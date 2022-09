Les responsables électoraux qui se préparent pour les élections de mi-mandat qui approchent à grands pas ont un autre mal de tête : essayer de lutter contre la désinformation qui sème la méfiance à l’égard du vote et des résultats tout en alimentant le vitriol visant les travailleurs électoraux de base.

Certains États et comtés consacrent plus d’argent ou de personnel à un problème qui n’a fait que s’aggraver depuis l’élection présidentielle de 2020 et les fausses affirmations selon lesquelles il a été entaché de fraudes généralisées. Un barrage de désinformation dans certains endroits a conduit les responsables électoraux à se plaindre que le parent Facebook Meta, Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux ne font pas assez pour les aider à résoudre le problème.

« Nos électeurs sont en colère et confus. Ils ne savent tout simplement pas quoi croire », a déclaré Lisa Marra, directrice des élections dans le comté de Cochise, en Arizona, à un comité de la Chambre des États-Unis le mois dernier. “Nous devons réparer ces dégâts.”

De nombreux bureaux électoraux prennent les choses en main et lancent des campagnes de sensibilisation du public pour fournir des informations précises sur le déroulement des élections et sur la manière dont les bulletins de vote sont déposés et comptés. Cela signifie des mairies itinérantes en Arizona, des « Mythbuster Mondays » en Caroline du Nord et des vidéos animées en Ohio mettant l’accent sur l’exactitude des résultats des élections. Le Connecticut recrute un analyste dédié à la désinformation électorale.

Pourtant, la tâche est ardue. Bien que l’Oregon ait investi des fonds supplémentaires pour rejoindre une campagne nationale #TrustedInfo2022, la désinformation continue d’atteindre les médias sociaux et force les responsables électoraux locaux à répondre, prenant du temps sur d’autres tâches.

Ben Morris, porte-parole du bureau du secrétaire d’État de l’Oregon, a cité trois publications récentes sur Facebook que Meta a autorisées à rester sur Facebook malgré que son bureau leur ait fourni la preuve qu’elles étaient fausses.

L’un d’eux a allégué que le nom d’un candidat avait été censuré de manière inappropriée sur les dépliants électoraux. Un autre a affirmé à tort qu’un parti s’était délibérément vu refuser l’accès à un bureau électoral local. Un autre encore a affirmé à tort que les travailleurs électoraux du comté de Multnomah devaient présenter une preuve de vaccination contre le COVID-19.

“Les politiques de Meta sont trop limitées pour lutter contre la désinformation que nous voyons au niveau national et local”, a déclaré Morris. «Leurs politiques couvrent de grands problèmes nationaux, mais les faux messages sur un greffier du comté ou une loi de l’État ne sont pas supprimés. Lorsque vous réalisez que cela pourrait se produire à l’échelle de Meta, c’est profondément préoccupant.

La déconnexion peut être que les politiques de Facebook “donnent la priorité aux fausses allégations prouvées qui sont opportunes, tendance et conséquentes”. Les trois messages auxquels Morris a fait référence étaient vraisemblablement trop localisés pour avoir une “tendance”, bien qu’il affirme qu’ils étaient toujours préjudiciables.

Ils ont également été publiés par des candidats aux élections, un groupe qui comprend un nombre croissant de négationnistes et dont les entreprises de médias sociaux s’efforcent de protéger le discours.

Le porte-parole de Meta, Corey Chambliss, a déclaré que les politiques exemptaient une grande partie de ce que les politiciens disent en ligne en raison de «la croyance fondamentale de Facebook dans la liberté d’expression, le respect du processus démocratique et la conviction que, en particulier dans les démocraties matures avec une presse libre, le discours politique est le plus scruté. il y a de la parole.

Mais il a déclaré que ces protections sont levées en cas d’ingérence directe dans les élections ou de menaces de violence ou d’intimidation.

Dans le plus grand comté de l’Arizona, Maricopa, les candidats protégés par ces protections ont largement publié des informations erronées au cours du cycle électoral de cette année. Cela a incité les responsables à condamner agressivement les faux récits eux-mêmes.

Lorsqu’un candidat au poste de superviseur du comté a encouragé ses partisans à voler des stylos pour marquer les bulletins de vote qui leur avaient été remis dans les bureaux de vote le jour du scrutin lors de la primaire d’août de l’État, la procureure du comté, Rachel Mitchell, lui a écrit pour l’avertir d’arrêter. Le candidat a poussé de fausses affirmations selon lesquelles les stylos permettent aux travailleurs électoraux de changer les votes des gens.

Et lorsque la candidate républicaine au poste de gouverneur, Kari Lake, a fait des allégations non étayées de fraude potentielle avant la primaire, le président du conseil de surveillance, Bill Gates, a déclaré aux journalistes locaux que ses affirmations étaient « au-delà de l’irresponsabilité ».

“Ils ne nous ont jamais apporté de détails”, a déclaré Gates, un autre républicain.

Il a déclaré qu’il s’était fait plus entendre sur les réseaux sociaux et plus disponible pour les médias traditionnels que jamais auparavant cette année, dans le but d’étouffer les fausses allégations électorales avant qu’elles ne deviennent incontrôlables.

Gates et County Recorder Stephen Richer répondent régulièrement directement aux faux messages Twitter avec les faits. Richer a déclaré que son département envoyait également des e-mails à Twitter lorsqu’il voyait un récit trompeur ou des menaces contre les travailleurs électoraux prendre de l’ampleur en ligne, bien qu’il soit en désaccord avec certaines des réponses de la plateforme.

Lorsque des allégations démystifiées selon lesquelles le comté supprimait les données électorales d’un serveur en 2021 ont refait surface lors d’un «forum sur la sécurité électorale» dirigé par des militants trois jours avant la primaire d’août de l’État, les présentateurs ont publiquement identifié deux travailleurs électoraux qu’ils prétendaient responsables et ont qualifié leurs actions de crime. . Cela a provoqué des menaces et du harcèlement contre les travailleurs en ligne, dans le cadre d’une tendance inquiétante affectant les bureaux électoraux à travers le pays.

Richer a déclaré que le comté avait écrit à Twitter dans l’espoir de faire taire la haine, mais la plate-forme “n’était pas toujours d’accord” sur le fait que le contenu violait ses politiques.

Le mois dernier, Twitter application activée des politiques d’intégrité électorale de 2022 visant à “permettre une conversation civique saine sur Twitter, tout en garantissant que les gens disposent du contexte dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur le contenu qu’ils rencontrent”. Les efforts de la société comprenaient le dévoilement de pages spécifiques à l’État avec des mises à jour électorales en direct contenant des tweets de responsables électoraux et de journalistes locaux. La plateforme n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’application vidéo TikTok, dont la popularité croissante en a fait une autre plaque tournante de la désinformation pour ce cycle électoral, a annoncé le mois dernier le lancement d’un centre électoral qui aidera les gens à trouver des lieux de vote et des informations sur les candidats. La plate-forme a déclaré qu’elle travaillait avec plus d’une douzaine d’organisations de vérification des faits pour démystifier la désinformation et intégrerait l’intelligence artificielle dans le cadre de ses efforts pour détecter et supprimer les menaces contre les travailleurs électoraux et repousser la désinformation électorale.

Tous les États ou comtés ne maîtrisent pas les médias sociaux de Maricopa.

Relativement peu de bureaux électoraux de comté ont des présences officielles sur Facebook et Twitter, selon un rapport récent de deux universitaires spécialisés dans la participation électorale et les processus électoraux, Thessalia Merivaki de la Mississippi State University et Mara Suttmann-Lea du Connecticut College.

Beaucoup plus de bureaux locaux sont sur une seule plate-forme ou sur l’autre, et la grande majorité ne sont sur aucune des deux.

La législation présentée au Congrès plus tôt cette année fournirait 20 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour aider les gouvernements des États et locaux à soutenir l’administration électorale, ce qui comprend la lutte contre la désinformation.

“Élection après élection, des millions d’Américains voient des informations inexactes ou trompeuses sur les élections et le processus de vote sur les réseaux sociaux, et cela nuit à notre démocratie”, a déclaré la sénatrice Amy Klobuchar, une démocrate du Minnesota qui coparraine la législation. audience au printemps dernier.

Lorsque les responsables électoraux se battent pour le personnel, le financement et les problèmes de sécurité personnelle pour s’impliquer davantage sur les réseaux sociaux, les électeurs de tous âges – et en particulier les jeunes électeurs – deviennent plus engagés, selon le récent rapport universitaire sur les élections. L’électorat en profite, écrivent les chercheurs, “tout comme la démocratie elle-même”.

C’est exactement ce que le bureau du superviseur des élections du comté de Collier, en Floride, essaie de faire.

Dans une vidéo TikTok sur son compte personnel, la porte-parole du bureau Trish Robertson claque des doigts sur la chanson sicilienne “Che La Luna” au milieu d’images de cartes de district, de portraits de responsables électoraux et de grandes fenêtres qui permettent au public de voir pendant le dépouillement.

La vidéo légère de juin, jouant sur une tendance TikTok dans laquelle les utilisateurs affichent des articles essentiels dans leurs maisons et leurs bureaux, est l’un des nombreux efforts que Robertson déploie pour restaurer la confiance des électeurs. En plus de publier sur son propre flux TikTok, elle gère les canaux de médias sociaux du superviseur du comté, organise des « visites de transparence » du bureau et répond à des piles de demandes de documents publics, qui exigent souvent des informations qui n’existent pas.

Au milieu des mensonges électoraux attisés par l’ancien président Donald Trump et amplifiés par ses alliés, Robertson a déclaré que la lutte contre la désinformation “est devenue à peu près un travail à plein temps”.

___

Le journaliste de désinformation de l’Associated Press, David Klepper, a contribué à ce rapport.

Ali Swenson et Julie Carr Smyth, Associated Press