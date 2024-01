La lutte mondiale contre la corruption s’essouffle à mesure que l’État de droit décline : Watchdog | Actualités sur la corruption

Les efforts mondiaux de lutte contre la corruption échouent à mesure que l’État de droit recule, a déclaré Transparency International (TI) dans son dernier rapport.

L’organisme de surveillance a rapporté mardi, en publiant l’édition 2023 de son Indice de perception de la corruption (IPC)que 23 pays sont tombés à leur niveau le plus bas jamais enregistré dans le classement mondial.

« Il y a eu un déclin mondial de la justice et de l’État de droit depuis 2016 », a déclaré TI, qui publie l’IPC chaque année depuis près de trois décennies. « L’affaiblissement des systèmes judiciaires qui réduisent la responsabilité des agents publics est un facteur clé pour permettre à la corruption de prospérer à l’échelle mondiale. »

« La corruption continuera à prospérer jusqu’à ce que les systèmes judiciaires soient capables de punir les actes répréhensibles et de contrôler les gouvernements », a ajouté le président de l’ONG François Valérien dans un communiqué.

« Les dirigeants devraient pleinement investir et garantir l’indépendance des institutions qui font respecter la loi et luttent contre la corruption. »

Le PDG de l’organisation, Daniel Eriksson, a déclaré que la corruption aggrave l’injustice sociale et affecte de manière disproportionnée les plus vulnérables de la société.

« Dans de nombreux pays, les obstacles à la justice pour les victimes de corruption persistent », a-t-il déclaré. « Il est temps de briser les barrières et de garantir que les citoyens puissent accéder efficacement à la justice. »

TI évalue la perception de la corruption à l’aide de 13 sources de données, dont la Banque mondiale, le Forum économique mondial et des sociétés privées de conseil et de risque.

Il attribue un classement sur une échelle de 0 (« très corrompu ») à 100 (« très propre ») pour 180 pays et territoires.

Les démocraties les mieux notées comme l’Islande, les Pays-Bas et la Suède ont notamment connu une baisse de l’indice 2023.

Les pays perçus comme plus autoritaires, comme l’Iran, la Russie et le Venezuela, ont également vu leurs scores baisser.

🔵 DISPONIBLE MAINTENANT ! Nous avons analysé 180 pays pour voir leurs résultats dans la lutte contre la corruption. Découvrez le score de votre pays ! #IPC2023 https://t.co/0ZNQZqjgrL – Transparence Internationale (@anticorruption) 30 janvier 2024

Le Danemark est en tête de l’indice pour la sixième année consécutive, avec un score de 90. Il est suivi par la Finlande avec 87 et la Nouvelle-Zélande avec 85.

La Norvège, Singapour, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Luxembourg complètent le top 10.

Le classement des États-Unis est resté inchangé, marquant 69 points pour rester à la 24e place.

À l’autre extrémité de l’échelle, la Somalie arrive en dernière position avec un score de 11 points. Il était suivi par le Soudan du Sud, la Syrie et le Venezuela avec 13 chacun. Le Yémen a obtenu un score de 16 ; La Guinée équatoriale, Haïti, la Corée du Nord et le Nicaragua ont été marqués à 17.

La moyenne mondiale pour 2023 est restée inchangée à 43 pour la 12e année consécutive. Plus des deux tiers des pays ont un score inférieur à 50.

Seuls huit pays ont amélioré leur classement, dont l’Irlande, la Corée du Sud, les Maldives et le Vietnam.

Dans la région Asie-Pacifique, TI a déclaré qu’il y avait « peu ou pas de progrès significatifs » dans la lutte contre la corruption. Il a également exprimé ses inquiétudes concernant « l’opacité et l’influence indue » des systèmes judiciaires en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Le score moyen des pays arabes sur l’indice a atteint un plus bas historique de 34, tandis que l’Afrique subsaharienne est restée stagnante à 33.

Même en Europe occidentale et dans l’Union européenne, la région la plus performante, TI a constaté que « le manque de responsabilité et la corruption politique diminuent la confiance du public et permettent à des groupes d’intérêts restreints d’exercer un contrôle excessif sur la prise de décision politique ».

L’Ukraine, avec un score de 36, a poursuivi une amélioration de 11 ans malgré l’invasion russe, en se concentrant sur les réformes du système judiciaire, qui sont un élément de sa tentative d’adhésion à l’UE. Cependant, le rapport indique que « l’existence d’un nombre important d’affaires de corruption à haut niveau reste une préoccupation majeure ».

Le score de la Russie est tombé à 26. Transparency International a déclaré que « le contrôle omniprésent du gouvernement sur les institutions publiques facilite les abus de pouvoir généralisés sans responsabilité » tandis que l’indépendance judiciaire s’érode.