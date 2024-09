La lutte pour contenir la contagion mortelle commence en Afrique – BNN Bloomberg

(Bloomberg) – Ils étudient les maladies les plus mortelles de la planète dans des zones reculées et sujettes aux conflits, dans des pays où les dépenses de santé sont les plus faibles et où les ressources sont les plus limitées, et pourtant le monde compte sur eux pour arrêter la prochaine pandémie.

Rencontrez huit scientifiques et médecins basés en Afrique qui utilisent des outils génomiques de pointe, des plateformes de partage de données et une épidémiologie de pointe pour identifier, suivre et contrer la propagation d’agents pathogènes émergents sur un continent qui a engendré certaines des maladies les plus dévastatrices de l’humanité – la fièvre jaune, le VIH, Ebola et Lassa parmi eux.

Une nouvelle souche du virus de la variole du singe, responsable de la maladie du mpox, se propage en Afrique centrale. C’est le dernier fléau en date à déclencher une urgence sanitaire mondiale. Mais le changement climatique, l’urbanisation, la déforestation et l’élevage intensif accélèrent l’émergence de menaces contagieuses. Cela ne fait qu’accroître la nécessité d’une détection et d’une réponse précoces par un nombre croissant d’experts locaux. Parmi ces experts figurent :

Ibrahima Socé Fall, épidémiologiste sénégalais spécialiste des maladies infectieuses, dirige le programme mondial de l’Organisation mondiale de la santé sur les maladies tropicales négligées. Il a passé plus de trente ans à former des équipes médicales locales non seulement pour lutter contre le paludisme, mais aussi pour se préparer et réagir à de nouvelles épidémies dangereuses.

« Les meilleurs épidémiologistes se trouvent actuellement en Afrique, car nous sommes confrontés à de nombreuses épidémies et nous renforçons nos capacités pour y répondre », explique Fall. « En 2016-2017, nous envoyions des échantillons en Europe et aux États-Unis pour confirmer la présence d’Ebola et de fièvre de Lassa. Désormais, nous pouvons le faire en Afrique. »

En République démocratique du Congo, par exemple, les laboratoires de santé publique de Kinshasa et de Goma peuvent diagnostiquer les cas d’Ebola et analyser les données de séquence génomique pour retracer les chaînes de transmission, dit-il.

Marietjie Venter, virologue à l’Université du Witwatersrand à Johannesburg, a contribué à établir des réseaux de surveillance des maladies infectieuses en Afrique, contribuant ainsi à la connaissance locale et mondiale des virus respiratoires et transmis par les moustiques ré-émergents. Cela a donné la priorité au développement de diagnostics et de vaccins sur le continent.

Grâce à des techniques génomiques, les scientifiques peuvent rechercher 30 agents pathogènes ou plus à partir d’un seul échantillon, accélérant ainsi la détection des maladies.

« À l’heure actuelle, le mpox est intéressant pour le monde entier, mais de nombreuses maladies se déclarent ici et ne reçoivent pas l’attention qu’elles méritent », dit-elle. « Il est important de les identifier localement, mais aussi de trouver des solutions locales. »

L’Afrique est aux premières loges des menaces sanitaires les plus pressantes du XXIe siècle, affirme Venter. « Nous constatons les effets du réchauffement climatique avec l’augmentation des maladies à transmission vectorielle », notamment les virus Zika, dengue, West Nile, Sindbis, Shuni et de la fièvre de la vallée du Rift. « Nous sommes en plein milieu de tout cela. Même si nos ressources sont limitées, nous exploitons les opportunités qui s’offrent à nous ici. »

Shabir Madhi, pédiatre et vaccinologue à l’Université du Witwatersrand, qui travaille sur les vaccinations pour prévenir les décès dus à des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques.

Madhi affirme qu’un élément d’impérialisme culturel — l’idée selon laquelle la recherche peut être mieux menée dans les pays à revenu élevé — cède la place à une appréciation de l’ensemble de compétences uniques qui existe en Afrique, en particulier à l’heure où les donateurs et les organisations philanthropiques se concentrent davantage sur le soutien aux scientifiques du continent et les encouragent à diriger des projets de recherche, et pas seulement à les mettre en œuvre.

Raymond Hamoonga, vétérinaire et épidémiologiste à l’Institut national de santé publique de Zambie, étudie l’intersection des conditions humaines, animales, végétales et environnementales qui donnent naissance à de nouvelles menaces microbiennes.

Selon Hamoonga, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence les disparités qui existent à travers le monde et l’ingéniosité des équipes médicales africaines, qui manquent de ressources et ont créé de nouvelles méthodes pour dispenser des soins à domicile face au manque d’installations pour isoler les patients atteints du coronavirus. « Nos systèmes de santé ne sont pas aussi solides, mais nous avons tiré de belles leçons », dit-il. « J’ose même dire que nous avons été innovants. »

Hamoonga, qui a terminé sa formation postuniversitaire en Nouvelle-Zélande avant de retourner dans sa Zambie natale il y a 10 ans, affirme qu’il n’est peut-être pas aussi lucratif de travailler ici en Afrique, mais « je pense que nous avons un environnement propice à la recherche ».

Helen Rees, médecin, scientifique, directrice exécutive du Wits RHI à l’Université du Witwatersrand et présidente du groupe consultatif technique de l’OMS sur la vaccination en Afrique. Elle milite pour un meilleur accès aux vaccins essentiels, notamment la fabrication locale en Afrique, afin de rendre la région moins vulnérable aux menaces microbiennes négligées, alors que les vaccins sont stockés dans les pays riches.

« Après la Covid, l’initiative de fabrication de vaccins a été accueillie avec enthousiasme », explique Rees, « mais à cause de ce qui se passe avec le mpox, les gens disent : « C’est réel. Cela va continuer à se produire à moins que nous puissions accéder à nos propres vaccins. [vaccines].’”

Il faut s’engager à renforcer les capacités de recherche durables dans toute l’Afrique. « Nous ne pouvons pas placer de plus en plus d’attentes sur les pays à faibles ressources et à faible revenu si nous ne prenons pas au sérieux l’augmentation de ces ressources », dit-elle.

Jacqueline Weyer, qui dirige l’unité des zoonoses et des parasites émergents à l’Institut national des maladies transmissibles d’Afrique du Sud, où elle étudie les virus, comme la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui circulent chez les animaux et provoquent des maladies lorsqu’ils se propagent et infectent les humains.

La propagation du SARS-CoV-2 a mis en évidence l’importance de la collaboration internationale, dit-elle. Elle a également renouvelé l’intérêt pour la virologie et le financement de la recherche sur les agents pathogènes à potentiel pandémique.

« Certaines de ces maladies vraiment redoutables viennent d’Afrique », explique Weyer. « Les gens se rendent compte que nous devons soutenir les scientifiques et les instituts de recherche africains, car nous ne pouvons pas continuer comme nous le faisons jusqu’à présent, où des groupes extérieurs viennent faire ce qu’ils doivent faire et rentrent chez eux sans avoir laissé derrière eux leurs capacités. »

Khadija Khan et Alex Sigal, scientifiques de l’Africa Health Research Institute, mènent des études immunologiques pour mieux comprendre le fardeau des maladies sous-étudiées.

« Nous avons réalisé un travail remarquable avec le SARS-CoV-2 en étudiant l’immunité hybride induite par le vaccin », explique Khan. « Cela a mis en évidence l’importance de pouvoir répondre à ces infections émergentes, en particulier celles qui ont un potentiel pandémique. »

La recherche a également établi des liens avec des collaborateurs dans des pays comme le Brésil, où les mêmes moustiques vecteurs sont présents, présentant des risques similaires pour des maladies comme le chikungunya, qui sont affectées par le changement climatique.

« Il y a certainement des obstacles. Les gens ne prennent pas au sérieux la science africaine lourde, comme l’immunologie appliquée, explique Sigal. Avec le Covid, nous avons prouvé que nous pouvons aussi le faire et au plus haut niveau. »

