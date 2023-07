La lutte contre les frais de carte de crédit oppose les sociétés de paiement aux détaillants

Les cartes de crédit Visa Inc. et Mastercard Inc. sont arrangées pour une photo à Tiskelwa, Illinois, États-Unis

Une poussée bipartite à Washington pour réprimer les frais de carte de crédit oppose les détaillants aux processeurs de paiement en réseau – et les deux parties travaillent dur pour attirer l’attention des consommateurs.

La loi sur la concurrence des cartes de crédit a été réintroduite le mois dernier à la Chambre et au Sénat, après n’avoir pas été soumise à un vote dans l’une ou l’autre des chambres lors du Congrès précédent.

La mesure vise à renforcer la concurrence pour les réseaux de traitement des cartes de crédit en obligeant les grandes banques à autoriser au moins un réseau qui n’est pas Visa ou Mastercard à être utilisé pour leurs cartes. Cela donnerait aux commerçants qui paient des commissions d’interchange un choix qu’ils auraient rarement autrement.

Amazone , Meilleur achat , Kroger , Shopify , Cible et Walmart font partie de la liste de près de 2 000 détaillants, plateformes et petites entreprises exhortant les législateurs à adopter le projet de loi. Les détaillants favorables à la législation soutiennent que les coûts de traitement des cartes de crédit nuisent aux consommateurs en faisant grimper le coût des affaires et, par conséquent, le prix que les acheteurs paient à la caisse.

De l’autre côté du combat, les principaux réseaux de traitement des cartes de crédit comme Visa , MasterCard , Découvrir et Capitale une disent que le projet de loi nuira en fait aux consommateurs en diminuant les programmes de récompenses populaires des cartes de crédit et en réduisant les protections contre la fraude.

Le soutien bipartisan au projet de loi a augmenté depuis son introduction l’année dernière. Pour l’instant, aucun vote n’est prévu sur la mesure dans les deux chambres du Congrès, mais il y a des indications qu’un vote pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année.

Doug Kantor, membre du comité exécutif de la Merchants Payments Coalition, reste « optimiste » sur le fait que la loi sur la concurrence par carte de crédit pourrait finir par être un amendement attaché à un texte législatif plus large à un moment donné.

« Il est temps d’injecter une véritable concurrence sur le marché des réseaux de cartes de crédit, qui est dominé par le duopole Visa-Mastercard », a déclaré le sénateur Dick Durbin, D-Ill., dans un communiqué à CNBC. Il est l’un des parrains du projet de loi et l’un de ses plus ardents défenseurs.

Visa et Mastercard représentent 80 % du volume total des cartes de crédit, selon les données du rapport Nilson, une publication qui suit l’industrie mondiale des paiements. Durbin dit que la législation « contribuerait à réduire les frais de balayage et à réduire les coûts pour les commerçants de Main Street et leurs clients ».

Les frais de balayage sont souvent intégrés au prix que les consommateurs paient pour les biens et services et ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, atteignant un record de 160,7 milliards de dollars en 2022, selon le rapport Nilson. En moyenne, les frais de lecture de carte de crédit aux États-Unis représentent 2,24 % d’une transaction, selon la Merchants Payments Coalition. C’est pourquoi certaines entreprises ajoutent un supplément aux factures des clients qui paient avec des cartes de débit ou de crédit pour encourager les transactions en espèces.

La nouvelle législation obligerait les banques disposant d’actifs supérieurs à 100 milliards de dollars à offrir aux clients le choix d’au moins deux réseaux de paiement différents pour traiter les transactions par carte de crédit. Le projet de loi stipule également que Visa et Mastercard ne peuvent représenter qu’un seul des choix afin d’éviter que les deux plus grands réseaux soient les seules options offertes aux commerçants.

« Les commissions d’interchange sont en fait des attaques contre le commerce », a déclaré Harley Finkelstein, président de Shopify. « Nous avons commencé à remarquer que ces frais continuaient à grimper et à grimper et à grimper, et nous avons senti que quelque chose n’allait pas. »

La plate-forme de commerce électronique connue pour aider les entreprises à créer leurs propres magasins numériques personnalisés, opère dans 175 pays dans le monde. « » Par rapport à tous les autres pays dans lesquels Shopify opère, les frais d’interchange sont les plus élevés d’Amérique « , a déclaré Finkelstein.

De plus grandes plateformes et détaillants comme Amazon, Shopify et Walmart, ainsi que des processeurs de paiement comme Capital One, Discover et Visa, financent les efforts pour faire passer ou bloquer ce projet de loi. Au total, 26 organisations ont mentionné nommément la loi sur la concurrence des cartes de crédit dans leurs rapports de lobbying du premier trimestre 2023, qui ont été déposés avant la réintroduction de la législation le mois dernier, selon les données d’Open Secrets, un groupe à but non lucratif qui suit les données de financement et de lobbying des campagnes. .

L’Electronic Payments Coalition, un groupe représentant les grandes banques, les coopératives de crédit, les banques communautaires et les réseaux de cartes de paiement, a déclaré que la législation « ajouterait des milliards de dollars aux résultats des méga-détaillants chaque année tout en éliminant presque tout le financement destiné au crédit populaire ». programmes de récompenses de cartes, affaiblissant les protections de cybersécurité et réduisant l’accès au crédit », dans un article du 9 juin sur son site Web.