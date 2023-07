La lutte pour certifier les résultats du vote présidentiel au Guatemala subit un autre revers

GUATEMALA CITY (AP) – La lutte pour certifier les résultats de l’élection présidentielle du premier tour du Guatemala a subi ce que les experts ont appelé un autre revers samedi après que le juge en chef de la Cour suprême a rendu une ordonnance bloquant la certification.

La juge en chef Silvia Valdés Quezada a rendu l’ordonnance inhabituelle vendredi soir. Elle a stipulé que le processus ne pourrait pas avancer tant que les autorités électorales qui ont procédé à un examen des feuilles de décompte des votes des circonscriptions électorales du 25 juin ne lui auraient pas rendu compte de leurs méthodes et de toute incohérence constatée.

Valdés Quezada a déclaré qu’ils devaient le faire dans les 12 heures.

Les examens dont l’AP a été témoin ont révélé que les votes mal marqués ou comptés représentaient moins de 1% du total, ce qui n’est pas suffisant pour modifier les résultats.

La mission d’observation électorale de l’Organisation des États américains a déclaré samedi dans un communiqué qu’elle était préoccupée par « la tentative de continuer à judiciariser le processus électoral ».

Le groupe de l’OEA a déclaré que l’examen de la feuille de pointage « a été effectué de manière satisfaisante, conformément aux principes de transparence maximale et d’accès public ».

Les experts ont déclaré que l’ordonnance de Valdés Quezada était étrange car elle était la seule juge à l’avoir signée. Selon la procédure normale, il aurait dû être signé par les 13 juges.

« Elle seule suspend le processus électoral », a déclaré le constitutionnaliste Alejandro Balsells.

Ovidio Orellana, l’ancien chef de l’association du barreau du Guatemala, a écrit dans ses comptes de médias sociaux qu’une telle ordonnance « devrait être signée par tous les magistrats ».

Si les candidats Sandra Torres et l’arriviste Bernardo Arévalo restent les deux meilleurs votants lors du réexamen, cela augmentera la probabilité que leur doublé au premier tour se maintienne et que les deux candidats se dirigent vers un second tour. élection le 20 août.

Le Tribunal suprême électoral a déclaré vendredi dans un communiqué que l’examen « confirme les résultats préliminaires publiés le 25 juin » et a exhorté les partis politiques « à accepter avec maturité les résultats des élections, qui représentent la volonté légitime du peuple ».

Edie Cux, directeur d’Accion Ciudadana, la section locale de l’organisation non gouvernementale Transparency International, a déclaré vendredi que le tribunal électoral devait désormais approuver les conclusions de plusieurs jours d’examen des feuilles de pointage compilées par 152 des plus de 122 000 bureaux de vote.

« Le résultat n’a pas changé, la période d’examen est pratiquement terminée et, comme le prévoit la loi, ils doivent maintenant certifier les résultats et attribuer des postes dans la perspective du deuxième tour », a déclaré Cux.

David de León, porte-parole du tribunal électoral, a déclaré que le panel espérait certifier les résultats dans la semaine à venir une fois les décomptes contestés reçus et les modifications nécessaires apportées au total des votes.

Les décomptes des voix ont été annoncés peu après les élections du 25 juin, mais la Cour constitutionnelle – la plus haute du pays – a suspendu la certification des résultats officiels des élections, accordant une injonction temporaire à 10 partis – l’un s’est ensuite retiré – qui ont contesté les résultats, affirmant qu’ils soupçonnaient ils ont été privés de voix.

L’affaire relève désormais de la Cour suprême de justice, que la Cour constitutionnelle a désignée pour traiter l’affaire.

Dans un champ extrêmement encombré, ni Arévalo ni Torres n’ont obtenu 50% des voix, ils devraient donc s’affronter lors du second tour le 20 août.

Arévalo, du parti progressiste Seed Movement, a été une surprise, car il n’avait pas sondé parmi les principaux candidats. Torres, la candidate du parti conservateur UNE, fait sa troisième candidature à la présidence.

La contestation judiciaire avait réveillé les craintes que les forces politiques ne cherchent à invalider les élections du 25 juin.

Dimanche, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dans un communiqué que le gouvernement américain approuvait les conclusions de nombreux groupes d’observation des élections nationaux et internationaux, « qui ont constaté que les résultats publiés lors de l’élection la plus observée au Guatemala correspondaient à leurs observations à travers le pays. ”

« Les États-Unis soutiennent le droit constitutionnel du peuple guatémaltèque d’élire ses dirigeants lors d’élections libres et équitables et sont profondément préoccupés par les efforts qui interfèrent avec le résultat des élections du 25 juin », indique le communiqué.

Sonia Pérez D., The Associated Press