La lutte de l’Ukraine pour « l’avenir de nous tous », déclare Trudeau lors d’un voyage surprise à Kiev

Le premier ministre Justin Trudeau arrive au mur commémoratif à l’extérieur de la cathédrale St. Michael’s Golden-Domed à Kiev, en Ukraine, le samedi 10 juin 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Frank Gunn Le premier ministre Justin Trudeau dépose une gerbe sur le mur commémoratif à l’extérieur de la cathédrale St. Michael’s Golden-Domed à Kiev, en Ukraine, le samedi 10 juin 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Frank Gunn Le premier ministre Justin Trudeau, à droite, et la vice-première ministre Chrystia Freeland, à gauche, sont montrés des chars russes incendiés par le sous-ministre ukrainien de la Défense, Oleksandr Polishchuk, à Kiev, en Ukraine, le samedi 10 juin 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Frank Gunn Le premier ministre Justin Trudeau embrasse le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kiev, en Ukraine, le samedi 10 juin 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Frank Gunn Le premier ministre Justin Trudeau reçoit une ovation debout alors qu’il se présente au parlement ukrainien à Kiev, en Ukraine, le samedi 10 juin 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Frank Gunn

Le Premier ministre Justin Trudeau a accusé Moscou d’une « nouvelle approche coloniale » en Ukraine lors d’une visite surprise à Kiev samedi, où il a déclaré au parlement de ce pays qu’il se battait pour « l’avenir de nous tous ».

« Vous êtes la pointe de la lance qui détermine l’avenir du 21e siècle », a déclaré Trudeau lors d’un discours de 25 minutes devant une session extraordinaire de la législature nationale, connue sous le nom de Verkhovna Rada.

Le Canada dépensera 500 millions de dollars supplémentaires pour aider l’armée ukrainienne à lutter contre l’invasion russe, promettant plus d’armes et de formation de pilotes de chasse.

Trudeau a également déclaré qu’il croyait que la Russie était à l’origine de l’effondrement d’un barrage qui a considérablement aggravé une crise humanitaire dans le sud de l’Ukraine.

Il a dit aux législateurs que le Canada appuiera la candidature de l’Ukraine à l’adhésion à l’alliance militaire de l’OTAN.

« Nous voulons la paix aux conditions ukrainiennes », a-t-il déclaré. « La Russie doit retirer complètement et sans condition toutes ses forces militaires d’Ukraine. »

Trudeau a reçu plusieurs ovations debout dans son discours et une chaleureuse accolade du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Deux législateurs tenaient des drapeaux canadiens.

«Le Canada continuera de soutenir l’Ukraine avec tout ce qu’il faudra, aussi longtemps qu’il le faudra», a déclaré Trudeau plus tôt samedi lors d’une conférence de presse alors qu’il se tenait aux côtés de Zelenskyy.

« Vous vous battez pour votre pays et pour des valeurs comme la démocratie, la liberté, le respect et la dignité. Et en vous battant pour l’Ukraine, vous vous battez aussi pour notre avenir à tous », a déclaré Trudeau à Zelenskyy.

La visite, qui était à l’invitation de l’Ukraine, intervient alors que des signes indiquent qu’une contre-offensive printanière tant attendue contre la Russie pourrait être en cours.

Cela se produit également lors d’incendies de forêt à travers le Canada, la fumée réduisant la qualité de l’air, et après la démission vendredi du rapporteur spécial que Trudeau avait chargé d’enquêter sur l’ingérence étrangère.

« Le Canada participera aux efforts multinationaux pour former des pilotes de chasse et pour aider à maintenir le programme d’avions de chasse de l’Ukraine, en tirant parti de l’expertise canadienne dans ces domaines », a déclaré Trudeau lors de la conférence de presse.

Il a ajouté que le Canada se joindrait à une équipe de pays aidant à entretenir les chars, tout en fournissant des missiles et des munitions supplémentaires.

Cela comprend 288 missiles AIM-7 supplémentaires pour parer les frappes aériennes russes et réaffecter les fonds existants pour 10 000 cartouches de munitions de 105 millimètres, a déclaré Trudeau.

Le Premier ministre a également annoncé un nouveau financement de 10 millions de dollars pour soutenir ceux qui font face à une aggravation de la situation humanitaire dans le sud de l’Ukraine après l’effondrement d’un barrage hydroélectrique cette semaine, ainsi qu’une aide de 37,5 millions de dollars précédemment réservée au pays.

Le barrage hydroélectrique de Nova Kakhovka sur le Dniepr a inondé une grande partie de la ligne de front dans le sud de l’Ukraine, une zone qui subissait déjà des bombardements.

On ne sait toujours pas comment l’effondrement du barrage s’est produit. Kiev a accusé la Russie d’avoir fait sauter le barrage et sa centrale hydroélectrique, contrôlés par les forces russes. Moscou a déclaré que l’Ukraine l’avait fait.

Pressé par les journalistes, Trudeau a imputé la responsabilité directe à la Russie pour l’effondrement du barrage, affirmant que les enquêtes révéleront la responsabilité de Moscou.

« Je n’ai aucun doute dans mon esprit que la Russie est responsable de l’effondrement de ce barrage. (En ce qui concerne) les mécanismes qu’ils ont utilisés, je vais faire confiance aux experts qui étudient encore la question », a-t-il déclaré.

« Mon voyage d’aujourd’hui n’était pas pour inspecter le barrage de Kakhovka ; mon voyage est ici pour démontrer mon soutien à l’Ukraine.

Trudeau a également annoncé de nouvelles sanctions contre 24 personnes et 17 entités pour leur responsabilité présumée dans le vol d’artefacts culturels et la destruction de sites patrimoniaux en Ukraine, dont cinq musées.

Il a également déclaré que le gouvernement fédéral avait saisi un énorme avion cargo Antonov 124 immatriculé en Russie que le Canada avait immobilisé après son atterrissage à l’aéroport international Pearson de Toronto en février 2022.

Le premier ministre a déclaré que le Canada tentera de confisquer l’avion à l’Ukraine, afin qu’il ne puisse pas être utilisé pour soutenir l’effort de guerre de la Russie. Ottawa a une législation pour confisquer les avoirs des personnes sanctionnées par le Canada, mais il y a un mois, il n’avait déposé aucune requête en justice malgré la promesse en décembre dernier de saisir les avoirs détenus par l’oligarque Roman Abramovich.

Les dirigeants de Trudeau et de Zelenskyy ont également publié une déclaration conjointe avec une douzaine de points qui réitèrent largement les actions du Canada pour l’Ukraine. Il a mentionné « la nécessité de renforcer les efforts pour assurer la mise en œuvre effective des sanctions et pour prévenir et contrer le contournement dans et par les pays tiers ».

La vice-première ministre Chrystia Freeland s’est jointe à Trudeau lors du voyage, qui a commencé par le dépôt d’une couronne au mur du souvenir au monastère St. Michael’s Golden-Domed.

Freeland a également placé des fleurs sur le mur, qui présente des photos d’Ukrainiens morts en défendant leur patrie depuis l’invasion initiale de la Russie en 2014. Tous deux y ont rencontré des soldats ukrainiens pour l’événement.

Sur son chemin vers le mur, Trudeau s’est à un moment donné accroupi pour regarder à l’intérieur de l’un des cadres de chars et de véhicules militaires russes incendiés qui remplissent une place publique. Peu de temps avant l’arrivée de Trudeau et Freeland, il y avait de la musique sombre et une garde d’honneur pour un cercueil transporté dans la cathédrale pour un enterrement.

Trudeau a également visité un centre de réadaptation pour anciens combattants qui se concentre à la fois sur la récupération mentale et physique. Il a été rejoint par Olena Zelenska, la première dame d’Ukraine. L’un des patients a remis au Premier ministre un drapeau ukrainien alors qu’il quittait l’établissement.

Certains médias, dont La Presse canadienne, ont été informés du voyage à l’avance à condition qu’il ne soit pas rapporté avant qu’il ne soit rendu public, pour des raisons de sécurité.

C’est la deuxième fois que Trudeau effectue une visite inopinée dans le pays assiégé depuis que la Russie a commencé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

Trudeau s’est rendu pour la dernière fois en Ukraine il y a un peu plus d’un an, où il a rouvert l’ambassade du Canada à Kiev et a rencontré Zelenskyy en personne pour la première fois depuis le début de la guerre.

Trudeau a rencontré Zelenskyy dans le bâtiment abritant son bureau, et le couple a ensuite participé à une réunion bilatérale élargie avec certains des conseillers principaux de Zelenskyy et Trudeau, Freeland et le ministre du Commerce de l’Ukraine, ainsi que les ambassadeurs des deux pays.

Zelenskyy a remercié le Canada d’avoir accueilli des milliers d’Ukrainiens fuyant le conflit. « Nous avons besoin de plus d’amis comme le Canada », a-t-il déclaré.

La visite coïncide avec l’intensification progressive de l’activité militaire de l’Ukraine. Moscou a affirmé que la contre-offensive de printemps promise depuis longtemps par l’Ukraine était déjà en cours, tandis que les hauts gradés de l’armée ukrainienne ont confirmé samedi que de « lourdes batailles » étaient en cours et que la Russie lançait des frappes aériennes et d’artillerie dans les régions du sud de l’Ukraine, Kherson et Zaporizhzhia.

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou déploierait certaines de ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie le mois prochain, une décision que l’opposition biélorusse a décrite comme une tentative de chantage à l’Occident avant une réunion de juillet de l’alliance militaire de l’OTAN.

Ottawa a versé plus de 8 milliards de dollars aux efforts liés à la guerre en Ukraine depuis l’an dernier. Cela comprend le lancement d’un programme spécial d’immigration pour permettre aux Ukrainiens de venir rapidement au Canada avec un permis de travail et d’études temporaire, au lieu de passer par le système habituel des réfugiés.

L’argent comprend 1 milliard de dollars de soutien militaire, y compris le don de huit chars de combat principaux Leopard 2 à l’Ukraine et la formation de ses médecins et soldats dans des pays tiers comme la Lettonie.

Trudeau a déclaré que la lutte en Ukraine consistait à renforcer le modèle démocratique qui est également attaqué dans d’autres pays.

« Nous voyons de plus en plus d’économies émergentes comprendre que la nouvelle approche coloniale des autocraties comme la Russie et d’autres pays n’est pas la voie à suivre. »

Trudeau devait initialement se présenter au dîner de la tribune de la presse parlementaire samedi soir au Musée de l’histoire de Gatineau, au Québec, un rassemblement de journalistes politiques où les chefs des partis fédéraux sont invités à prononcer des discours humoristiques.

Au lieu de cela, il est apparu dans une vidéo aux côtés de Zelenskyy qui a été enregistrée lors de sa visite à Kiev, où ils ont remercié les médias d’avoir dit la vérité et défendu la liberté et la démocratie.

