En vérité, la série de lois sur «l’intégrité électorale» au cours de la dernière décennie est principalement une réponse aux victoires présidentielles de Barack Obama. Ils ont créé un consensus, entre les deux partis, selon lequel les démocrates ont bénéficié d’un taux de participation élevé (ce qui n’est peut-être pas vrai). Les républicains de nombreux États ont répondu en essayant de rendre le vote plus difficile, en particulier dans les villes et les zones fortement noires – par des exigences d’identification onéreuses, des heures de vote réduites, un accès réduit au vote anticipé et plus encore.

La justification du Parti républicain est «l’intégrité électorale», c’est-à-dire l’arrêt de la fraude électorale. Mais la fraude électorale est extrêmement rare. Il n’y a aucune raison de croire qu’il a déterminé le résultat d’une seule élection américaine depuis des décennies. Si quoi que ce soit, le plus en vue récent exemples de fraude ont eu tendance à impliquer les électeurs républicains. Pourtant, l’ancien président Donald Trump et d’autres républicains ont affirmé le contraire à plusieurs reprises et à tort.

La nouvelle loi sur le vote en Géorgie a inspiré un débat national houleux, impliquant le président Biden, les principaux républicains et les grandes entreprises. Cela a conduit à un échange furieux d’accusations et de contre-accusations, parfois sur des faits fondamentaux.

«Il n’y a pas de motivation rationnelle pour l’adoption de sa nouvelle loi électorale autre que la démonstration de fidélité aux fausses déclarations soulevées par Trump», a déclaré le Washington Post. Philippe Bump a écrit. Perry Bacon Jr. de FiveThirtyEight l’exprime ainsi: «La promulgation de cette loi dans cet état est un signe particulièrement alarmant que les attaques du Parti républicain contre les normes et valeurs démocratiques se poursuivent et s’accélèrent à certains égards.

La nouvelle loi géorgienne s’inscrit largement dans ce schéma. C’est une réponse des législateurs républicains et du gouverneur Brian Kemp aux pertes proches de leur parti lors des élections de 2020. La loi réduit les heures de vote des absents, augmente les exigences en matière d’identité et limite la distribution d’eau et de nourriture aux électeurs qui font la queue.

Biden, par exemple, a suggéré que la loi fermerait les bureaux de vote à 17 heures. Ce ne sera pas le cas. Comme c’est déjà la loi, les gouvernements locaux doivent garder les bureaux de vote ouverts jusqu’à 17 heures et peuvent les garder ouverts jusqu’à 19 heures (Daniel Dale de CNN et Glenn Kessler du Post ont tous deux exposé les affirmations incorrectes de Biden.)

«L’existence entière de la législation en question est fondée sur un mensonge pernicieux», Tim Miller du Rempart a écrit. «Mais pour une raison quelconque, Biden et de nombreux autres Dems exagèrent grossièrement les détails de ce qu’ils font réellement.» Dans certains cas, les démocrates semblent parler de dispositions que la législature géorgienne a envisagées mais ne les a pas incluses.

Qu’en est-il de l’impact des dispositions qui figurent vraiment dans la loi? C’est intrinsèquement incertain. Mais Nate Cohn du Times a fait valoir que les effets seraient plus faibles que ce que de nombreux critiques suggèrent. Il pense que cela aura peu d’effet sur le taux de participation global ou sur les résultats des élections.

Il souligne que la loi limite principalement le vote anticipé, et non le vote le jour du scrutin. Les premiers électeurs ont tendance à être plus instruits et plus engagés dans la politique. Ils votent souvent quoi qu’il arrive, que ce soit tôt ou le jour du scrutin. Plus largement, Nate soutient que de modestes modifications de la commodité du vote – comme celles de la loi géorgienne – ont eu peu ou pas d’effet lorsque d’autres États les ont adoptées.

Bien sûr, la Géorgie est si étroitement divisée que même un petit effet – par exemple sur le taux de participation à Atlanta – pourrait décider d’une élection. Et la loi a un autre aspect alarmant, comme Nate et The Atlanta Journal-Constitution’s Patricia Murphy ont noté: Il pourrait être plus facile pour les législateurs des États d’annuler un résultat électoral futur après le décompte des votes.

La ligne du bas

La nouvelle loi géorgienne se veut une prise de pouvoir partisane. Il s’agit d’une tentative de gagner des élections en changeant les règles plutôt qu’en persuadant plus d’électeurs. C’est incompatible avec les idéaux fondamentaux de la démocratie. Mais si son intention est claire, son impact l’est moins. Cela n’a peut-être pas l’effet profond que ses concepteurs espèrent et que craignent ses critiques.

Sous-pile Matthew Yglesias offre un peu de contexte utile: la loi géorgienne est basée sur «un gros mensonge», écrit-il, ce qui est certainement inquiétant. Mais l’impact sera probablement modeste, prédit-il. Et pour les gens qui s’inquiètent de l’état de la démocratie américaine, des lois comme celle de la Géorgie ne sont pas le plus gros problème. Le plus gros problème est que le Collège électoral, la structure du Sénat et le gerrymandering des districts de la Chambre signifient que gagner l’opinion publique ne suffit souvent pas pour gagner des élections et gouverner le pays.