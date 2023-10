NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le train de sauce d’Ibram X. Kendi pourrait bientôt s’arrêter. Le célèbre professeur « antiraciste » fait l’objet d’une intense surveillance publique et institutionnelle après qu’une enquête de l’Université de Boston a révélé que son « Centre de recherche antiraciste » a dilapidé des dizaines de millions de dollars, ne produisant pratiquement aucune recherche.

Mais même si l’idéologue est déshonoré, son empreinte idéologique reste gravée dans le monde universitaire. L’influence de la lutte contre le racisme n’est nulle part plus préoccupante que dans la recherche médicale, où la pseudoscience racialisée a effectivement remplacé la rigueur scientifique pour donner un sens aux questions de vie ou de mort.

L’antiracisme affirme que les politiques indifférentes à la race permettent aux attitudes et aux croyances sectaires de s’épanouir, et que les disparités entre les groupes raciaux doivent être une preuve de racisme. Conformément à cette idéologie, les principales organisations de soins de santé affirment désormais, sans esprit critique et par réflexe, que les disparités en matière de santé entre les groupes raciaux doivent être le résultat d’un racisme déguisé ou alimenté par des politiques neutres en matière de race.

En écrivant sur « l’impact du racisme sur la santé publique de notre nation », le CDC affirme désormais que le racisme est une cause « fondamentale » des « inégalités en matière de santé, des disparités en matière de santé et des maladies ». Il déclare en outre que « ces disparités en matière de santé soulignent le besoin urgent de lutter contre le racisme systémique en tant que cause profonde des inégalités raciales et ethniques en matière de santé et élément central de nos efforts de santé publique ». Les National Institutes of Health déclarent également que le racisme structurel « est au centre » des disparités en matière de santé.

Auparavant, d’éminents experts de la santé embrassaient sans passion la curiosité intellectuelle et la méthode scientifique pour comprendre et traiter les disparités en matière de santé. Prenons, par exemple, une initiative en matière de santé et de services sociaux lancée en 2000 et intitulée « Personnes en bonne santé 2010 ». L’initiative a fait de l’élimination des disparités en matière de santé entre les populations l’un de ses objectifs primordiaux.

L’examen final a noté que de telles disparités sont dues à « une série de facteurs personnels, économiques et environnementaux qui influencent l’état de santé, notamment des facteurs tels que la biologie, la génétique, le comportement individuel, [and] accès aux services de santé. »

La revue de 560 pages « Healthy People 2010 » ne spécule ni n’affirme une seule fois que les disparités sont causées par le racisme, et pour cause. Dans la société, les croyances racistes sont rares et en déclin. Les médecins, en particulier, se concentrent sur le traitement de patients individuels, quelle que soit la couleur de leur peau.

Pourtant, le racisme est désormais aveuglément affirmé comme un fait, au service de l’exigence antiraciste selon laquelle la médecine doit être considérée à travers une lentille raciale. Comme le souligne Yascha Mounk dans son récent livre « The Identity Trap », il reste déconcertant de savoir pourquoi tenter de purger le racisme individuel non vérifié par la formation et d’autres mesures coercitives pourrait même résoudre des problèmes soi-disant systémiques. L’orthodoxie dépasse non seulement les faits, mais aussi la logique fondamentale.

Problèmes mis à part, l’idéologie antiraciste est appliquée et propagée par le biais de revues médicales à comité de lecture, la banque d’informations à laquelle les journalistes, les juges et les législateurs confient généralement le soin de donner un sens à ce que dit la « science » sur des questions cruciales.

Le « Plan stratégique organisationnel pour intégrer la justice raciale et faire progresser l’équité en matière de santé » de l’American Medical Association, par exemple, cite la recherche comme un « levier de changement ». Il poursuit en précisant que « les méthodes seront éclairées par l’épidémiologie sociale et la théorie critique de la race ».

La stratégie de l’American Medical Association est perverse. La recherche est fondamentalement une recherche de connaissances et non un « levier » de transformation sociale. Une fois que l’objectif de la recherche est déterminé comme étant autre chose que la poursuite de la connaissance, elle cesse d’être de la recherche, mais une opinion transformée en « fait » agissant sous le couvert de la « science ».

Prenons par exemple une méta-analyse récente (c’est-à-dire une compilation d’études) publiée dans le Journal of the American Medical Association. Elle a révélé que les patients noirs aux urgences étaient plus susceptibles d’être physiquement retenus.

Un chercheur curieux pourrait se demander si cette découverte est liée à des facteurs tels que le nombre disproportionné de Noirs traités aux urgences pour des troubles liés à la toxicomanie ou à la schizophrénie. Au lieu de cela, les « chercheurs » rejettent cette possibilité en affirmant que la différence raciale dans ces mesures serait également une preuve de racisme.

Le Journal of the American Medical Association n’est pas seul dans ce radicalisme. Health Affairs, une autre revue largement citée, a consacré son numéro d’octobre 2023 au « racisme structurel », acceptant pour l’essentiel l’argument selon lequel les disparités sont une preuve de racisme.

Le New England Journal of Medicine, la revue médicale la plus citée au monde, s’est engagé à lutter contre le racisme, ce qui se reflète régulièrement dans ses pages. Par exemple, un commentaire publié début octobre souligne le nombre disproportionné de médecins résidents noirs confrontés à des mesures correctives ou à un renvoi de leurs programmes, ce qui serait un signe de racisme.

Pourtant, le rasoir d’Occam indiquerait que les normes d’admission dans les facultés de médecine seraient radicalement inférieures pour les étudiants noirs, qui sont plus susceptibles de ne pas être préparés aux exigences du poste.

La disgrâce de Kendi à l’Université de Boston a conduit à peu d’introspection parmi ses acolytes les plus dévoués du monde universitaire. Pourtant, la réflexion et l’honnêteté sont nécessaires de toute urgence, en particulier dans les facultés de médecine et dans la recherche.

L’antiracisme a bouleversé les fondements intellectuels de l’entreprise médicale, remplaçant la rigueur scientifique par l’obsession raciale. Les discours antiracistes constituent peut-être la voie rapide vers la publication dans les revues les plus prestigieuses, mais les patients ne gagnent rien et risquent de perdre beaucoup dans la conquête de l’érudition médicale par cette idéologie.

