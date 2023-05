La lutte de l’Alberta contre les incendies de forêt pourrait durer tout l’été, selon un responsable

La crise sans précédent des incendies de forêt en Alberta menace de s’éterniser pendant les mois d’été.

Mercredi après-midi, 91 incendies de forêt brûlaient à l’intérieur des zones de protection des forêts de l’Alberta, et 27 sont classés comme incontrôlables, a déclaré Christie Tucker, responsable de l’unité d’information sur les feux de forêt de l’Alberta.

Les pompiers se préparent à une saison longue et épuisante, et Tucker a déclaré que l’Alberta avait jusqu’à présent fait appel à près de 1 000 pompiers de l’extérieur de la province du Canada et des États-Unis.

« Je peux vous dire d’après mon expérience que c’est le maximum que j’ai vu arriver », a-t-elle déclaré.

Tucker a déclaré que de nouvelles demandes d’aide seront envoyées pour s’assurer que les pompiers restent prêts à intervenir en cas de besoin et à faire tourner les équipes.

Mais Josée St-Onge, agente d’information d’Alberta Wildfire, a déclaré mercredi que le nombre d’incendies signifie que ce sera « une longue bataille » pour les arrêter.

« Compte tenu de la quantité d’incendies que nous voyons actuellement dans le paysage, il faudra des mois avant que tous ces incendies ne soient maîtrisés, à moins que nous n’obtenions un changement significatif du temps qui apporte beaucoup d’humidité », a-t-elle déclaré.

St-Onge a déclaré qu’à mesure que les incendies s’intensifient dans d’autres régions, certaines équipes extérieures amenées en Alberta devront probablement rentrer chez elles.

À mesure que la crise s’éternise, davantage d’aide sera nécessaire. L’urgence épuisera les ressources actuelles et la province devra faire venir plus d’équipages d’autres juridictions.

« Il ne fait aucun doute que l’été sera difficile et que nous devrons chercher de l’aide auprès d’autres sources », a déclaré St-Onge.

« Nous espérons certainement une aide de la part de la météo, mais cela pourrait être une situation que nous verrons pour le reste de l’été. »

Tucker a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que les conditions de fumée récentes ont rendu difficile le survol des incendies de forêt pour déterminer leur taille. Bien qu’il y ait eu un court répit avec moins de vent et des températures légèrement plus fraîches, des conditions chaudes et sèches devraient revenir ce long week-end.

Quelque 2 500 pompiers luttent actuellement contre les incendies – 1 600 d’Alberta Wildfire et 900 autres des Forces armées canadiennes, d’autres provinces et des États-Unis.

61 autres pompiers sont arrivés mardi de l’Ontario, et 21 devraient arriver du Nouveau-Brunswick mercredi.

Levée des ordres d’évacuation

Mercredi après-midi, plus de 11 990 personnes restaient évacuées de leurs maisons, mais certains résidents déplacés ont été autorisés à rentrer.

Les responsables de Drayton Valley et du comté de Brazeau, au sud-ouest d’Edmonton, ont accueilli les résidents lors d’une conférence de presse mercredi.

Le chef des services d’incendie, Tom Thomson, a remercié la communauté pour une rentrée réussie.

« Je sais que les temps ont été difficiles ces derniers temps et nous sommes si heureux de voir des visages revenir et des gens capables de rentrer chez eux. »

Il a déclaré que cinq maisons à travers le comté avaient été détruites par les flammes.

Plusieurs pompiers ont également été blessés alors qu’ils tentaient de sauver la communauté, selon le commandant des incidents Byron Fraser. Les pompiers devraient se rétablir complètement.

Un pompier a été grièvement blessé par la chute d’un arbre dans l’établissement métis d’East Prairie, que Fraser a désigné comme l’un des nombreux risques liés à l’intervention en cas d’incendie de forêt.

Les réservistes militaires sont des «bottes sur le terrain» dans la lutte contre les incendies de forêt en Alberta, selon le commandant Le major Sean Fletcher, l’officier commandant la compagnie d’intervention nationale des FAC à Drayton Valley, en Alberta, affirme qu’environ 125 réservistes sont sur le terrain dans la région, aidant à soutenir les équipes de pompiers.

« Cela montre aux professionnels qui se blessent là-bas. Restez en dehors de la forêt, restez en sécurité », a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’écart entre la possibilité de rouvrir les communautés et la levée des ordres d’évacuation, Fraser a déclaré que la sécurité était primordiale.

« Nous avons encore des équipes qui travaillent sans relâche et dans des endroits dangereux et jusqu’à ce que nous nous sentions complètement à l’aise que le feu n’allait pas quitter sa zone de confinement, le risque était encore trop élevé. »

Un facteur clé dans la prise de décision de lever les ordres d’évacuation a été les conditions météorologiques changeantes et les vents changeants.

Thomson a déclaré que même si la menace d’un incendie dans la région s’est atténuée, les dangers dans la communauté demeurent.

Il a dit qu’il y avait des inquiétudes concernant la chute d’arbres et de cendres dans les zones ravagées par le feu alors que les équipages continuent de lutter contre les flammes actives.

Conditions difficiles

Des conditions chaudes, sèches et venteuses devraient se poursuivre dans tout l’Ouest canadien, créant potentiellement des incendies plus intenses et imprévisibles pendant la fin de semaine de la fête de Victoria.

Les pompiers de l’Alberta ont lutté contre la chaleur et les conditions sèches de l’amadou. Les vents changeants de cette semaine ont accéléré la croissance des incendies, rapprochant les flammes de certaines communautés.

La tourbe trouvée dans la fondrière est également un défi pour les pompiers, car elle agit comme un combustible qui rend certains incendies difficiles à éteindre et pourrait en garder certains pendant l’hiver.

Marieke deRoos, porte-parole du Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui aide les provinces et les territoires à partager les ressources de lutte contre les incendies, a déclaré que la demande d’équipes de pompiers augmentait à travers le pays.

Avec des ressources de plus en plus limitées, d’autres pays qui ne sont pas au milieu de leur saison des incendies sont invités à envoyer de l’aide à l’Alberta, a-t-elle déclaré.

« Nous nous sommes tournés vers nos partenaires du sud des États-Unis qui ont déjà déployé des ressources en Alberta, et nous étudions actuellement d’autres options auprès de nos autres partenaires de Nouvelle-Zélande, d’Australie, du Mexique et d’Afrique du Sud. »

Le danger d’incendie est extrême dans le nord de l’Alberta et les températures devraient encore augmenter vers la fin de cette semaine.

La fumée s’est propagée au sud de la province ces derniers jours, obscurcissant la visibilité, aggravant les problèmes de santé et agissant comme un rappel constant de la crise qui se déroule dans les communautés. Des déclarations spéciales sur la qualité de l’air sont en place pour une grande partie de l’Alberta.

Une évaluation détaillée des pertes n’a pas été effectuée, mais des rapports faisant état de maisons, de superficies et d’entreprises incendiées continuent d’affluer du centre et du nord de l’Alberta.

Alors que la menace diminue dans certaines communautés, les évacués rentrent lentement chez eux. Mardi, les ordres d’évacuation ont été partiellement levés, permettant une rentrée échelonnée dans le comté de Brazeau, y compris Drayton Valley, qui abrite environ 7 000 habitants.

Le major Sean Fletcher, l’officier commandant la compagnie d’intervention militaire nationale à Drayton Valley, a déclaré qu’environ 125 réservistes étaient sur le terrain dans la région.

Il a déclaré que les troupes apportaient des secours aux équipages provinciaux, servant de remblayage lorsque les pompiers quittent les lignes de front ou sont envoyés sur des incendies plus urgents qui brûlent ailleurs.

Les soldats travaillent de longues heures, a-t-il dit. En fonction de la durée du déploiement, de nouvelles troupes seront déployées pour éviter l’épuisement, a-t-il déclaré.

« Nous savons que c’est un marathon, pas une course », a déclaré Fletcher.

La fumée des feux de forêt affecte la qualité de l’air. Quelles précautions sanitaires devez-vous prendre ? Un médecin explique comment gérer la fumée provenant des incendies de forêt qui brûlent dans l’Ouest canadien.

Dans le nord-ouest de l’Alberta, les communautés de Rainbow Lake et de Chateh restent menacées et des centaines de résidents des communautés voisines ont fui.

David Morin, un pompier qui a travaillé dans la région, a fait écho à l’appel à plus d’aide.

En termes de ressources, l’Alberta aura besoin de « tout l’évier de la cuisine » pour apprivoiser la catastrophe, a-t-il déclaré.

« Nous allons avoir besoin de plus de personnes, nous allons avoir besoin de plus d’avions. Nous allons avoir besoin de plus de tout, juste de plus en plus, jusqu’à ce que nous puissions maîtriser la situation.

Morin s’attend à ce que la saison des feux de forêt soit longue et difficile.

« Je ne l’ai jamais vu aussi sec aussi tôt et les vents ont été incroyables », a-t-il déclaré.

« Parce qu’il fait si sec et qu’il est si tôt, cela va être un long été pour nous. »