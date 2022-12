La lutte de McCarthy pour verrouiller le président de la Chambre perturbe le caucus du GOP et retarde les affectations clés des comités

Biggs fait partie d’un petit groupe d’opposants vocaux, qui disent qu’il y en a autant que 20 membres qui sont “hard nos” et voteraient contre McCarthy en public, sur le sol de la Chambre. Les alliés de McCarthy disent que le nombre réel ressemble plus à cinq à huit voix.

Mercredi dernier, un groupe de 13 républicains conservateurs comprenant les détracteurs les plus bruyants de McCarthy s’est réuni à huis clos avec le parlementaire de la Chambre, l’arbitre en chef des règles de la chambre, aurait pour en savoir plus sur les étapes de la procédure d’élection d’un Président.

Le vote du comité directeur pour le président des voies et moyens devait initialement avoir lieu cette semaine. Mais deux assistants républicains du Congrès, qui ont demandé à ne pas être nommés pour parler franchement des délibérations internes, ont déclaré qu’elles avaient été suspendues – ainsi que les votes sur deux autres sièges de présidents ouverts, au comité du budget et au comité de la sécurité intérieure.

Cela inclut le puissant House Ways and Means Committee, qui rédige la politique fiscale. Trois républicains Les s sont enfermés dans une bataille très publique pour la présidence, une décision qui incombe finalement à McCarthy et à ses lieutenants au sein du comité directeur républicain, le conseil de direction interne du parti.

Alors que McCarthy et ses détracteurs semblent tous deux prêts pour un combat au sol le 3 janvier, ce n’est pas nécessairement ce que veulent les membres du House Freedom Caucus. Le caucus est composé d’environ 40 des républicains les plus conservateurs de la chambre, dont beaucoup sont des alliés proches de l’ancien président Donald Trump, dont Biggs et la représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie.

L’objectif primordial des changements est de limiter l’énorme pouvoir du président en vertu des règles actuelles et de donner aux membres républicains de base plus de poids sur qui obtient des postes d’aplomb.

McCarthy a surpris à la fois ses alliés et ses détracteurs en verrouillant le soutien de plusieurs conservateurs de premier plan qui se sont affrontés avec lui dans le passé.

Son plus grand succès à ce jour est peut-être Taylor Greene, qui annoncé à la mi-novembre qu’elle soutiendrait McCarthy à la présidence.

La promotion passée de Taylor Greene des théories du complot a coûté à la législatrice de première année, qui vient d’être réélue en novembre, ses affectations au comité en 2021. Cela a également incité McCarthy faire une longue déclaration condamnant ses remarques antérieures, qui, selon lui, “ne représentent pas les valeurs ou les croyances des républicains de la Chambre”.

Plus tôt cette année, cependant, McCarthy a promis de lever l’interdiction sur Taylor Greene, et la faire siéger dans des comités “comme n’importe quel autre membre”.

Un porte-parole de McCarthy n’a pas répondu aux questions sur la façon dont il avait obtenu son soutien pour sa candidature à la présidence, mais Taylor Greene a récemment établi une ligne claire entre la décision de McCarthy d’élever son statut au sein du caucus du GOP et son aptitude à être président.

“Pour être le meilleur président de la Chambre et plaire à la base, il va me donner beaucoup de pouvoir et beaucoup de latitude”, a-t-elle ajouté. a déclaré au New York Times en octobre. “Et s’il ne le fait pas, ils vont être très mécontents. Je pense que c’est la meilleure façon de lire cela. Et ce n’est en aucun cas une menace. Je pense juste que c’est la réalité.”

Fin novembre, McCarthy s’est rendu à la frontière du Texas et a annoncé qu’il lancerait des enquêtes sur le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. un souhait de longue date des membres du Freedom Caucus. Taylor Greene a salué l’annonce comme un signe de l’alignement de McCarthy sur les priorités conservatrices.

“McCarthy est dix fois plus talentueux politiquement que [former GOP speakers] Paul Ryan ou John Boehner”, a déclaré le stratège conservateur, “et c’est aussi un facteur ici.”