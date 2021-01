Les visiteurs font la queue avant de recevoir le vaccin AstraZeneca / Oxford Covid-19 devant un grand magasin fermé à Folkestone, au Royaume-Uni, le 27 janvier 2021. | Chris Ratcliffe / Bloomberg via Getty Images

Le programme de vaccination de l’Union européenne a connu des difficultés, et maintenant le bloc prend des mesures qui pourraient entraver les efforts mondiaux de vaccination.

Un conflit entre l’Union européenne et la société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca menace d’entraver les efforts mondiaux de vaccination et de faire monter les tensions sur le continent alors que les pays européens luttent pour vacciner leurs populations face à la menace de nouvelles souches plus virulentes du coronavirus.

L’UE a acheté 400 millions de doses du vaccin AstraZeneca, que la société a fabriqué en partenariat avec l’Université d’Oxford, avant qu’il ne soit approuvé par les régulateurs européens. Mais la semaine dernière, AstraZeneca a annoncé brusquement qu’en raison de problèmes de production, elle ne serait en mesure de livrer qu’environ 40% du total promis au premier trimestre, soit environ 31 millions de doses, à l’UE.

Cela, bien sûr, a mis en colère les dirigeants de l’UE, qui tentent désespérément de vacciner leurs populations.

Reuters a rapporté vendredi que la société avait accepté d’ajouter 8 millions de doses supplémentaires – mais l’UE dit que ce n’est pas assez bon et exige qu’AstraZeneca fasse plus, notamment en utilisant ses usines au Royaume-Uni pour combler le déficit.

AstraZeneca dit qu’elle ne peut pas faire cela, et que son contrat avec l’UE (dont une version fortement rédigée a été publiée vendredi) exige seulement qu’elle fasse «tout son possible» pour livrer les vaccins en Europe. Le problème est que l’UE et AstraZeneca ne sont pas d’accord sur ce que signifie réellement «meilleur effort».

Et maintenant, la lutte menace de déborder, avec des implications alarmantes pour l’effort mondial de vaccination.

Vendredi, l’Union européenne approuvé l’utilisation du vaccin AstraZeneca. Mais il a également pris la décision dramatique de mettre en place des contrôles à l’exportation sur tous les vaccins contre les coronavirus.

Le règlement final devrait être publié samedi, mais il obligera les fabricants de vaccins à informer l’UE lorsqu’ils exportent des vaccins contre le coronavirus vers la plupart des pays en dehors de l’Union européenne; plus de 90 pays sont exemptés, mais pas les États-Unis ni le Royaume-Uni. Les États membres de l’UE devront alors autoriser ces exportations et les bloquer s’ils pensent que les entreprises exportant les vaccins ne respectent pas leurs propres accords de livraison avec l’UE.

Ses pas une interdiction pure et simple des exportations de vaccins, et ils ne devraient durer que jusqu’en mars, mais les experts et les observateurs craignent que cela crée un précédent troublant.

Il existe maintenant plusieurs vaccins disponibles, et des candidats plus prometteurs en route. Mais la querelle UE-AstraZeneca est le dernier signe de l’échec de la coopération et de la solidarité mondiales sur l’attribution des vaccins, a déclaré Rebecca Weintraub, directrice de la faculté du Global Health Delivery Project à l’Université Harvard.

«C’est le nationalisme vaccinal 101», a-t-elle déclaré.

L’UE a mis plus de temps à signer un accord avec AstraZeneca que les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce retard peut causer des problèmes maintenant.

L’Union européenne, au nom de ses 27 États membres, a conclu des accords avec un fabricant de vaccins, pariant sur un tas de candidats potentiels et achetant des doses à l’avance. Au total, l’UE a acheté 2,3 milliards de doses de vaccin à une poignée d’entreprises.

Mais, au départ, des membres plus riches de l’UE comme l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas ont commencé à négocier des accords avec les fabricants de vaccins eux-mêmes, y compris avec AstraZeneca. «Cela a causé beaucoup de frictions en Europe», m’a dit Christian Odendahl, économiste en chef au Centre for European Reform. «Si vous êtes intégré à la fois politiquement et économiquement, vous ne voulez pas être vacciné et votre pays voisin ne pas être vacciné.»

Le bloc devait s’assurer que les États membres plus petits et moins riches, sans pouvoir d’achat important, puissent également se faire vacciner. La solution? Faire en sorte que l’Union européenne reprenne elle-même le processus d’achat des vaccins pour tous les États membres.

« Mais », a déclaré Paulette Kurzer, une experte en politique européenne et en santé publique à l’Université de l’Arizona, qui a également transformé le tout en « un processus très bureaucratiquement lourd. » L’UE devait consulter les gouvernements individuels et équilibrer tous leurs intérêts. D’autres questions, comme la protection de la responsabilité civile et le coût des vaccins, ont également ralenti les discussions.

L’Union européenne a finalement conclu ces accords, avec AstraZeneca et d’autres fabricants de vaccins, mais ce fut un contrat plus tardif avec AstraZeneca que d’autres, y compris le Royaume-Uni.

Avance rapide jusqu’en décembre, lorsque le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à autoriser un vaccin (celui de Pfizer-BioNtech) pour une utilisation d’urgence. Les États-Unis ont rapidement suivi, mais l’approbation de l’UE n’est pas arrivée vers la fin du mois de décembre.

Déjà quelques semaines derrière certains de ses homologues, la campagne de vaccination de l’Union européenne est restée lente par rapport à des pays comme Israël et le Royaume-Uni.

Une pénurie de doses a obligé les pays de l’UE à réduire til rythme de l’inoculation; Madrid, en Espagne, par exemple, met fin à son programme de vaccination cette semaine. Le ministre allemand de la Santé a déclaré que les pénuries pourraient persister jusqu’en juillet.

De nouvelles doses d’AstraZeneca soulageraient une partie de cette pression. Mais alors est venue la mauvaise nouvelle, quand AstraZeneca a indiqué qu’elle ne respecterait pas son engagement initial.

Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca, dans une interview avec le journal italien La Repubblica, a déclaré que la société travaillait «24/7» pour corriger les «problèmes» de sa production européenne.

«Mais le contrat britannique a été signé trois mois avant l’accord européen sur les vaccins», a déclaré Soriot. «Donc, avec le Royaume-Uni, nous avons eu trois mois supplémentaires pour corriger tous les problèmes que nous avons rencontrés. Quant à l’Europe, nous avons trois mois de retard dans la résolution de ces problèmes.

L’UE, cependant, a insisté sur le fait qu’aux termes du contrat, AstraZeneca doit utiliser ses installations de fabrication en Grande-Bretagne pour fournir à l’UE sa part de doses. Mais AstraZeneca dit qu’elle doit d’abord remplir ses obligations envers le Royaume-Uni avant de pouvoir approvisionner l’Europe ou n’importe où ailleurs. À l’heure actuelle, il distribue environ 2 millions de doses par semaine au Royaume-Uni.

Vendredi, AstraZeneca a publié son accord d’achat avec l’UE pour tenter de dissiper la confusion. Mais cela n’a pas fait grand-chose pour résoudre le différend.

La commissaire européenne Ursula von der Leyen a déclaré vendredi qu’il était «parfaitement clair» que le contrat stipule qu’AstraZeneca doit utiliser des usines britanniques pour approvisionner l’UE depuis que sa production européenne est au point mort.

AstraZeneca, encore une fois, dit que le contrat dit qu’elle a fait son «meilleur effort raisonnable» pour exécuter les commandes de dosage, et elle dit que c’est ce qu’elle fait.

L’impasse entre l’UE et AstraZeneca demeure donc.

À certains égards, les détails du contrat sont hors de propos. L’Union européenne – qui fait face à de nombreuses pressions de la part de ses États membres – a désespérément besoin de livrer ces vaccins à ses citoyens. Et, comme tout à fait prévu, la demande mondiale d’un vaccin dépasse largement l’offre et le rythme auquel les entreprises peuvent les produire.

Le public européen est frustré par le déploiement du vaccin. Ils voient d’autres pays se faire vacciner plus rapidement. Les États membres individuels sont responsables du déploiement et de la distribution de la vaccination dans leurs propres frontières, donc blâmer l’UE pour avoir bâclé le processus de passation de marchés est un bon moyen de détourner une partie du blâme de leurs citoyens.

Et AstraZeneca – avec des usines supplémentaires situées si près dans l’ancien État membre de l’UE, le Royaume-Uni – est une cible utile pour l’UE pour transférer ce blâme un peu plus loin.

L’UE utilise son pouvoir pour essayer d’obtenir des vaccins, quel qu’en soit le prix. C’est exactement le type de nationalisme vaccinal que le monde craignait de se produire.

La menace de l’UE de bloquer les exportations de vaccins pourrait directement nuire au Royaume-Uni, qui dépend d’une usine en Belgique pour ses doses de vaccin Pfizer. Mais d’autres pays, comme le Canada, ont exprimé des inquiétudes quant à savoir si leurs approvisionnements pourraient également être affectés.

La plus grande crainte est que cela pourrait être le premier domino à tomber, car d’autres pays estiment qu’ils doivent agir dans leur propre intérêt, et peut-être bloquer les exportations, ou retenir les matières premières – quel que soit l’effet de levier qu’ils peuvent utiliser pour essayer de renforcer les doses de vaccin pour leur populations.

«Nos chaînes d’approvisionnement sont mondiales», m’a dit Julie Swann, experte des systèmes de santé et des chaînes d’approvisionnement à la North Carolina State University. «Alors que la fabrication d’une chaîne d’approvisionnement peut se faire dans une partie du monde, les matières premières ou les consommables ou l’assemblage peuvent se trouver dans un endroit différent. Cette voie est potentiellement dangereuse à pousser en tant que stratégie principale. »

Les experts ont déclaré que le monde pourrait voir une reprise des premiers jours de la pandémie, lorsque quelque 80 pays ou territoires douaniers ont interdit ou imposé des restrictions à l’exportation de fournitures.

«Cela pourrait relancer les politiques du« mendiant-ton-voisin »qui ont caractérisé les premiers jours de la pandémie en ce qui concerne les équipements de protection individuelle, les ventilateurs et autres fournitures médicales», Thomas J. Bollyky, chercheur principal pour la santé mondiale, l’économie et le développement au Conseil des relations étrangères, a déclaré.

L’UE peut considérer que cette décision est dans son intérêt personnel. Mais si d’autres pays emboîtent le pas, cela pourrait se retourner contre l’UE et le reste du monde. Parce que cela prolongera presque certainement la pandémie.

«Cela rend de plus en plus clair le grand fossé entre ce que les gens disent et ce qu’ils font», m’a dit Krishna Udayakumar, directeur du Duke Global Health Innovation Center. L’UE, en particulier, a-t-il déclaré, était considérée comme un chef de file en matière d’équité mondiale en matière de santé. Il a beaucoup soutenu Covax, l’effort multilatéral pour aider les pays pauvres à se faire vacciner. Et pourtant, tout le monde se cherche toujours.

«En fin de compte», a-t-il déclaré, l’UE «fait tout ce qu’elle peut pour avoir accès aux vaccins le plus rapidement possible pour sa propre population».