dans un champ de bataille présidentiel qui, selon les deux parties, est proche.

McCormick, ancien PDG du plus grand fonds spéculatif du monde, a martelé le message lors de deux débats selon lequel Casey est une « chose sûre » pour soutenir le programme de l’administration Biden-Harris.

Ces derniers jours, Casey a commencé à diffuser une publicité dans les zones conservatrices vantant sa législation sur la « cupidité » pour poursuivre les prix abusifs. La publicité indique que « Casey s’est opposé à Biden pour protéger la fracturation hydraulique » et « s’est rangé du côté de Trump » sur le commerce et les tarifs douaniers.

Les Républicains affirment que la publicité de Casey montrant Trump est similaire à une publicité télévisée diffusée par le sénateur. Tammy Baldwin of Wisconsin est diffusé et témoigne du besoin des deux démocrates de se protéger contre la vulnérabilité de Harris dans leurs États.

« Ils espèrent éliminer suffisamment d’électeurs de Trump pour gagner », a déclaré Sinclair.

Pourtant, Casey a diffusé une publicité similaire lors des élections de mi-mandat de 2018 lorsqu’il a gagné facilement – ​​même si cette publicité ne mentionnait pas Trump – tandis que la campagne de Casey note qu’il s’est depuis longtemps séparé des démocrates en s’opposant aux accords de libre-échange et en soutenant les projets d’énergie fossile.

Les démocrates, à l’inverse, affirment qu’ils imposent des concours compétitifs en fin de campagne dans deux États rouges, le Texas et Nebraska. Évincer les républicains sortants d’un ou des deux sièges pourrait aider les démocrates à parvenir à une répartition au moins 50-50 au Sénat en cas de défaite des démocrates dans le Montana ou l’Ohio.

Au Texas, le représentant américain. Colin Allredancien footballeur professionnel, s’est révélé habile à collecter de petits dons dans son défi au sénateur républicain sortant Ted Cruz. Allred a surclassé tous les candidats au Sénat à l’échelle nationale, à l’exception de Tester et Brown.

L’avantage en matière de dépenses publicitaires pour Allred a été de 3 contre 2, selon AdImpact, le PAC à majorité démocrate au Sénat vantant un nouvel achat de publicité numérique à sept chiffres et un Achat de publicité télévisée pour 5 millions de dollars attaquant Cruz sur une question clé pour les démocrates, le droit à l’avortement.

En plus de cela, les démocrates espèrent Rassemblement de Harris à Houston vendredi avec Allred et Beyoncé peuvent aider Allred en augmentant la participation électorale des Noirs.

Dans Nebraskaindépendant Dan Osborn – un ancien dirigeant syndical tatoué qui soutient le droit à l’avortement – ​​semble avoir consolidé les électeurs démocrates et indépendants tout en faisant quelques percées auprès des républicains, disent les stratèges démocrates.

Même si Osborn se présente comme indépendant et n’a pas précisé avec quel parti il ​​se réunirait, il bénéficie du soutien d’un super PAC libéral qui l’a aidé à acquérir un avantage significatif en matière de dépenses par rapport au sénateur républicain. Debbie Fischer.

Dans les deux États, les Républicains reconnaissent qu’ils ont dû dépenser de l’argent de manière inattendue pour consolider les perspectives de leurs titulaires, mais ils disent également qu’ils s’attendent à gagner confortablement.

Dans l’Ohio, Brown a tenté de personnaliser son attrait en apparaissant dans la plupart de ses propres publicités et en s’adressant directement à la caméra.

« Je m’appelle Sherrod Brown et j’ai une question », dit Brown en regardant la caméra et en appuyant son coude sur ce qui pourrait être une table d’atelier de menuiserie. « Avez-vous déjà entendu Bernie Moreno parler de ce qu’il va faire pour Ohio? »

Brown lance également un appel personnel aux électeurs potentiels, affirmant qu’il a passé sa carrière à se battre pour les travailleurs et les anciens combattants et à travailler avec les forces de l’ordre et « les présidents des deux partis pour faire ce qu’il y a de mieux pour notre État ».

Ailleurs, les stratèges s’attendent à un premier mandat Floride Le sénateur Rick Scott repoussera un défi du démocrate Debbie Mucarsel-Powell et cette démocrate Angela Alsobrooks en bleu profond Maryland battra l’ancien gouverneur. Larry Hogan pour occuper un siège libéré par le sénateur démocrate Ben Cardin.

___

La journaliste d’Associated Press Julie Carr Smyth à Columbus, Ohio, a contribué à ce rapport. Suivez Marc Lévy sur twitter.com/timelywriter.