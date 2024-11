La lutte pour hériter de la succession d’un million de dollars de Charles Manson prend une nouvelle tournure. Le juge accorde un mini-procès à son « fils » de l’agent immobilier

La bataille de sept ans concernant la succession d’un million de dollars de Charles Manson s’est prolongée mercredi dans une salle d’audience de Los Angeles, avec un juge qui a encore une fois donné un coup de pied sur la route.

Trois hommes se battent pour hériter des biens et des œuvres d’art du tueur, ainsi que des droits lucratifs sur sa musique et ses écrits.

Jason Freeman, 48 ans, ancien combattant d’arts martiaux mixtes de Bradenton, en Floride, affirme qu’il est le petit-fils de Manson. L’agent immobilier de Los Angeles, Daniel Arguelles, 64 ans, insiste sur le fait qu’il est le fils de Manson.

Alors que le collectionneur de souvenirs Michael Channels, 57 ans, a un testament Manson, il prétend qu’il lui laisse tout et déshérite de ses enfants et d’autres proches.

Lors d’une audience mercredi, le juge Ruben Garcia de la Cour supérieure de Los Angeles a fait droit à la requête d’Arguelles visant à « bifurquer » sa partie de l’affaire – ce qui signifie qu’il bénéficie d’un mini-procès individuel au cours duquel le tribunal déterminera s’il est réellement un héritier de Manson, avant de affronte Freeman et Channels dans un procès principal.

La bataille de sept ans concernant la succession d’un million de dollars de Charles Manson s’est prolongée mercredi dans une salle d’audience de Los Angeles, avec un juge qui a encore une fois donné un coup de pied sur la route.

Le juge a programmé une « conférence de préparation du procès » le 21 février de l’année prochaine pour déterminer quand aura lieu le procès de bifurcation.

Le juge Garcia était également censé se prononcer sur l’authenticité du testament de deux pages.

Mais au lieu de cela, il a poursuivi l’audience de « concours de testament » jusqu’à la même date d’audience du 21 février.

Le prétendu testament – ​​que Freeman et Arguelles qualifient de faux – est dactylographié à l’exception d’une note manuscrite à la fin qui comprend les mots : « Je ne suis pas dans le meilleur endroit pour reposer en paix ».

Daniel Arguelles, 62 ans, dit qu’il est le « fils biologique » du meurtrier de masse, grâce à une aventure d’un soir que sa mère a eue avec Manson en 1959. Lors d’une audience mercredi, le juge Ruben Garcia de la Cour supérieure de Los Angeles a accueilli la requête d’Arguelles visant à « bifurquer » ‘ sa partie de l’affaire

Michael Channels, collectionneur de souvenirs et correspondant de Manson, affirme avoir un testament de 2002 qui lui laisse tout

Jason Freeman, 46 ans, est un ancien combattant d’arts martiaux mixtes de Bradenton, en Floride, qui prétend être le petit-fils de Charles Manson.

Le document – qui, selon Channels, est signé par Manson – déclare également : « J’ai déshérité à la fois les fils connus et tous les enfants inconnus, dans le présent et dans le futur. »

Channels, de Newhall, en Californie, dit qu’il est devenu ami et correspondant avec Manson dans les années 90.

Après lui avoir rendu visite à la prison d’État de Corcoran, en Californie, en 2002, le meurtrier le plus détesté des États-Unis a rédigé un testament lui laissant tout ce qu’il possédait, y compris les droits sur sa musique, son art et ses écrits, affirme-t-il.

Freeman a attaqué l’affirmation de Channels en affirmant que le « testament » a été obtenu comme « le résultat direct de l’influence indue exercée par Channels sur Manson et n’est pas, et n’a jamais été, la volonté de Manson ».

Arguelles – qui se dit l’enfant amoureux de Manson et l’unique héritier – a également fustigé le soi-disant testament de Channels, affirmant que la signature de Manson est falsifiée et accusant Channels d’avoir été témoin du testament avec sa propre signature deux jours avant que Manson ne le signe.

Arguelles – qui se dit l’enfant de l’amour de Manson et l’unique héritier – a également fustigé le soi-disant testament de Channels, affirmant que la signature de Manson est falsifiée et accusant Channels d’avoir été témoin du testament avec sa propre signature deux jours avant que Manson ne l’ait signé.

Freeman dirige désormais une entreprise de construction et cherche la fortune de Manson depuis près de cinq ans.

En outre, Arguelles a accusé Channels d’avoir utilisé « la contrainte, la menace, la fraude ou une influence indue » pour obtenir le testament de Manson qui souffrait de problèmes mentaux, notamment de schizophrénie et de troubles délirants paranoïaques, selon une audience de libération conditionnelle de 1997.

Il y a deux ans, la course pour hériter de la succession de Manson n’était qu’une course à deux, Freeman apparaissant comme le favori face à Channels.

Mais en août 2022, à la veille d’une audience au tribunal, Freeman était convaincu qu’il gagnerait, Arguelles est entré dans la mêlée, déposant des documents juridiques de dernière minute affirmant qu’il est le « fils biologique » du meurtrier de masse, grâce à une aventure d’un soir. sa mère a eu avec Manson en 1959.

Dans sa requête au tribunal, Arguelles a déclaré : « Il existe des preuves claires et convaincantes qu’il est le fils biologique » de Manson et qu’il a « droit à une part égale » de la succession de Manson.

Le juge Garcia a décidé en 2022 qu’il était convaincu que Freeman était le fils de Charles Manson Junior, sur la base de la conclusion d’un tribunal de l’Ohio de 1986 selon laquelle Manson Jr. avait été condamné à payer une pension alimentaire à la mère de Freeman.

Certains biens de Manson – comme ses guitares, ses vêtements et d’autres biens personnels de la prison qui se trouvent actuellement dans des cartons dans un entrepôt – pourraient en rapporter des milliers, peut-être plus, auprès de collectionneurs qui aiment posséder quelque chose autrefois manipulé par un meurtrier de masse.

Mais le juge a déclaré qu’il avait encore besoin de preuves que Manson Jr. – qui s’est suicidé en 1993 – était en réalité la progéniture de Manson Senior, chef de la secte qui a tué l’actrice Sharon Tate, enceinte de huit mois, et six autres personnes dans un déchaînement brutal et sanglant. à Los Angeles en 1969.

Les avocats soutenant la demande de Freeman ont ensuite produit ce que le juge demandait : l’acte de naissance de Manson Jr. qui, selon eux, prouve que son père était le tristement célèbre criminel.

L’acte de naissance indique que Manson Jr. est né le 10 avril 1956 à Los Angeles de Manson Sr., alors âgé de 21 ans, et de Rosalie Jean Willis, 18 ans.

Charles Manson est décédé de causes naturelles le 19 novembre 2017 à la prison d’État de Corcoran, où il a passé 47 ans dans le couloir de la mort.

Certains biens de Manson – comme ses guitares, ses vêtements et d’autres biens personnels de prison qui se trouvent actuellement dans des boîtes dans un entrepôt – pourraient en rapporter des milliers, peut-être plus, auprès de collectionneurs qui aiment posséder quelque chose autrefois manipulé par un meurtrier de masse.

Sur la photo : la guitare sur laquelle Manson a enregistré ses chansons gagnant des droits d’auteur, notamment Look at Your Game, Girl, enregistrée par Guns ‘n Roses sur leur album de platine de 1993, The Spaghetti Incident.

Mais les droits sur ses œuvres, ses journaux et ses histoires, ainsi que les redevances sur les chansons qu’il a écrites, dont Look at Your Game, Girl, qui a été enregistré par Guns ‘n Roses sur leur album, valent probablement plus – jusqu’à 1 million de dollars selon certaines estimations. album platine 1993 The Spaghetti Incident.

Les Beach Boys et Marilyn Manson ont également enregistré des chansons écrites par Manson.

En 2018, le demandeur Channels a déposé une requête en justice exigeant que Freeman se soumette à un test ADN pour prouver qu’il est lié à Charlie Manson Sr.

Le juge chargé de l’affaire à l’époque a accueilli la requête, mais Freeman a fait appel et la Cour d’appel de Californie a annulé la décision du juge, de sorte que Freeman n’a jamais subi de test ADN.

Manson – dont le corps était entreposé au froid depuis sa mort à l’âge de 83 ans – a été incinéré le même jour et les cendres du tueur le plus redouté et le plus méprisé d’Amérique ont été éparpillées le long du lit d’un ruisseau dans une forêt voisine.

En 2018, le demandeur Channels a déposé une requête en justice exigeant que Freeman se soumette à un test ADN pour prouver qu’il est lié à Charlie Manson Sr.

Le cas de Freeman affirmant qu’il est l’unique héritier de la succession de Manson a été soutenu par une décision de justice de mars 2018 du comté de Kern – où se trouve la prison d’État de Corcoran – qui lui a accordé la possession du cadavre de son « grand-père ».

La commissaire du comté de Kern, Alisa Knight, à Bakersfield – à 100 miles au nord de Los Angeles – a statué : « Freeman est déterminé par la présente comme étant le plus proche parent compétent survivant de (Charles Manson).

« Aucune preuve probante suffisante n’a été fournie au tribunal pour réfuter l’affirmation de Freeman. »

Cinq jours plus tard, Freeman était l’un des intervenants lors d’un service commémoratif dans une maison funéraire de Porterville, à 80 km au nord de Bakersfield, où une trentaine de personnes – dont l’ex-fiancé de Manson, Afton Burton et l’ancienne membre de la secte de la famille Manson, Sandra Good – ont défilé. le cercueil ouvert.

Manson – dont le corps était entreposé au froid depuis sa mort à l’âge de 83 ans – a été incinéré le même jour et les cendres du tueur le plus redouté et le plus méprisé d’Amérique ont été éparpillées le long du lit d’un ruisseau dans une forêt voisine.