La lutte pour la vérité a également un fossé entre l’État rouge et l’État bleu

“Il existe une ligne directe entre les théories du complot, les poursuites et la législation dans les États”, a déclaré Sean Morales-Doyle, directeur par intérim des droits de vote au Brennan Center for Justice, une organisation non partisane de défense des élections à la faculté de droit de l’Université de New York. « Aujourd’hui plus que jamais, vos droits de vote dépendent de votre lieu de résidence. Ce que nous avons vu cette année, c’est que la moitié du pays va dans un sens et l’autre moitié dans l’autre sens.

TechNet, le groupe de pression des entreprises Internet, a combattu les propositions locales dans des dizaines d’États. Les dirigeants de l’industrie affirment que les variations de la législation des États créent un patchwork déroutant de règles pour les entreprises et les consommateurs. Au lieu de cela, les entreprises ont mis en évidence leur propre application de la désinformation et d’autres contenus préjudiciables.

“Ces décisions sont prises de la manière la plus cohérente possible”, a déclaré David Edmonson, vice-président du groupe chargé de la politique d’État et des relations gouvernementales.

Pour de nombreux politiciens, la question est devenue un puissant gourdin contre les opposants, chaque camp accusant l’autre de répandre des mensonges, et les deux groupes critiquant les géants des médias sociaux.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un républicain, a collecté des fonds de campagne grâce à son vœu de poursuivre sa lutte contre ce qu’il a appelé les “entreprises autoritaires” qui ont cherché à faire taire les voix conservatrices.

Dans l’Ohio, JD Vance, le mémorialiste et candidat républicain au Sénat, s’est insurgé contre les géants des médias sociaux, affirmant qu’ils avaient étouffé les informations sur les relations commerciales avec l’étranger de Hunter Biden, le fils du président.