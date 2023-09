La lutte entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour le Haut-Karabakh est-elle enfin terminée ? | Nouvelles

«Bienvenue chez Karabakh Telecom. Le numéro que vous avez composé n’existe pas », dit une voix féminine sans émotion.

Le numéro appartient à une femme d’origine arménienne coincée à Stepanakert, l’ancienne capitale de facto du Haut-Karabakh, un État séparatiste au cœur des montagnes de l’Azerbaïdjan qui n’a pas été reconnu même par son principal bailleur de fonds, l’Arménie.

Le mari de la femme a été blessé et a subi de graves brûlures après l’explosion d’un stockage de carburant mardi, tuant des dizaines de personnes près de Stepanakert, une ville connue sous le nom de Khakendi en Azerbaïdjan.

Un jour plus tard, il a été transporté par avion à Erevan, la capitale de l’Arménie, mais la famille se trouve toujours à Stepanakert, dans un contexte de grave pénurie de nourriture, de médicaments et d’autres produits de première nécessité.

« C’est un cauchemar. Ce n’est qu’un piège », a déclaré à Al Jazeera un proche de la femme en Ukraine.

« Toute ma famille – trois tantes, leurs enfants, petits-enfants, mon grand-père – sont tous sans abri. »

Sont également sans abri des dizaines de milliers d’Arméniens de souche fuyant le Haut-Karabakh après plus de trois décennies d’indépendance de facto, proclamée le 2 septembre 1991.

La proclamation faisait suite à la première guerre entre deux anciennes nations soviétiques, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Elle a coûté la vie à quelque 30 000 personnes et déraciné des centaines de milliers d’Arméniens et d’Azéris, dont la plupart ont fui vers la Russie.

Les forces arméniennes et séparatistes se sont emparées de sept districts entourant le Haut-Karabakh qui reliaient le petit État à l’Arménie et sont devenus un no man’s land parsemé de villes fantômes et de champs de mines.

L’impasse a été considérée comme l’un des « conflits gelés » de l’ex-URSS, dans lequel les séparatistes et l’Arménie, pauvre en ressources, semblaient peser bien au-dessus de leur poids militaire et économique.

Des dirigeants séparatistes triomphants sont arrivés au pouvoir en Arménie, formant un « clan du Karabakh » qui a été largement accusé de corruption qui a étouffé la croissance économique, les investissements étrangers et détourné les dons somptueux des Arméniens de la diaspora pour de nouvelles armes et équipements militaires.

Après près de trois décennies de pauvreté, d’isolement et de flambées de violence, les séparatistes ont perdu des districts et d’autres zones clés lors d’une guerre de 2020 avec l’Azerbaïdjan.

Après 32 ans et 26 jours d’indépendance non reconnue et une nouvelle flambée au début du mois, le Haut-Karabakh a cessé d’exister.

Jeudi, le leader séparatiste Samvel Shakhramanyan a signé un décret stipulant que les institutions étatiques de la région seront démantelées et que le mini-État, connu localement et en Arménie sous le nom d’Artsakh, n’existera plus d’ici le 1er janvier 2024.

Jeudi également, David Babayan, ancien haut diplomate du Karabakh, s’est rendu aux autorités azéries.

La veille, Ruben Vardanyan, un Arménien de souche qui a gagné des milliards en Russie mais qui s’est installé au Karabakh et en a été l’un des « ministres », a été arrêté et emmené à Bakou, la capitale azérie.

En Azerbaïdjan, la nouvelle a été accueillie avec jubilation.

« Aujourd’hui est un jour historique et nous devons payer notre dû à [Azeri President Ilham] Aliyev et les soldats azéris », a déclaré à Al Jazeera l’analyste basé à Bakou Emil Mustafayev, ajoutant qu’il pensait que le conflit était « définitivement » terminé.

« Aujourd’hui, nous assistons à la fin du séparatisme sur le territoire de l’Azerbaïdjan. »

Il a déclaré qu’une « nouvelle étape » de développement attend les Azéris et les Arméniens de souche du Haut-Karabakh, car ces derniers se voient garantir les pleins droits de citoyenneté.

« Bien sûr, les débuts seront difficiles, il y a de la méfiance », a-t-il déclaré. « Mais je suis sûr que dans 10 ans, nous observerons un autre tableau, avec un Karabakh développé et des Arméniens heureux. »

Mais l’écrasante majorité des Arméniens du Karabagh se méfie des promesses de Bakou.

Des milliers de leurs voitures se dirigent lentement vers l’Arménie via des points de contrôle avec des militaires azéris et des soldats de maintien de la paix russes – et sont vues depuis l’espace.

Environ 85 pour cent de la population arménienne du Haut-Karabagh – qui comptait 120 000 personnes jusqu’à la semaine dernière – a déjà quitté le pays, et la plupart des résidents restants devraient également partir.

« Ma tante est la seule qui reste dans son quartier à Stepanakert, sa belle-fille est une [medical] médecin, et les médecins seront les derniers à partir », a déclaré à Al Jazeera un Arménien de souche vivant actuellement en Ouzbékistan.

Son père est enterré à Stepanakert et il est prêt à accueillir chacun de ses proches.

Il est également catégorique sur le fait que la fin de l’indépendance du Haut-Karabakh a été orchestrée au début du mois par les dirigeants de la Russie et de la Turquie.

L’influence de la Russie, de la Turquie

Le 6 septembre, le président russe Vladimir Poutine a accueilli son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dans la station balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire.

La Russie soutient l’Arménie depuis des décennies et entretient des liens étroits avec l’Azerbaïdjan, tandis que la Turquie a fortement soutenu l’Azerbaïdjan en fournissant des armes avancées et des drones lors de la guerre de 2020.

Deux semaines après la réunion, quatre soldats azéris et deux civils ont été tués par des mines terrestres posées par les séparatistes, selon Bakou.

Les troupes azéries se sont frayées un chemin jusqu’au Haut-Karabakh et, un jour plus tard, l’offensive éclair a pris fin lorsque la Russie a négocié un cessez-le-feu.

« Après leur rencontre, [Azeri forces] ont été commandés [on Karabakh], se sont déchaînés et ont couru après nous », a déclaré l’homme. « Poutine a laissé tomber l’Arménie et a décidé de la plier. »

Les analystes ont souligné d’autres tendances et erreurs de calcul qui ont conduit au triomphe de Bakou.

L’un d’eux est la démographie.

Malgré des taux de natalité élevés, l’émigration vers l’Arménie, la Russie et l’Occident a saigné au fil des ans ce petit État de la taille de Dubaï, dont la population officielle culminait à environ 140 000 habitants.

La population de l’Arménie est également tombée à environ 2,7 millions d’habitants, tandis que l’Azerbaïdjan, riche en pétrole, compte aujourd’hui plus de 10 millions d’habitants.

Le nombre d’Arméniens de souche syrienne qui ont fui la guerre civile et ont obtenu des terres gratuites dans le Haut-Karabakh était faible et n’a pas inversé la tendance démographique.

« Naturellement, même 140 000 personnes ne pourraient pas résister à une population azerbaïdjanaise beaucoup plus nombreuse et croissante », a déclaré à Al Jazeera Nikolay MItrokhin, de l’université allemande de Brême.

Le deuxième plus gros problème était militaire.

Les séparatistes, l’Arménie et la diaspora arménienne mondiale ont peu investi dans la construction de la deuxième ligne de défense, en particulier dans les bastions dans les montagnes, a déclaré Mitrokhin.

Ils se sont appuyés sur des stratagèmes obsolètes et n’ont pas tenu compte des nouveaux développements éprouvés au Moyen-Orient.

« Ils ont mal déguisé le matériel militaire, ils ne se sont tout simplement pas creusé la tête », a déclaré Mitrokhin à propos de la guerre de 2020.

« Ils ont omis les efforts de Bakou pour moderniser son armée dans les années 2010 et n’ont pas acheté de drones ni d’unités d’artillerie mobiles montées sur jeep, ce qui était abordable pour l’Arménie et l’Artsakh », a-t-il déclaré.

Au cours des 44 jours de guerre, les troupes séparatistes et arméniennes se sont déplacées en grands groupes ou dans des camions, leurs tranchées étaient larges mais peu profondes, leur artillerie et leurs positions sont restées sur place pendant des jours, devenant une cible facile pour les drones.

Certains observateurs et responsables arméniens ont affirmé que les essaims de drones ayant touché des chars, des systèmes de missiles, de l’artillerie, des tranchées et des troupes étaient opérés depuis la Turquie, et qu’Ankara aurait envoyé des « mercenaires » recrutés en Syrie.

Les responsables arméniens et les médias occidentaux ont également affirmé que la Turquie avait déployé des milliers de « mercenaires » recrutés dans les zones pro-Ankara de Syrie. L’Azerbaïdjan et la Turquie ont nié ces allégations.

La guerre a coûté à l’Azerbaïdjan près de 2 800 soldats et des milliards de dollars en armement.

Et enfin, les économies combinées de l’Arménie et du Haut-Karabakh étaient trop faibles et corrompues pour soutenir l’armée.

« L’économie était faible, criblée de criminalité, voire mafieuse », a déclaré Mitrokhin. « Les investisseurs étrangers, en particulier ceux de la diaspora arménienne, ne voulaient pas investir en connaissant les mœurs locales – ou se sont fait piéger par elles, pour être plus exact. »