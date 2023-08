La lutte contre les incendies de forêt se poursuit en Colombie-Britannique, avec des milliers de personnes hors de leurs maisons et bâtiments incendiés

Si la puissance ou les données de votre appareil sont faibles, vous pouvez obtenir des mises à jour sur les incendies de forêt sur CBC Lite, notre site Web à faible bande passante et texte uniquement.

Le dernier sur les feux de forêt :

La lutte de la Colombie-Britannique contre les incendies de forêt s’est poursuivie samedi, avec des pertes dévastatrices alors que les flammes continuaient de ravager les maisons et les communautés.

Depuis jeudi, les responsables ont confirmé la perte de plusieurs maisons et structures à West Kelowna et dans certaines parties du Shuswap, mais l’étendue des dégâts n’a pas été comptabilisée alors que les flammes continuent de brûler dans les conditions sèches de la province, alimentées par le vent, sécheresse et temps chaud.

La province est en état d’urgence et les voyages dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique ont été limitésempêchant les touristes d’utiliser les hôtels, motels, parcs de camping-cars et autres hébergements temporaires à Kelowna et West Kelowna, Kamloops, Oliver, Osoyoos, Penticton et Vernon, afin qu’ils puissent être utilisés pour les évacués.

Les autorités provinciales affirment que 30 000 personnes ont reçu l’ordre de quitter leur domicile et 36 000 autres ont reçu l’ordre de se préparer à partir à tout moment.

L’autoroute 1, une route importante à travers la province, est également fermée à au moins deux endroits en raison d’incendies de forêt.

Tard samedi, le ministre fédéral de la Protection civile, Harjit Sajjan, a déclaré dans un poste en ligne qu’il avait approuvé une demande du gouvernement de la Colombie-Britannique pour un soutien supplémentaire dans la gestion de la situation.

Il a indiqué que des moyens militaires et d’autres ressources seraient déployés pour aider aux évacuations et à d’autres tâches logistiques.

Destruction dans le Shuswap

Samedi, des responsables du BC Wildfire Service (BCWS) ont confirmé que deux incendies de forêt à évolution rapide ont brûlé des blocs de maisons, de magasins et de bâtiments dans plusieurs communautés de la région de Shuswap.

Le porte-parole de BCWS, Forrest Tower, a déclaré samedi dans une interview que les vents du nord ont soufflé le feu de forêt du lac Lower East Adams dans Scotch Creek et aussi loin à l’est que Celista sur la rive nord du lac Shuswap, une destination touristique populaire à environ 150 kilomètres au nord de Kelowna.

L’incendie s’est étendu d’environ 20 kilomètres en 12 heures, ce qui est l’une des croissances les plus rapides que la Colombie-Britannique ait connues pour un incendie de forêt, a déclaré Tower.

BCWS n’a pas pu confirmer le nombre de maisons ou de bâtiments qui ont brûlé pendant la nuit et a déclaré qu’il évaluait toujours les dégâts à Celista.

Cependant, Tower a déclaré que les dégâts « sont assez importants ».

« Celista a en fait été plus touché que Scotch Creek et l’incendie s’est essentiellement propagé dans cette communauté », a-t-il déclaré à CBC News.

Où les évacués du Shuswap devraient-ils aller

Un centre d’accueil des évacués a été mis en place au Salmon Arm Senior Citizen Center au 170 5th Ave. SE. Les évacués peuvent également appeler le 250-833-3350 pour plus d’informations.

Le centre d’accueil du district régional de Thompson Nicola se trouve au McArthur Island Sport and Event Centre, 1655 Island Pkwy. à Kamloops, accessible par le chemin Chase Creek.

Toutes les personnes évacuées sont également priées de s’inscrire auprès du portail provincial.

Les évacués remplacent les touristes dans les hôtels

Ingrid Jarrett, résidente de longue date de Kelowna et PDG de la BC Hotel Association (BCHA), a déclaré que l’organisation travaillait avec la province pour fournir un abri d’urgence aux évacués et aux intervenants d’urgence. La province, a-t-elle dit, verse aux hôtels un tarif gouvernemental pour leurs chambres.

Mais pour s’assurer que les hôtels disposent de suffisamment d’espace pour ceux qui en ont besoin, les opérateurs des zones touchées par les incendies de forêt aident les clients à rentrer chez eux ou à réserver à nouveau leurs vacances dans une autre partie de la province.

« Nous avons des voyageurs du monde entier qui se trouvent dans l’Okanagan », a-t-elle déclaré.

« Il y a tellement de gens ici et nous devons les aider à trouver le chemin du retour. »

À Kelowna, cela s’est avéré délicat car le seul aéroport international de la région a fermé aux voyages commerciaux vendredi. Pour aider à résoudre le problème, Air Canada a prévu des vols supplémentaires au départ de l’aéroport régional de Penticton à proximité, a déclaré Jarrett.

Toute personne faisant l’objet d’un ordre d’évacuation doit quitter la zone immédiatement.

Des centres d’évacuation ont été mis en place dans toute la province pour aider toute personne évacuant une communauté menacée par un feu de forêt.

Pour trouver le centre le plus près de chez vous, visitez le EmergencyInfoBC site web.

Les personnes évacuées sont invitées à s’inscrire auprès de Services d’assistance d’urgence en ligne, qu’ils accèdent ou non aux services d’un centre d’évacuation.

