La lutte contre l’inflation est plus importante que le financement des écoles, selon le secrétaire à l’éducation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Il est plus important de freiner l’inflation rampante que de protéger les budgets des écoles, a déclaré le secrétaire à l’éducation – avant les fortes réductions attendues du «budget» de la semaine prochaine.

Gillian Keegan a déclaré que le niveau de financement des écoles serait “non pertinent” si le gouvernement ne parvenait pas à maîtriser la flambée des prix, affirmant: “Tout le monde s’inquiète de l’inflation”.

L’éducation est déjà confrontée à une réduction de financement de 3,4 milliards de livres sterling en termes réels au cours de l’exercice 2023-24 – car l’inflation est supérieure à 10%, et non aux 4% prévus lors de l’établissement du budget.

Mais le chancelier, Jeremy Hunt, devrait imposer de nouvelles coupes dans les départements de première ligne, le 17 novembre, alors qu’il cherche à trouver jusqu’à 35 milliards de livres sterling de réductions de dépenses dans ce qui a été surnommé “la deuxième marque d’austérité”.

Plus de la moitié des écoles en Angleterre s’attendent à licencier du personnel, à mesure que leurs coûts montent en flèche et que leur financement diminue, selon une nouvelle enquête auprès des chefs d’établissement.

Et les enseignants parlent de l’avenir de l’éducation reposant «sur le fil du rasoir», alors qu’ils travaillent dans des bâtiments en ruine, avec un personnel démoralisé et des élèves encore plus en retard après le dur impact de Covid.

On a demandé à Mme Keegan, le Fois Radioce qu’elle pouvait faire “pour empêcher qu’une mauvaise situation s’aggrave”, mais n’essayait pas de dissimuler la douleur à venir.

“Nous avons dit très clairement que la première chose que nous devons faire dans la déclaration d’automne est de lutter contre l’inflation, car – sans cela – vous ne pouvez pas dépenser votre chemin pour sortir de l’inflation”, a-t-elle déclaré.

“Donc, sans faire cela, toute autre discussion est en quelque sorte hors de propos parce que l’inflation ne fera que dévorer tous les gains.”

Mme Keegan a également failli rejeter une prolongation des repas scolaires gratuits, pour aider à faire face à l’urgence du coût de la vie, l’objet de L’indépendantde la campagne Nourrir l’avenir.

Il appelle les ministres à élargir le soutien aux 800 000 enfants des familles bénéficiant du crédit universel, mais inéligibles car le revenu, hors prestations, est supérieur à 7 400 £ par an après impôt.

Mme Keegan a fait valoir que le nombre de personnes recevant des repas scolaires gratuits a augmenté de 300 000, pour atteindre 1,9 million, mais c’est parce que davantage de familles sont tombées en dessous du seuil bas d’aide.

Le secrétaire à l’éducation a également balayé les critiques de Rishi Sunak pour avoir nommé, puis omis de limoger, Gavin Williamson – qui a démissionné mardi soir pour des allégations d’intimidation.

Elle a exprimé sa sympathie pour l’homme expulsé des cabinets de trois premiers ministres, déclarant : « C’est toujours triste de perdre un collègue » et « il ne m’a jamais menacé ».

Le jugement du Premier ministre est remis en question car il était au courant de la plainte déposée contre Sir Gavin, par l’ancienne whip en chef conservatrice Wendy Morton, lorsqu’il l’a nommé il y a deux semaines.

Mais Mme Keegan a déclaré que le Premier ministre avait voulu un «mélange de talents» dans leurs cabinets, ajoutant: «Cela se produit tout le temps en politique. Vous savez, les gens vont et viennent.