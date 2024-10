La lutte contre le trafic ferroviaire, un processus actif à long terme pour Tupelo

TUPELO — Un voyage à travers la ville de Tupelo ne semblerait tout simplement pas complet sans une rencontre avec un train de marchandises, mais des travaux sont en cours pour rendre ces interruptions quotidiennes moins longues, fastidieuses et préjudiciables.

Les dirigeants municipaux et les représentants des chemins de fer ont entendu depuis des années les frustrations des résidents et des visiteurs liées à la circulation, et les travaux sur trois des options les moins coûteuses sont désormais progressivement en cours. Il n’existe aucune solution qui n’ait pas au moins deux virgules dans le prix, et toutes nécessitent un temps considérable pour se concrétiser.

Créer des zones calmes

La création de zones calmes, le déplacement vers le sud de la gare de triage et la construction d’un viaduc ferroviaire sur le boulevard Eason sont tous activement poursuivis, même si toutes les personnes impliquées admettent que le rythme laborieux du changement peut être une frustration en soi. Cependant, les trois sont en cours.

L’ingénieur municipal de Tupelo, Dennis Bonds, a comparé les travaux sur les trois projets à la construction d’un barrage par des castors. Une grande partie du travail est effectué « sous l’eau » et ne sera visible que lorsqu’il fera surface.

La ville a reçu 9,1 millions de dollars de subventions de la Federal Railroad Administration, ainsi que 4,6 millions de dollars de l’État du Mississippi, pour continuer à résoudre ces problèmes. Lorsque ces fonds arriveront dans les coffres de la ville, les travaux de conception technique pour les trois projets s’accéléreront, avec un accent particulier sur les zones calmes et le viaduc d’Eason.

Certaines améliorations nécessaires pour atteindre le statut de zone calme ont été achevées. Tupelo a modernisé les passages à niveau des rues Park et Spring l’année dernière, et d’autres intersections ont été mises au statut requis auparavant, mais il en reste 11 autres avant que des zones calmes puissent être appliquées.

Essentiellement, pour qu’une intersection réponde aux normes requises pour une zone calme, il doit être impossible pour un véhicule automobile d’entrer sur la voie ferrée une fois les bras du passage à niveau baissés et les feux et les cloches allumés. La FRA exige que tout train traversant un passage à niveau fasse connaître sa présence au moyen de ses klaxons. Étant donné que plusieurs intersections connexes sont proches les unes des autres, elles doivent toutes être améliorées avant de pouvoir appliquer un ensemble de zones calmes.

Cependant, les améliorations ne feront pas de la ville une zone complètement calme, car les ingénieurs disent qu’il est tout à fait irréaliste d’amener l’intersection de Crosstown à Main et Gloster à un tel niveau. Les ingénieurs qui consultent les villes sur la construction d’intersections ont cité des photos de Crosstown comme exemple de ce qu’il ne faut pas faire, en fait.

Autrement, les zones de calme devraient apporter un soulagement significatif aux quartiers et aux commerces du centre-ville où les communications téléphoniques, téléconférences ou autres sont interrompues plusieurs fois par jour à cause du bruit assourdissant.

« Les gens du centre-ville de Tupelo font des affaires partout dans le monde, et interrompre régulièrement les conversations pour attendre le passage d’un train est plus une nuisance qu’autre chose », a déclaré le major de Tupelo, Todd Jordan.

Le passage supérieur ferroviaire prévu sur le boulevard Eason pourrait toutefois affecter d’autres qualités de vie des citoyens de la région, y compris la vie elle-même.

« Je me souviens très bien d’avoir été dans un bus revenant d’un match à l’extérieur au lycée un soir et d’avoir été arrêté par un train sur Eason », a déclaré Jordan. Il était un athlète de trois sports au lycée de Tupelo. « Il y avait une ambulance entre nous et le train, et nous pouvions voir le personnel médical dans l’ambulance faire des compressions thoraciques au patient qu’ils transportaient. »

Il s’agissait du père ou du frère de quelqu’un, de la femme ou de la fille de quelqu’un, a déclaré Jordan, et leurs chances de survie diminuaient à cause d’un problème de circulation.

« Je sais que notre communauté travaille depuis longtemps sur des moyens de résoudre les problèmes liés aux trains, et je sais que cela prend du temps pour faire les choses », a-t-il déclaré. « Mais c’est l’une des choses que je voulais vraiment améliorer. »

Tous à bord

Le processus d’obtention de subventions, tant étatiques que fédérales, nécessite une grande cohérence à long terme et une pression constante.

« C’est un plaisir de travailler avec le bureau du sénateur Wicker, ainsi qu’avec nos législateurs », a déclaré Jordan. « Travailler avec la Federal Railroad Administration et les chemins de fer eux-mêmes est un processus qui dure des décennies, mais nous travaillons dur pour continuer à proposer des solutions. avant. »

« Le rail est vital pour cette communauté », a déclaré Wicker. « Le chemin de fer a mis Tupelo sur la carte. Et pourtant, cela pose des problèmes.

Au fil des années, de nombreuses administrations municipales ont commandé des études sur les problèmes ferroviaires collectés, mais la plupart des solutions proposées se sont révélées financièrement impossibles. La position de Jordan a été d’améliorer ce qui peut l’être au fil du temps.

C’est une chose d’attendre qu’un train soit dégagé alors qu’il roule à vive allure. Attendre que l’on recule puis avance, parfois plusieurs fois, évoque une frustration à un degré différent. Le déplacement du triage de triage ferroviaire de la région plus au sud aurait pour but de supprimer les activités de manœuvre des chemins de fer de la vie quotidienne de Tupelo.

Le déplacement du poste de triage sera un projet susceptible de prendre plus de temps à réaliser que les zones calmes et le viaduc, mais les travaux d’ingénierie et de conception sur celui-ci vont également bientôt s’accélérer.

Impact historique, contribution vitale

Il est facile de perdre de vue les aspects positifs importants du transport ferroviaire lorsqu’on analyse les difficultés qui y sont associées, mais sans l’accès ferroviaire dont dispose la communauté, celle-ci ne serait certainement pas ce qu’elle est devenue. La croissance historique de Tupelo est étroitement liée à l’accès ferroviaire et reste un élément indispensable à la santé de la communauté.

Bien que de nombreuses communautés disposent d’un réseau ferroviaire, le fait que Tupelo offre aux industries un accès ferroviaire à la fois nord-sud et est-ouest a été un facteur positif phénoménal.

Il y a plus de 125 ans, le chemin de fer Gulf, Mobile et Ohio, orienté nord-sud, a été rejoint par le chemin de fer de Saint-Louis et de San Francisco, qui s’étend d’est en ouest.

En 1911, le fret combiné entrant et sortant de Tupelo par les deux routes s’élevait à 150 000 tonnes par an, selon le Tupelo Daily Journal de l’époque. À cette époque, le chemin de fer avait aidé la communauté à passer d’une population de 1 000 habitants en 1890 à 4 500 habitants en 1912.

Aujourd’hui, grâce à un siècle de fusions diverses, la route est-ouest passant par Tupelo est exploitée par Burlington Northern Santa Fe, tandis que la route nord-sud appartient au Canadien Pacifique Kansas City.

Au-delà du ramassage et de la livraison, le transport ferroviaire dans le comté de Lee est aujourd’hui directement responsable de la présence de 17 industries majeures dans la ville et dans les parcs industriels de la région, qui emploient au total 8 129 citoyens. Cet emploi principal comprend 2 300 personnes chez Goodyear, 1 300 chez Stanley Black & Decker, 2 400 chez Toyota et bien d’autres.

En outre, d’innombrables autres industries dépendent du rail de manière secondaire ou occasionnelle.

« La récente expansion d’Ashley Furniture n’aurait pas été possible sans l’accès ferroviaire dont nous disposons », a déclaré Maury Giachelli, directeur du développement des affaires existantes à la Community Development Foundation. « Le rail est véritablement l’une des principales raisons pour lesquelles la région de Tupelo prospère. Le service ferroviaire est une condition préalable indispensable au recrutement de nouvelles industries dans la région. Les sélectionneurs de sites évaluant les communautés pour l’emplacement de nouvelles industries s’attendent à le voir.

Les frustrations liées au trafic qu’elle crée sont un sous-produit de la croissance florissante qu’elle a engendrée. Atténuer cette frustration dans une mesure raisonnable continue de rapprocher Tupelo et les chemins de fer.