Thomas Tuchel a affirmé que Kepa Arrizabalaga s’entraînait si bien que le gardien de but contribuait à la lutte contre les buteurs des attaquants de Chelsea.

Lundi, le joueur de 26 ans a été exclu de l’équipe espagnole pour la première fois depuis qu’il a rejoint les Blues pour un record du monde de 71,4 millions de livres sterling de l’Athletic Bilbao en 2018.

Kepa a été gelé à Stamford Bridge avec Tuchel préférant Edouard Mendy comme premier choix, mais le patron de Chelsea pense que les difficultés de son équipe devant le but – avec 13 buts en 12 matchs en tant qu’entraîneur-chef – sont en partie attribuables au rôle joué par ses propres gardiens de but.

« Pour Kepa, je suis presque sûr que c’est une déception de ne pas être sélectionné », a déclaré Tuchel. « C’est clair, mais comme je l’ai déjà dit, il est super fort ici. Il est notre joueur. Cela n’influence pas la façon dont nous travaillons avec lui, comment nous lui faisons confiance, si nous lui faisons confiance.

« C’est aussi un objectif personnel d’être dans l’équipe d’Espagne. Serait-ce plus facile s’il jouait régulièrement? Oui. Clairement, oui. Mais il ne s’agit pas de son objectif personnel, il s’agit de Chelsea. Nous l’avons dit. la communication directe entre nos gardiens de but qu’Edu est le numéro un et qu’il est concurrent pour cela.

« Il doit être prêt et je peux juste dire qu’il le fait exactement. Il est fiable à 100%, le meilleur joueur, le meilleur gardien de but, les meilleures performances à l’entraînement avec [third-choice] Willy Caballero. C’est exceptionnel. Au fait, cela n’aide pas nos attaquants car il est très difficile de marquer à l’entraînement à cause de nos gardiens de but et nous nous retrouvons peut-être avec Timo Werner. «

Werner a subi de son propre aveu la période la plus difficile de sa carrière, marquant seulement deux buts lors de ses 26 derniers matchs toutes compétitions confondues après son transfert de 47,6 millions de livres sterling du RB Leipzig l’été dernier.

Kepa a été exclu de l’équipe espagnole lundi lorsque la star de l’adolescence Pedri a appelé. (Photo par NEIL HALL / POOL / AFP via Getty Images)

La course stérile du joueur de 25 ans a conduit à des spéculations sur le fait qu’il pourrait chercher un retour en Allemagne, mais Tuchel a cité une reprise de ses performances récentes – très manifestement impressionnante lors de la victoire 1-0 de Chelsea face aux champions de Liverpool plus tôt ce mois-ci – comme preuve qu’il est heureux au club.

« Pour Timo, je pense qu’il n’a aucune raison d’être frustré maintenant parce qu’il a fait un match incroyable contre Liverpool, peut-être son meilleur match depuis mon arrivée. Ensuite, il a eu un bon match contre Everton avec beaucoup d’occasions de marquer ce qu’il est normalement. assez clinique et assez fort Il n’a pas marqué, OK.

« Dans une situation comme celle-ci, cela peut affecter sa confiance en soi bien sûr. Le conseil clair de notre part est: ‘ne vous concentrez pas sur le résultat, concentrez-vous sur le processus, prenez vos décisions correctement, maîtrisez votre technique, prenez bonnes décisions, car les décisions prennent la bonne technique et le ballon et le gardien de but de l’adversaire feront le reste. Ensuite, c’est dans ou il fait un arrêt incroyable. Il peut s’améliorer à partir de là.

« Mais il n’y a tout simplement pas de temps sur ce qui va se passer cet été, l’année prochaine et l’année prochaine. Là, nous n’avons tout simplement pas le temps. Pour le moment, je ne vois pas pourquoi il devrait être frustré. Nous lui avons donné un peu de temps. peu de temps pour respirer contre Leeds.

« C’était difficile pour lui de venir et il n’était pas trop impliqué dans les 20 dernières minutes parce que ce n’était pas notre meilleur match. Mais pour le moment, je ne vois pas pourquoi il devrait être trop frustré. Et honnêtement, personne ici blâme les attaquants, c’est un effort d’équipe pour attaquer et un effort d’équipe pour défendre.

« Nous attendons de nos gars qu’ils créent plus d’occasions, qu’ils soient plus décisifs. En fin de compte, il est de ma responsabilité de les mettre dans le bon état d’esprit, les bonnes positions, de les laisser jouer régulièrement et à partir de là, nous allons. ce que vous lisez disparaîtra bientôt, espérons-le. «