La lutte de la Chine contre Covid-19 réduit les décès dus à d’autres maladies – étude

Une étude menée par l’Université d’Oxford et le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a révélé que les décès non liés à Covid en Chine avaient diminué au début de 2020, aidés par des mesures de contrôle de la propagation du virus.

Les chercheurs ont examiné les données du registre officiel des décès en Chine du 1er janvier au 31 mars 2020, découvrant que, à l’exception de Wuhan, où Covid-19 a été identifié pour la première fois, le taux de mortalité moyen était de 675 pour 10000, inférieur au chiffre attendu de 715. .

L’étude, publiée dans le journal BMJ de la British Medical Association, attribue la baisse des décès dus à des maladies telles que la pneumonie ou des accidents, y compris des collisions de la route, au manque de contacts des personnes, alors que les villes se sont fermées pour limiter la propagation de Covid. -19.

«Il semblerait que le verrouillage et les changements de comportement associés, tels que le port de masques faciaux, une hygiène accrue, une distance sociale et des déplacements limités, ont en fait eu des effets bénéfiques sur la santé,» Zhengming Chen, l’un des auteurs de l’étude, a déclaré dans un communiqué.

Alors que les infections à Covid-19 ont augmenté en Chine et dans d’autres pays du monde, les données officielles montrent que la nation asiatique a enregistré une baisse spectaculaire des cas enregistrés de maladies infectieuses en décembre 2020, ne notant que 542172, contre 1,7 million l’année précédente.

La Chine a officiellement signalé 101 726 cas de Covid-19 et 4 842 décès dus à la maladie. Cependant, le pays a été accusé de sous-estimer l’ampleur réelle de la pandémie, ce que Pékin nie.

L’Organisation mondiale de la santé enquête actuellement sur l’origine de la pandémie de Covid-19 en Chine, avec une équipe internationale arrivant le mois dernier pour établir comment le virus a commencé et se propager si rapidement, pour mieux comprendre la pandémie et tenter de prévenir une future épidémie à ce sujet. escalader.

